Vacances : voici le nombre de jours idéal à prendre pour que vos congés soient bénéfiques, selon une étude

Nous le savons tous, les vacances sont indispensables pour recharger les batteries. Sans cette période de repos, impossible de récupérer et encore moins de réduire le stress. Mais combien de temps cette coupure doit-elle durer pour offrir de réels bénéfices ? Le magazine “Psychologies” a posé la question à une chercheuse finlandaise.

Crédit photo : iStock

Les vacances : un indispensable bien-être

Peu importe où elles vous mènent, les vacances sont extrêmement bénéfiques, voire même indispensables. Qu’elles se déroulent à la mer ou à la montagne, elles permettent de réduire le stress, de récupérer du sommeil en retard, de faire le plein de vitamines D (surtout en période estivale) ou encore d’améliorer son hygiène de vie. De plus, les vacances sont excellentes pour le moral !

Mais avant d’en profiter, il convient de se demander combien de temps partir. Certains ne prennent que quelques jours pour s’évader plus régulièrement tandis que d’autres partent moins souvent, mais plus longtemps.

Trop longs, les congés ne sont plus bénéfiques

Jessica Bloom, la chercheuse interrogée par “Psychologies” a étudié les effets bénéfiques des vacances. Pour cela, elle a basé son étude sur un échantillon d’une cinquantaine de personnes parties pour 23 jours. Ainsi, la chercheuse a constaté que le pic de bien-être intervient après huit jours de repos. Au-delà, c’est la lassitude et l’ennui qui s’installent.

D’autres études sont arrivées aux mêmes conclusions. Des chercheurs des Pays-Bas ont également démontré que pour récolter tous les bénéfices des vacances concédées par son entreprise, mieux vaut les répartir tout au long de l’année. Car trop longs, les congés n’apportent plus de bienfaits.

Par ailleurs, vous en avez peut-être déjà fait l’expérience, il est beaucoup plus difficile de se replonger dans le travail après une pause de plusieurs semaines. En outre, les chercheurs ont ajouté qu’il est important de suivre ses envies pendant les vacances. Inutile donc de vous obliger à visiter tous les sites touristiques de la région si vous rêvez de lézarder au soleil pendant deux ou trois jours consécutifs. Gardez bien à l’esprit que des vacances réussies ne s’accompagnent d’aucune contrainte !

Quelques astuces pour bien se reposer pendant les vacances

Pour que vos prochaines vacances soient réellement bénéfiques, vous devez vous reposer. Et pour être certain de revenir en pleine forme, vous devez commencer par trouver votre rythme de sommeil. Ne vous éloignez pas trop de vos horaires habituels pour faciliter le retour à la normale, mais essayez de vous coucher dès que vous vous sentez fatigué.

Le matin, ne mettez pas de réveil, mais levez-vous dès que vous êtes réveillé. Évitez autant que possible de vous rendormir car le second réveil est souvent plus difficile. Le soir, fuyez les écrans, ils sont loin de favoriser le sommeil.

Enfin, si vous ressentez le besoin de faire une sieste en journée, ne vous gênez pas ! Veillez juste à ne pas vous allonger trop tard dans l’après-midi et, surtout, ne dormez pas trop longtemps. Vous risqueriez d’avoir du mal à vous endormir le soir venu.

Vous voilà prêt à profiter pleinement de vos vacances !