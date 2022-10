Vous prévoyez de partir en Asie et poser vos valises dans la ville coréenne de Busan ? Voici une sélection de 15 choses à faire à Busan, en Corée du Sud.

Que faire, quoi visiter à Busan en Corée du Sud ?

À voir aussi

Plage de Haeundae. Crédit : eugenesergeev

Busan – anciennement Pusan –, est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud après Séoul, la capitale. Située sur la côte sud-est, face à la mer du Japon, Busan est aussi le premier port de commerce du pays. Cette métropole d’envergure internationale a accueilli plusieurs évènements sportifs, comme la Coupe du Monde de foot de 2002 et les Jeux Asiatiques qui se sont déroulés cette même année. Des évènements culturels y sont aussi régulièrement organisés, à l’instar des expositions et du festival du film international de Busan, qui s’y déroule chaque année depuis 1996.

L’histoire de Busan est riche et remonte au Néolithique, époque où les premiers humains s’y sont établis. Cette cité a permis le développement des relations commerciales et diplomatiques de la Corée avec le Japon. Busan a également joué un rôle majeur lors de la guerre de Corée. En effet, elle a été le théâtre du «combat au large de Busan», lors duquel la marine sud-coréenne a pu intercepter un navire nord-coréen qui tentait de débarquer des soldats sur la côte.

Busan offre une multitude de facettes qui en font une destination de voyage incontournable si vous prévoyez de visiter la Corée du Sud. Ses paysages, ses belles plages et ses sites d’intérêt touristique, comme les temples, sont autant de richesses que cette ville a à vous offrir. Vous y découvrirez ainsi une multitude d’activités à faire, et le réseau de transport y est performant puisque la ville dispose de 6 lignes de métro et de nombreuses lignes de bus.

Si vous posez pied à Séoul pour votre voyage en Corée du Sud, vous pouvez rejoindre Busan par avion en atterrissant à l’aéroport international de Busan, ou en prenant le train à grande vitesse local, le KTX. Le trajet dure 2 heures 30 minutes. Notez que la ville dispose de nombreux hôtels pour votre hébergement, et les restaurants y proposent des menus à la carte ainsi que des spécialités. Entre excursions et visites culturelles, découvrez notre sélection de 15 choses à faire au cours de votre voyage à Busan.

1 – Visiter le temple Beomeosa

Architecture traditionnelle coréenne au temple Beomeosa. Crédit : Sanga Park

Situé au nord de la ville et niché sur une montagne, le temple bouddhique de Beomeosa fait partie des lieux que vous devez absolument visiter au cours de votre voyage à Busan. Vous tomberez sous le charme de ses allées de bambous, de ses beaux bâtiments traditionnels, mais aussi de ses paysages somptueux. Vous apprécierez aussi la superbe vue sur Busan depuis les hauteurs. Notez que vous pouvez rester sur place pendant quelques jours afin de découvrir la vie des moines.

2 – Visiter le marché aux poissons de Jagalchi

Les étals du marché aux poissons de Jagalchi. Crédit : RomanBabakin

Dans le quartier commerçant de Nampo-Dong aux abords du port, le marché aux poissons de Jagalchi– le plus grand du pays –, impressionne par son immensité. Ce lieu emblématique est un incontournable de votre voyage à Busan, et doit faire partie de vos idées sorties. Pour apprécier pleinement votre visite, rendez-vous sur place tôt le matin. Ainsi, vous pourrez observer les va-et-vient des pêcheurs qui livrent des poissons et des fruits de mer frais, pêchés le jour-même. Au-dessus du marché, des restaurants permettent de déguster directement les produits de la mer.

3 – Faire un tour au parc Taejongdae

Observatoire du parc Taejongdae. Crédit : artran

Logé sur une falaise rocheuse, ce parc est célèbre pour son phare ainsi que son observatoire qui offre une vue panoramique sur le littoral. Vous pouvez le parcourir en petit train, mais vous pouvez aussi vous dégourdir les jambes tout en contemplant les alentours. Le parc Taejongdae abrite par ailleurs un petit temple bouddhiste.

4 – Se promener dans le parc Yongdusan

Vue sur le pavillon Bell et la ville de Busan à l’arrière-plan, parc de Yongdusan. Crédit : efired

Accessible depuis le quartier Nampo-Dong, le parc Yongdusan est réputé pour la beauté de son pavillon traditionnel, mais aussi son horloge florale et ses statues. L’observatoire de la Tour de Busan, qui s’y trouve également, offre une vue sur la ville et son port. Si vous êtes en quête d’un havre de paix, cet endroit est recommandé. Il vous suffit de prendre l’ascenseur depuis la rue Gwangbok-ro pour y accéder.

5 – Flâner dans le marché de Gukje

Vue sur l’allée du marché de Gukje. Lien : Julien Viry

Aussi appelé Nampo-Dong International Market, le marché de Gukje est l’un des plus grands en Corée du Sud. S’apparentant à un souk, vous y trouverez de nombreuses ruelles avec leur multitude d’étals et autant de produits à découvrir. Si vous avez un petit creux en cours de balade, il suffit de faire un détour dans l’un des restaurants du marché.



6 – Découvrir la plage de Haeundae

Mer et soleil sur la plage de Haeundae. Crédit : aomam

Situé à l’est de Busan, Haeundae est un quartier réputé essentiellement pour sa belle etlongue plage. Pendant l’été, l’affluence est à son comble et une foule immense prend d’assaut la plage de sable fin. Ne manquez pas de passer par le parc Dongbeak, également connu sous le nom d’île aux camélias. Vous pouvez y accéder en passant au pied de l’hôtel de luxe Western Chosun Beach.

7 – Voir le temple Haedong Yonggungsa

Vue sur le temple Haedong Yonggungsa. Lien : f9photos

Construit au 14esiècle, le temple bouddhique de Haedong Yonggungsa séduit par la beauté de ses bâtiments richement décorés. Il a la particularité d’être érigé en bord de mer, contrairement aux autres temples qui se nichent au pied des montagnes. L’endroit est joignable depuis le centre de Busan par transport en commun, mais vous pouvez aussi vous y rendre en optant pour la location de voiture.

8 – Faire un tour au village culturel de Gamcheon

Maisons richement colorées dans le village culturel de Gamcheon. Crédit : DoctorEgg

Gamcheon est un célèbre village coloré se trouvant dans le quartier de Saha-Gu, qui accueillait les réfugiés fuyant la guerre de Corée dans les années 1950. Afin de le mettre en valeur, le quartier a été rénové à partir de 2010. Des artistes, des urbanistes, des responsables locaux et, bien sûr, les habitants eux-mêmes ont joint leurs talents et ardeur pour créer le village culturel de Gamcheon. Celui-ci se reconnaît à ses petites maisons richement colorées, ses ruelles étroites et ses escaliers, ainsi que par ses œuvres d’art disséminées ici et là. Le village offre une vue panoramique sur la mer.

9 – Visiter le centre cinématographique la nuit

Les toits illuminés du centre cinématographique de Busan. Crédit : artran

Construit en 2011 en l’honneur du Festival International du Film de Busan, le centre cinématographique de Busan se reconnaît à son architecture avant-gardiste. Pour mieux l’apprécier, visitez-le de nuit et vous ne manquerez pas d’apprécier ses toits recouverts de LEDS qui offrent un spectacle magique. Pour vous y rendre, prenez la ligne 1 du métro jusqu’au quartier Seomyeon, puis prenez la ligne 2 et descendez à l’arrêt Centum City. Dirigez-vous ensuite vers le parc Centum Marina et la rivière Suyeonggang.

10 – Visiter le musée d’histoire moderne

Entrée du musée d’histoire moderne. Crédit : NGCHIYUI

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le passé de Busan, rien de vaut une visite de sonmusée d’histoire moderne. Des photographies aux pièces de reliques, ce musée vous fera traverser les différentes époques qui ont marqué l’évolution et le développement de cette cité historique.

11 – Déambuler dans Shinsegae Centum City, grand centre commercial de Busan

Vue sur le bâtiment du centre commercial Shinsegae Centum City. Crédit : Anney_Lier

Shinsegae Centum City est le plus grand centre commercial de Busan et fut à un moment le plus grand du monde. Il compte de nombreuses boutiques ainsi que des restaurants. Il inclut également un gigantesque spa au sous-sol. Des séances de bains chauds coréens y sont proposées à un prix raisonnable. Shinsegae, c’est aussi un food court, une aire de jeu pour enfants, une librairie, et même un parcours de golf et une patinoire.

12 – Flâner le long du quartier commerçant de BIFF Square

L’allée du BIFF Square, avec le centre cinématographique de Busan. Crédit : artran

Ce quartier animé abrite le centre cinématographique ou le Festival du Film International de Busan (BIFF en anglais). Des plaques portant les empreintes de mains d’acteurs et actrices y sont à découvrir. Au-delà de l’aspect culturel, BIFF Square offre un assortiment de spécialités culinaires locales. L’endroit à ne pas manquer pour une expérience gourmande.

13 – Faire un tour au mémorial des Nations Unies

Le mémorial des Nations Unies, lieu dédié aux combattants de la guerre de Corée. Crédit : Im Yeongsik



C’est au cimetière du mémorial des Nations Unies que sont enterrés et honorés de nombreux soldats ayant combattu sous l’égide de cette même instance et provenant de 16 pays, pendant la guerre de Corée. Pour vous y rendre, allez à la gare de Busan et prenez le bus numéro 134, puis descendez à l’arrêt Yuen Kongwon. Après avoir marché environ 500 mètres, accédez au métro et prenez la ligne 2 au niveau de Seomyeon. Descendez à la sortie numéro 3 de la station Daeyeon, puis marchez en ligne droite pendant environ 25 minutes avant d’arriver à l’entrée du mémorial. La visite de ce site peut se faire en complément de la prison de Séoul si vous passez également par la capitale.

14 – S’évader au naturel à travers le parc Igidae

Vue sur le littoral du parc Igidae. Crédit : crystaltmc

Vous avez envie d’air frais et d’activité physique ? Optez pour une randonnée à travers le parc Igidae, et appréciez des paysages situés entre montagne et mer. Que vous préfériez marcher dans la forêt ou parcourir le sentier littoral, vous avez le choix. Finissez votre parcours en beauté sur la plateforme Oryukdo Skywalk, qui a un sol transparent en forme de U surplombant une falaise de 30 mètres. Pour y aller, prenez la ligne 2 du métro puis descendez à la station de l’université Kyungsun (Kyungsun University-Pukyong national University). Prenez le bus numéro 20, 22 ou 27 et descendez à l’arrêt Igidae ipgu. Il ne vous reste plus qu’à rejoindre le parc après une marche à pied d’environ 25 minutes.

15 – Contempler l’univers des poissons à l’Aquarium Sea Life

Entrée de l’Aquarium Sea Life de Busan. Crédit : Julien Viry

Si vous avez des enfants ou gardé votre âme d’enfant, faites un tour à l’aquarium Sea Life, situé sur la plage de Haeundae. Diverses activités ludiques et pédagogiques vous y attendent. Vous y découvrirez un grand foisonnement d’espèces marines, qu’il s’agisse des poissons, des raies ou encore des requins.