Devenez propriétaire d'un village en plein coeur de la nature pour 250 000 euros

Vous avez soif d’aventure et vous aimez vivre en plein coeur de la nature ? En Australie, vous pouvez devenir propriétaire d’une commune pour 250 000 euros.

Si vous avez envie de vous évader, de partir dans un pays étranger pour vivre une nouvelle vie et de profiter d’un dépaysement complet, voici une proposition qui pourrait intéresser les plus aventureux d’entre nous.

Crédit photo : Carol Yarrow

Un village est à vendre en Australie. Il s’agit plus précisément d’un relais routier où les personnes de passage peuvent manger et dormir. Ce relais était tenu par deux habitantes, Carol Yarrow et Jo Cornel, depuis février 2023. Cependant, elles ont décidé de partir pour prendre leur retraite et se rapprocher de leurs familles.

La plus petite ville d’Australie

Le relais routier se situe à Cooladdi, la plus petite ville d’Australie, nichée au coeur d’une région désertique à 90 km du centre urbain le plus proche. Cette commune possède son propre bureau de poste, ce qui lui permet de conserver son statut de municipalité.

Crédit photo : Carol Yarrow

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Autrefois, ce village était habité par 270 personnes, qui sont parties à cause du déclin de l’élevage et de l’arrêt du trafic ferroviaire. Cette offre ressemble à cette proposition de vente d’un hameau isolé, devenu un petit village dans l’ouest de la France.

De nombreuses activités

Si vous acceptez d’acheter ce relais routier, vous deviendrez le propriétaire d’une maison avec quatre chambres. En plus de vivre à cet endroit, vous aurez un quotidien bien rempli puisque vous serez à la fois facteur, tenancier de bar, cuisinier, commerçant et gérant d’un motel.

Crédit photo : Carol Yarrow

“Aujourd’hui, j’ai fait la tournée du courrier jusqu’à Big Creek, soit environ cinq heures et demie de route, principalement sur des chemins de gravier. Je reviens ici cet après-midi pour aider à gérer le magasin, et ce soir je servirai des bières, de la nourriture et tout ce qui sera nécessaire. Le vendredi soir, on se réunit et on papote avec tous les gens du coin. Et puis, il y a les habitués qui passent nous voir sur la route, donc on finit par connaître beaucoup de gens”, a expliqué Carol Yarrow à ABC News.

Ce relais routier est à vendre au prix de 400 000 dollars australiens, soit 250 000 euros. À ce prix-là, vous pouvez donc acheter une ville, comme cette offre qui propose de devenir propriétaire d’une ville entière pour 300 000 euros. À titre de comparaison, cette somme est bien inférieure au prix d’un petit appartement à Sydney, qui coûte en moyenne 600 000 euros. Alors n’hésitez plus !