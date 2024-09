Cette célèbre ville française offre la meilleure qualité de vie au monde (ce n'est pas Paris)

Vous voulez déménager ? Si la réponse oui, voici la ville avec la meilleure qualité de vie au monde.

Dans son classement annuel, le site de prévision économique britannique Oxford Economics a dévoilé les 10 villes offrant la meilleure qualité de vie au monde.

Pour mener à bien cette étude, le site a analysé les 1000 plus grandes villes du monde et a fait son choix en prenant en compte plusieurs indicateurs : l’égalité des revenus, le revenu par personne, le coût du logement, l’espérance de vie, la présence d’activités et de sites culturels, la qualité de l'air et l'accès aux espaces verts ou encore le taux de chômage.

Comme le précisent les auteurs de l’étude, les villes qui s’en sortent le mieux sont, pour la plupart, plus petites que les villes qui raflent les premières places des «catégories économie» ou «capital humain», qui ont déjà fait l’objet d’autres classements.

Une ville française s’offre la première place

Bonne nouvelle pour la France ! C’est la ville de Grenoble qui offre une meilleure qualité de vie. Il faut dire que la capitale des Alpes a tous les ingrédients pour plaire. C’est en tout cas ce qu’affirme Oxford Economics.

La commune figure à la première place de ce classement « grâce à l’égalité des revenus et à la multitude de sites récréatifs et culturels par personne. La proximité avec les Alpes offre un cadre idéal pour les activités de plein air, qu’elle associe à une variété de musées, de festivals et d’autres offres culturelles», détaille le site.

Crédit Photo : Istock

La deuxième place est attribuée à Canberra (Australie). Son point fort ? La capitale du pays des kangourous dispose d’une «espérance de vie parmi les plus élevées au monde et d’un niveau de revenu par personne élevé».

C’est la ville de Berne, en Suisse, qui complète le top 3. Elle est suivie de Bergen, en Norvège, ainsi que de Bâle (Suisse). Décidément, il fait bon vivre chez nos voisins suisses.

De son côté, la ville de Nantes décroche la dixième place.

Crédit Photo : Istock

À noter que ces villes «ont donné la priorité à des politiques qui permettent à leurs habitants de s’épanouir et de maximiser leur bien-être», explique le site de prévision.

Voici le top 10 des villes offrant une meilleure qualité de vie :