Cette destination prisée des Français figure désormais sur la liste noire des endroits à éviter

Si vous voulez faire le plein de soleil, il existe une destination qui attire de nombreux Français. Pourtant, nous ne devrions plus y aller, comme l’indique un célèbre guide de voyage.

Vous avez envie de voyager cette année ? Si vous cherchez de la tranquillité, optez pour la destination la plus reposante du monde, ou encore cette île somptueuse située dans l’océan Indien.

Cependant, il existe aussi des destinations que vous devez éviter cette année. C’est le cas de ces lieux pris d'assaut par les Français pendant les vacances d’été, qui sont à fuir. En plus de cela, le célèbre guide de voyage Fodor’s Travel a publié sa “No List”, un classement qui pointe les destinations mondiales à éviter à cause du surtourisme.

Crédit photo : iStock

Une destination adorée des Français

Dans ce classement, on retrouve une autre destination populaire qui fait pourtant partie des lieux préférés des Français. Comme le rapporte L'Internaute, elle se situe à seulement 4 heures de vol de Paris, propose des tarifs accessibles, offre des paysages incroyables et bénéficie de températures douces toute l’année.

Crédit photo : iStock

Il s’agit des îles Canaries. Si cet endroit doit être blacklisté, c’est en raison du surtourisme. Au premier semestre 2025, plus de 7,8 millions de voyageurs se sont rendus sur l’archipel, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente.

Un impact social et environnemental

Le surtourisme a de nombreuses conséquences. Les locaux ont des problèmes de transports et ne parviennent plus à acheter un logement.

“Les habitants ont commencé à manifester car ils en ont vraiment assez. La circulation est l’un des problèmes majeurs. Ce qui prenait auparavant 40 minutes en voiture depuis le nord peut désormais prendre plus d’une heure aller-retour”, indique John Dale Beckley, fondateur de la plateforme Canary Green, à Fodor’s Travel.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, le surtourisme affecte l’environnement. L’eau est polluée et de nombreuses plages sont régulièrement fermées pour cette raison.

“Les espaces naturels se dégradent constamment, entraînant des pertes alarmantes de biodiversité. La surpopulation a fait disparaître les lieux paisibles où nous pouvions autrefois profiter de la vie ; il ne reste plus d’espaces véritablement locaux”, a continué John Dale Beckley.

Pour toutes ces raisons, il est donc recommandé de reporter son voyage aux îles Canaries pour laisser le temps à l’archipel de respirer.