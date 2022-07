Les Étangs de la Bassée : découverte d'un paradis à tout juste 1h de Paris... Un endroit de rêve pour passer un moment en famille

Si vous avez envie de profiter du grand air et que vous aimez la nature, le domaine des Étangs de la Bassée situé à Gravon en Seine et Marne est l’endroit qu’il vous faut ! A tout juste 45 minutes de Paris, ce complexe de plus de 34 hectares est composé de 9 étangs cristallins offrant une multitude d’activités à partager en famille tout en profitant d’un paysage verdoyant et apaisant.

Crédit : Les Étangs de la Bassée

Des hébergements adaptés à toutes les envies

Afin de profiter au maximum durant votre séjour, 7 magnifiques lodges tout confort sont proposés. Dans l’esprit de chalets en bois, le design se fond totalement dans cette nature ensorcelante qui enserre d’immenses étangs aux eaux transparentes.

Crédit : Les Étangs de la Bassée

Découvrez aussi la villa Carpe Diem, d’un style plus moderne, disposant d’une barque invitant aux balades sur l’étang. 5 bulles étoilées et un pavillon promettent aussi une vue panoramique sur les eaux paisibles du domaine… De quoi attirer les plus curieux en quête de nouvelles aventures.

Des activités 100% incluses dans le séjour

Pour satisfaire les résidents de 7 à 77 ans, tous ont accès aux nombreuses activités proposées. Si vous êtes féru de pêche au coup, vous pourrez profiter d’une initiation aux abords de l’étang. Aussi, vous partagerez des moments sportifs en famille grâce aux différents terrains de Pétanque, de Volley ou de Badminton. Des tables de Ping-Pong et des Paddles pourront être prêtés durant votre séjour… Enfin, des chemins de Randonnée tous niveaux sont accessibles depuis vos hébergements, poussant davantage les portes de cette nature luxuriante.

Crédit : Les Étangs de la Bassée

Les plus jeunes auront même la chance d’aller chercher les oeufs frais pour le petit-déjeuner à la volière du domaine. Un moment de partage et de rencontre avec tous les animaux pour repartir avec des souvenirs plein la tête.

Une magnifique expérience à ne pas manquer… Super non ?