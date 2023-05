Ne vous fiez pas à leur apparence, voici les 10 plages les plus dangereuses du monde

L’été approche et vous faites peut-être partie de ceux qui sont déjà à la recherche des meilleurs spots de plage pour vos vacances. Sachez qu’il existe dans le monde des plages très dangereuses. Un classement vient d’être dévoilé et répertorie les dix qu’il vaut mieux éviter de fréquenter.

Plage de Fraser Island, Australie. Crédit : bjuerges/ iStock

Une plage de sable fin, le soleil et une vue sur la mer, quoi de mieux pour profiter des vacances ? Sauf que toutes les plages ne sont pas aussi attrayantes qu’elles le laissent penser. La faute à tout un tas d’inconvénients, la plupart du temps de gros animaux dont la présence ne fait pas bon ménage avec les humains.

Pas de panique cependant si votre destination cet été est l’Europe. Aucune plage de notre beau continent n’apparaît dans la liste établie par The Weather Channel.

Sans plus attendre, répondons à la question du jour : quelles sont les 10 plages les plus dangereuses du monde ?

Les 10 plages les plus dangereuses du monde selon The Weather Channel

Plage de New Smyrna Beach, Floride. Crédit : Javier_Art_Photography/ iStock

Qu’on se le dise, l’Australie, les États-Unis et l’Amérique du Sud sont des territoires hostiles pour les vacanciers. Courants, rorquals, requins, méduses venimeuses… arpentent ces plages. Il vaut donc mieux les éviter.

Cape Tribulations, Australie

L’Australie est un pays magnifique mais aussi très dangereux. En témoignent les différentes plages recensées dans ce classement. La première d’entre elles est située dans le Queensland, dans le nord-est du pays. Malgré ses paysages splendides, la plage est peuplée de crocodiles, de méduses et de serpents. Mais il y a pire, le casoar, considéré comme l’oiseau le plus dangereux du monde avec son mètre quatre-vingt. Avec ses griffes et sa vitesse pouvant aller jusqu’à 50 km/h, le casoar peut causer des blessures importantes.

Hanakapiai Beach, Hawaï

Sur cette plage de l’archipel hawaïen, aucune crainte à avoir quant aux petites bêtes qui vivent dans les alentours. C’est plutôt des courants dont il faut se méfier. Ces derniers sont si dangereux qu’ils peuvent entraîner n’importe qui vers le large. Le site The Weather Channel rappelle à juste titre que 30 personnes se sont noyées depuis qu’un système de comptage a été mis en place par les autorités. Les courants sont pris très au sérieux et un décompte des victimes est inscrit sur la plage pour dissuader les plus inconscients des risques encourus.

Gansbaai, Afrique du Sud

Le seul surnom de cette plage sud-africaine devrait vous dissuader d’y mettre les pieds : la « capitale mondiale du grand requin blanc ». La plage regorge de sélachimorphes, des requins effrayants, qu’il ne vaut mieux pas croiser. Cependant, si vous avez le goût du risque, des expéditions sous-marines sont organisées dans des cages pour croiser en toute sécurité ces squales.

Chowpatty, Inde

Cette plage située à Mumbai n’est pas réputée pour ses créatures marines dangereuses pour l’Homme. En revanche, elle a la triste réputation d’être connue comme étant l’une des plages les plus polluées au monde. Le site Easyvoyage va même plus loin en indiquant que le site devrait être totalement interdit au public tant la mer et le sable sont pollués à cause des rejets polluants qui les contaminent.

Les plages de sable noir de Kilauea, Hawaï

Deuxième plage hawaïenne du classement dont la principale menace est le volcan Kilauea. Imprévisible, le volcan peut entrer en éruption à tout moment. L'Institut d'études géologiques des États-Unis précise qu’en cas d’éruption, la température de l’eau, sous l’effet de la chaleur, peut atteindre les 70 degrés, tandis que les résidences alentour seraient en sérieux danger.

New Smyrna Beach, Floride

Cette plage de Foride est surnommée la « capitale mondiale des attaques de requins ». Depuis 2010, 32 attaques de squales ont eu lieu sur la plage de Smyrna Beach, soit deux fois plus que sur n’importe quelle autre plage du pays. Mais ce n’est pas la présence de quelques requins, attirés par les poissons amenés par les courants, qui dissuade les nombreux surfeurs présents.

Fraser Island, Australie

Fraser Island a beau être inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle n’en est pas moins effrayante. Outre les requins qui sévissent, la plage est aussi peuplée de méduses mortelles et de forts courants. Ajoutez à cela des crocodiles qui, faut-il le croire, s'attaquent très rarement à l’Homme.

Playa Zipolite, Mexique

Ne vous laissez pas avoir par son nom exotique et ses paysages sublimes. La Playa Zipolite est surnommée « Playa de los muertos » (La plage des morts). Les courants de la plage sont extrêmement puissants et dangereux. Ils se dirigent vers le large avant de repartir vers le rivage. Contre les éléments de la nature, vous avez peu de chances, bien que les autorités recommandent de se laisser porter vers le large avant de regagner la terre ferme en évitant les courants inverses. Plus facile à dire qu’à faire.

Les plages du Territoire du Nord, Australie

Le Territoire du Nord est connu pour l’Ayers Rock (Uluru) mais moins pour ses plages. Et on comprend pourquoi quand on sait qu’elles sont particulièrement peuplées de méduses-boîtes, l’espèce de méduse la plus venimeuse au monde. La méduse-boîte possède un venin qui, si elle vous pique, peut atteindre votre cœur, votre système nerveux et les cellules de votre peau. En cas de contact prolongé, l’arrêt cardiaque peut survenir. D’après The Weather Channel, 80 personnes ont perdu la vie après avoir été piquées par la méduse dont on dit que la piqûre est très puissante.

Les plages du fleuve Amazone, Amérique du Sud

L’Amazonie est peuplée d’animaux et de plantes dangereux. S’il vous prend l’envie de traverser ce fleuve de 6400 kilomètres de long, il y a peu de chances que vous échappiez aux menaces que sont les piranhas, les anacondas, les anguilles électriques, les caïmans noirs, les jaguars, les araignées, les fourmis légionnaires… Malgré tout, si vous comptez vous rendre dans le coin, pensez à mettre des vêtements longs et d'éviter les baignades, sauf si un guide vous y autorise.