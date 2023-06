Cette astuce iPhone indispensable va changer la vie des voyageurs !

Une voyageuse a dévoilé l’astuce secrète de l’iPhone indispensable pour les amoureux des voyages. On vous en dit plus !

Et s’il était possible en un simple clic de connaître l’état d’un vol ? Cela vous est peut-être arrivé de voyager, de monter dans l’avion et d’envoyer un message à vos proches afin de les prévenir de votre voyage.

À l’inverse, il est parfois stressant de ne pas avoir de nouvelles après le départ d’un proche en voyage. Mais rassurez-vous, on a trouvé la solution, enfin, c’est plutôt Louise, une voyageuse dans l’âme et tiktokeuse qui a révélé l’astuce très pratique pour les voyageurs.

Une astuce voyage efficace

Comme elle l’explique dans une vidéo, il suffit de coller le numéro de vol dans l’application iMessage pour avoir les informations en direct du vol : "Si vous collez votre numéro de vol dans vos messages et que vous l'envoyez à quelqu'un, vous pouvez maintenir le numéro de vol enfoncé et tous les détails de votre vol s'afficheront."

Dans sa vidéo qui a fait plus de 2,4 millions de vues, la jeune femme indique : "Je trouve cela très utile, surtout si quelqu'un vient me chercher et qu'il peut l'utiliser. Vous pouvez vérifier votre terminal et votre porte, s'il est à l'heure, le départ, l'heure, l'heure d'arrivée et la durée de votre vol."

Une astuce qui devrait aider plus d’un.e voyageur.se ! On l’a essayé et ça change la vie ! Alors, qu’en pensez-vous ?