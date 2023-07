Dans cette étrange région, la gravité est la plus faible du monde

Cet endroit, appelé « anomalie géoïde », est la zone gravitationnelle la plus faible du monde. Les scientifiques viennent d’apporter de nouvelles explications à cette curieuse zone terrestre.

Ile Handafuri, Maldives. Crédit photo : AtanasBozhikovNasko/ iStock

C’est à 1200 kilomètres au Sud-Ouest de l’océan Indien que se trouve cette zone étrange. Étrange car il s’agit de l’endroit où l’attraction gravitationnelle est la plus faible sur Terre.

Cette « anomalie », comme aiment à l’appeler les scientifiques, s’étend sur 3 millions de kilomètres carrés. Cette région, comme tant d’autres sur notre planète, ne possède pas la même masse, qui permet de déterminer la force d’attraction.

Les scientifiques viennent d’apporter une explication à ce phénomène.

Un phénomène dû à la séparation des continents

Crédit photo : AlexLMX/ iStock

La Terre n’est pas en forme de sphère parfaite. Mais plutôt de forme patatoïde en référence à la forme d’une pomme de terre dont les contours sont imparfaits. C’est ce qui explique notamment la différence de poids et de force gravitationnelle dans certaines régions sur Terre.

Les chercheurs de l'Institut des sciences de l’Inde ont publié leurs recherches pour tenter d’expliquer ce phénomène dans la revue scientifique Geophysical Research Letters au début du mois de mai.

L’Inde et l’Afrique se sont « séparées », il y a 120 millions d’années, laissant une plaque tectonique où l’eau s’est délitée. Des morceaux sont tombés dans le manteau, sous la croûte terrestre, à 40 kilomètres. C’est avec l’arrivée de panaches provenant du manteau chaud et moins dense, il y a 20 millions d’années, que cette zone est ainsi devenue l’endroit gravitationnel le plus léger au monde.