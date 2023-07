Comment trouver des vols pas chers en 2023 : nos astuces efficaces

Vous aimeriez partir en vacances sans vous ruiner ? Voici nos conseils pour voyager pas cher en 2023. Et oui, c’est possible.

Avis aux amateurs de voyages : il existe des astuces efficaces pour dénicher des vols pas chers en 2023. Comme le rapporte CN Traveller, qui s’est tourné vers des experts en voyage pour obtenir des réponses, trouver des vols moins chers repose sur 4 points : la flexibilité, les aéroports de proximité, les moteurs de recherche et les escales.



Crédit : iStock

#1 Soyez flexibles sur vos dates

Plus vous serez flexibles sur vos dates, moins vous paierez vos billets d’avion chers. Il est désormais très facile via des moteurs de recherche et comparateurs de vols de voir à quelles dates le prix des vols sont les plus élevés. Selon Laura Lindsay, experte en voyages résidente de Skyscanner : “quelle que soit votre destination, les données de prix en temps réel de Skyscanner montrent qu'il existe des offres incroyables pour les voyageurs qui peuvent être flexibles”. Elle ajoute : “Les voyageurs qui voyagent à des heures et des jours moins fréquentés réaliseront les plus grandes économies.”

#2 Optez pour les aéroports de proximité

En général, on part plus facilement de l’aéroport de sa ville, comme Paris, Bordeaux ou Marseille. Mais, avez-vous déjà regardé des vols au départ de villes de proximité, comme l’aéroport de Beauvais, du Luxembourg, de Bruxelles ? Les prix varient parfois du simple au double : "Si vous voulez économiser de l'argent, consultez toujours les grandes villes qui ne sont qu'à quelques heures de route”, indique Laura Lindsay. Elle précise : “En Europe, vous pouvez toujours prendre un train rapide. Aux États-Unis, vous pouvez l'intégrer à votre road trip. C'est également un bon conseil pour les voyages en Asie.”



Crédit : iStock

#3 Utilisez les bons moteurs de recherche

Comme le rapporte CN Traveller, le secret des vols pas chers réside dans la bonne utilisation des moteurs de recherches. Par exemple, vous pouvez simplement comparer les prix de vols sur Google Flight ou encore Skyscanner. Ensuite, afin d’être sûr du juste prix, n’hésitez pas à vous rendre sur les sites des compagnies aériennes sur lesquelles les prix sont en général plus chers. Ainsi, vous aurez un moyen de comparaison. “Prolonger une escale à Singapour à deux nuits n'augmentera pas le coût total des vols — ce qui signifie que vous venez d'ajouter un city break à vos vacances sans frais supplémentaires”, précise la spécialiste. Pas mal, non ?

#4 N’ayez pas peur des escales

Ce n’est pas une surprise : plus il y a d’escales, moins le billet d’avion est cher. Alors, si vous cherchez à faire baisser le prix du billet, n’hésitez pas à faire une ou deux escales selon la destination. Par ailleurs, cela peut être la bonne occasion pour découvrir, sur un ou deux jours, le pays d’escale.