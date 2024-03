Cette plage vient d'être élue la plus belle du monde, mais on vous déconseille d'y mettre les pieds

La plage de Palm Cove, en Australie, a récemment été désignée comme étant la plus belle plage du monde. Cependant, on vous déconseille de vous y rendre pour une simple et bonne raison.

Cet été, vous aurez peut-être envie de voyager pour vous ressourcer au bord de l’océan et de vous prélasser sur le sable chaud, à l’ombre des palmiers. Pour vous aider à choisir votre destination de rêve, le magazine spécialisé Condé Nast Traveller a récemment dressé la liste des plus belles plages du monde.

Selon le magazine, la plage de Palm Cove serait la plus belle du monde. Ce lieu, situé dans le Queensland en Australie, est constitué d’une immense étendue de sable blanc de 2 kilomètres de long, de palmiers et d’une eau cristalline. Cette plage regorge également de beautés naturelles comme les melaleucas, une plante australienne aussi connue sous le nom d’arbre à thé.

“La reconnaissance de Palm Cove comme la plage numéro 1 dans le monde par un magazine et un site internet reconnus ne fait que valider ce que les habitants savaient déjà à propos de Palm Cove”, a annoncé Terry James, le maire de la localité, avec fierté.

Une plage infestée de crocodiles

Si cet endroit a tout pour faire rêver, nous vous déconseillons d’y mettre les pieds pour une simple et bonne raison : cette plage est infestée… de crocodiles ! En plus de cela, les cyclones sont courants dans cette région.

Crédit photo : iStock

D’autres plages ont été citées dans le classement réalisé par le magazine. On retrouve d’autres lieux en Australie comme les plages Wategos, Mona Vale et Nossa. Côté France, la dune du Pilat se classe en 7ème position tandis que l’atoll de Fakarava, en Polynésie française, est à la 13ème place. Si elles ne sont pas premières du classement, ces plages seront sans doute plus sûres à visiter si vous ne voulez pas vous retrouver nez-à-nez avec un crocodile.