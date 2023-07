Des trains moins chers et plus lents pour rallier Paris et Bordeaux, le nouveau plan de la SNCF

La SNCF a signifié à l’Autorité de régulation des transports qu’elle prévoyait de lancer un nouveau service de transport ferroviaire plus lent et moins cher en 2024. Un service mis en place exclusivement pour rallier Paris et Bordeaux.

À l’heure où la société espagnole Renfe débarque dans le sud de la France avec ses offres à prix cassés, la SNCF tente de se renouveler.

La compagnie ferroviaire française a informé l’Autorité de régulation des transports son projet de lancer un nouveau service de transport ferroviaire entre Bordeaux et Paris, avec des trains moins chers et plus lents.

Crédit photo : iStock

Paris-Bordeaux en 5 heures ?

L’idée de la SNCF serait de proposer un aller-retour quotidien, voire deux, entre la capitale et la cité girondine, à bord de trains de la gamme Corail capables d’embarquer 720 passagers. Le trajet durerait alors entre 5 heures et 5 heures et demie.

Ce ne serait pas une première puisque des lignes similaires existent déjà à partir de Paris, en direction de Nantes et de Lyon. Pour ces trajets-là, les billets sont exclusivement disponibles sur Internet, avec des prix allant de 10 à 30 euros.

Crédit photo : iStock

Pour le Paris-Bordeaux, la SNCF envisagerait de desservir d’autres endroits comme Juvisy, Les Aubrais, Saint-Pierre-des-Corps, le Futuroscope, Poitiers et Angoulême. Un projet que la compagnie ferroviaire aimerait lancer le 15 décembre 2024.