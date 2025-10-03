Ces 2 quartiers français font partie des plus “cools” du monde, selon un magazine britannique

Comme chaque année, le magazine britannique “Time Out” a établi son classement des quartiers les plus “cool” du monde. On y retrouve notamment un quartier parisien dans le top 10, et un quartier marseillais.

Quels sont les quartiers les plus “cool” du monde ? Si la définition de “cool” reste assez subjectif, le magazine britannique Time Out, dont la ligne éditoriale est orientée vers le lifestyle, la culture et les loisirs, établit chaque année, depuis dix ans, son propre classement.

Ce classement a été réalisé par les rédacteurs du magazine, présents dans 59 pays. Ils ont examiné chaque quartier en prenant en compte plusieurs critères comme la culture, la communauté, la qualité de vie, la gastronomie ou encore la vie nocturne.

« Les quartiers les plus branchés du monde sont des lieux qui incarnent l’âme de nos villes, tout en conservant leur caractère local unique qui attire les gens pour vivre, travailler et se divertir »

Crédit photo : iStock

Le 24 septembre dernier, le magazine a donc dévoilé son classement pour l’année 2025, qui comprend 39 quartiers à travers le monde. Et la France est plutôt bien représentée puisque deux quartiers français se retrouvent dans ce classement.

Paris et Marseille à l'honneur

Tout d’abord dans le top 10, à la 7ème place, on y trouve un célèbre quartier parisien : Ménilmontant, située dans le XXème arrondissement de la capitale. Time Out décrit un quartier populaire qui a su « préserver sa vie nocturne électrique, sa diversité » et un certain charme bucolique.

« Vous n’y trouverez pas des musées ou des grands monuments mais une bonne dose du Paris de tous les jours avec des bières pas chères, des libraires engagés et du street art omniprésent »

Crédit photo : Tripadvisor

Parmi les incontournables de cet ancien faubourg, on retrouve l’église Notre-Dame de la Croix, l’une des plus grandes de la capitale, la librairie Le Monte en l’Air, la Passerelle de la rue de la Mare, la place Henri Krasucki, le regard Saint-Martin, la villa de l'Ermitage ou encore le Pavillon Carré de Baudouin.

Un peu plus loin dans ce classement, à la 21ème place, on trouve le second quartier français. Il s’agit du quartier d’Endoume, situé dans le 7ème arrondissement de Marseille. Le magazine définit le charme de ce quartier proche du village de pêcheurs, avec ses ruelles escarpées, ses boutiques branchées et ses manoirs provençaux, sans oublier la douzaine de petites criques qui bordent le quartier.

Crédit photo : iStock

Enfin, cette année, le classement des quartiers les plus “cool” du monde est dominé par le quartier Jimbocho à Tokyo, au Japon. Il est suivi par le quartier Borgerhout à Anvers, en Belgique, et celui de Barra Funda à São Paulo, au Brésil.