Les habitants de ce village devenu célèbre sur TikTok ne supportent plus les touristes

Avec les réseaux sociaux, certaines destinations deviennent très prisées par les touristes. C’est le cas d’un village devenu célèbre sur TikTok qui voit des voyageurs affluer en nombre, au grand dam de ses habitants.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses destinations sont mises en valeur par les voyageurs. Quand on part en vacances, on peut facilement trouver les plus beaux endroits à visiter en faisant un tour sur TikTok ou sur Instagram. Ainsi, certains lieux sont définis comme des “destinations à ne pas manquer” et sont envahis par les touristes.

Cependant, cette popularité sur internet a des conséquences pour les habitants. Certains ne supportent plus de voir les touristes affluer dans leur commune. C’est par exemple le cas dans cette ville au Japon où les locaux envisagent de déménager à cause du surtourisme.

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Mais ce phénomène ne se retrouve pas uniquement au Japon. C’est aussi le cas dans un village australien devenu célèbre sur TikTok.

Une rue mondialement connue

Il s’agit de Gerringong, un village en bord de mer situé à 2 heures de Sydney. Sur le papier, cette commune a tout pour plaire puisqu’elle est paisible, entourée de collines verdoyantes et en bordure de l’océan Pacifique.

Cependant, les touristes du monde entier se pressent désormais dans ce village de campagne. La raison ? Ils veulent photographier Tasman Drive, une rue devenue célèbre sur les réseaux sociaux et présentée comme “l’une des plus belles routes d’Australie” sur TikTok et Instagram.

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Crédit photo : @steventures__ / Instagram

Ainsi, les touristes se déplacent dans la ville pour prendre cette rue en photo, et la situation peut vite devenir incontrôlable, comme on peut le voir sur cette vidéo Instagram qui fait le parallèle entre ce que l’on voit sur les réseaux sociaux et la réalité.

Les habitants agacés

L’afflux de touristes a de lourdes conséquences pour les habitants qui se plaignent des nuisances dans la rue, des déchets qui jonchent le sol et de la perturbation du trafic. En effet, certains voyageurs viennent dans le village uniquement pour voir cette rue et repartent en faisant demi-tour, ou s’arrêtent au milieu de la route pour prendre une photo.

“Pour une petite ville de campagne, ça dépasse les bornes. Tout le monde en a marre”, a déclaré Peter Hainsworth, un habitant de 81 ans, à l’AFP.

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Face à ce phénomène qui s’amplifie de plus en plus, certains villages et locaux trouvent des astuces pour faire fuir les touristes. C’est le cas de ce village autrichien qui, excédé par les touristes, a pris une décision radicale. À Gerringong, certains habitants n’hésitent pas à allumer les arroseurs automatiques de leurs pelouses pour empêcher les voyageurs de prendre une photo. D’autres demandent à ce que cette rue soit en sens unique pour limiter la circulation.

Pour le moment, aucune décision officielle n’a été prise pour lutter contre ce phénomène.