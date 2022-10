Cette randonneuse tombe sur une ancienne mine d'or abandonnée et réalise des clichés inédits

Envie d’un bon dans le passé ? Monica Humphries, passionnée de randonnée à une bonne surprise lors de sa dernière sortie en montagne.

Alors qu’elle marchait en pleine montagne dans le coin de Mayflower Gulch, au Colorado, la jeune femme est tombée sur une mine abandonnée, devenue désormais une ville fantôme. Une mine d’or datant des années 1800.



Crédit : Monica Humphries/Insider



Un lieu qui vaut des millions ?

Désormais, la mine d’or n’est plus que bâtiments abandonnés et vestiges du passé. Monica Humphries y a découvert des structures ainsi que des morceaux de ferrailles et autres objets utilisés dans la mine à l’époque. Elle a raconté au Summit Daily : “J'ai regardé à l'intérieur de la cabane en ruine et j'ai regardé ce qui ressemblait à un four rouillé, qui aurait des décennies d'âge. Plus loin sur le sentier, j'ai repéré d'autres ruines. Légèrement au-dessus du niveau des yeux, il y a une structure abandonnée qui faisait partie de l'ancien processus minier. Appelée goulotte à minerai, elle servait à déplacer la roche lourde dans des wagons”, a-t-elle confié.



Un lieu chargé d’histoire, qui pourrait bien toujours contenir de l’or. Mais le trésor restera enfoui au plus profond de la roche. La raison ? Aujourd'hui, la ville fantôme et son or sont protégés par le comté de Summit. La randonneuse a donc ensuite terminé sa randonnée en dévorant un sandwich et en admirant les bâtiments abandonnés. Sympa, non ?



