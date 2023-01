Une Américaine loue une petite maison dans un parc australien féerique

En Australie, une touriste américaine a passé la nuit dans une petite maison nichée au coeur de la forêt tropicale. Suivez le guide !

Monica Humphries est une globe-trotteuse américaine originaire du Colorado. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme adore l’aventure.

À voir aussi

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Lors d’un voyage en Australie en juillet dernier, cette dernière a fait une escale au Panorella Park, une attraction touristique située dans le Queensland. Ce lieu abrite un château et des structures abandonnés et nichés au coeur de la forêt tropicale.

«Je voulais explorer ce château abandonné et envahi par la végétation depuis des années», a écrit Monica dans les colonnes du magazine Insider. C’est dans ce contexte qu’elle a décidé de louer une tiny-house sur le site.

À l’époque, l’Américaine avait réservé une visite en pleine journée, une visite nocturne et une nuit dans l’une des petites maisons. Au total, elle a dépensé 155 dollars australiens (environ 100 euros).

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Un endroit magique

Au cours la visite guidée, la vagabonde a sillonné le domaine de 13 hectares, et elle a pu découvrir l’histoire du fondateur du parc, un immigré catalan du nom de José Paronella, qui a acheté le site en 1929.

Pendant plusieurs années, il a construit un château de style espagnol, un théâtre, des courts de tennis ou encore une salle de bal. À noter que le Panorella Park a ouvert ses portes pour la première fois en 1935.

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Hélas, la saison des pluies de 1946 a détruit une grosse partie du site et de ses jardins. Le château a été reconstruit et la flore locale a repris ses droits. Mais le décès de José deux ans plus tard a signé la fin du parc.

Par chance, l’endroit a été racheté en 1993 par Mark et Judy Evans. Le couple a mis en place un plan de rénovation dans le but de le reconstruire. Aujourd’hui, le site est un havre de paix enchanteur semblant tout droit sorti d’un conte de fées.

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Une nuit au coeur de la jungle tropicale

Une fois la visite terminée, Monica a exploré tous les coins et recoins du parc avant de gagner sa petite maison. La bâtisse était composée d’une chambre avec un grand lit et une table de nuit. La jeune femme avait également à portée de main un mini-frigo, une télévision, une bouilloire ou encore un espace de rangement.

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Comme elle le précise dans son article, la salle de bain commune et les toilettes se trouvaient à quelques pas de sa location : «La tiny house avait tout ce dont j'avais besoin pour une nuit. Il y avait la climatisation pour me rafraîchir, du café pour me donner de l'énergie le matin et un lit confortable pour dormir».

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Le soir même, la touriste a dîné dans le restaurant de l’hôtel aux alentours de 20 heures avant d’effectuer la visite nocturne dans la jungle. Une expérience que Monica n’oubliera jamais.

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider

Crédit Photo : Monica Humphries/Insider