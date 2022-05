Il pêche un brochet crocodile de 135 kg, un monstre aquatique d'un autre temps

Un pêcheur texan s’est récemment distingué en attrapant un monstre d‘un gabarit impressionnant.

Payton Moore est un Américain passionné de pêche !

Son truc à lui, c’est le « no limit » qui consiste à capturer de grosses prises avant de les relâcher à l’eau. Ce pêcheur texan de 32 ans est sans cesse en quête d’un nouveau challenge avec dans un coin de sa tête l’objectif d’attraper un jour le plus gros poisson d’eau douce jamais hameçonné.

Et il a bien failli y parvenir !

Il pêche un monstrueux brochet crocodile de 135 kg

Payton a en effet réussi à pêcher un monstrueux brochet crocodile (ou garpique alligator) de 2,43 mètres, pesant plus de 135 kg.

Une prise monumentale que l’intéressée a lui-même immortalisée en vidéo avant d’en faire profiter ses abonnés sur sa chaîne You Tube.

Crédit photo : capture d'écran You Tube / WILD LIFE

Officieusement, le poids et la taille de ce monstre en faisaient le plus gros poisson jamais pêché dans l’État du Texas mais pour homologuer ce record, Payton aurait dû le garder en mains plus longtemps et le faire peser sur une balance certifiée, devant témoins.

Ce procédé n’est pas sans risque pour le poisson car cela peut le stresser et même le tuer, ce qui est contraire à l’éthique de pêcheur « no kill », dont se réclame Payton, qui a travaillé pendant 11 ans au Zoo de Houston.

C’est donc tout naturellement qu’il a remis le poisson à l’eau. Son geste a d’ailleurs été salué, notamment par un écologiste local de renom, le Dr Solomon David, comme l’explique le Houston Chronicle.

L’essentiel était ailleurs pour le trentenaire qui a dû batailler ferme pour extirper ce géant des eaux. Prenant son mal en patience, il a ainsi épuisé l’animal en le faisant nager en rond pour pouvoir le remonter.

« J’avais l’impression que la voiture de quelqu’un venait de démarrer et que je m’accrochais au bout de la ligne », a-t-il ainsi raconté.

Crédit photo : capture d'écran You Tube / WILD LIFE

Les brochets crocodiles (Lépisostéidés) sont des créatures préhistoriques qui peuplent les eaux douces depuis des millions d’années. Réputés carnassiers en raison de leur mâchoire acérée et similaire à celle des crocodiles (d’où leur nom), ils peuvent mesurer jusqu’à 3 mètres de long.

Le plus gros spécimen jamais capturé mesurait 2,59 mètres et pesait 148 kilogrammes !