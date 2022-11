Envie de découvrir de beaux paysage set partir à l’aventure ? Donnez vie à vos rêves, découvrez cette sélection des 15 plus belles vues panoramiques du monde.

Les plus belles vues panoramiques du monde : le top 15

Vue aérienne sur la tour Eiffel à Paris. Crédit : Istock

Le monde offre une multitude de beaux paysages. Les sites naturels et les monuments façonnés par l’homme peuvent être contemplés en prenant de la hauteur. Bénéficier d’une vue plongeante sur une vallée profonde ou sur le panorama offert par une grande ville est un véritable privilège dont nous souhaitons tous profiter.

Admirer les quartiers de Paris depuis une terrasse de restaurant ou une tour, apprécier un coucher de soleil depuis le sommet d’une montagne, bénéficier d’une vue plongeante ou lointaine depuis les hauteurs d’un château, c’est possible! Découvrez de nouveaux horizons et vivez de nouvelles émotions à travers notre sélection des 15 plus belles vues panoramiques du monde.

1 – Top of The Rock à New York: un beau panorama de gratte-ciels et de verdure

Vue aérienne de Central Park et de son parcours de golf. Crédit : Istock

Monter au sommet d’un building, à plusieurs centaines de mètres du sol pour bénéficier d’une vue panoramique, tel est le rêve de nombre d’entre nous. Depuis un tel repère, il est possible d’observer une ville, comment elle vit, mais aussi de découvrir quels sont ses sites les plus remarquables. Ce rêve devient réalité sur le toit du Rockefeller Center, une tour de 70 étages au sommet de laquelle les visiteurs bénéficient d’une vue à 360° sur New York. La vue sur les gratte-ciels et Central Park constitue un panorama unique. Ce cliché affiche un mélange de béton, de verre, de verdure et de ciel éclatant. Le site a reçu le plus d’avis positifs (42555) dans le classement des plus belles vues panoramiques de New York, et du monde. Aussi, le célèbre parc est magnifique en automne.

2 – London Eye, entre ciel et terre

Vue sur le palais de Westminster, les tours de la City et la rivière Thames depuis une cabine du Londond Eye. Crédit : Istock

La grande roue de Londres, dénommée London Eye, n’est pas uniquement le site emblématique de la capitale de la Grande-Bretagne. Il s'agit aussi de celui qui offre le plus beau panorama, avec des perspectives sur une grande partie de la ville, y compris le Palais de Westminster et le quartier d’affaires The City. Un tour complet à bord de la grande roue vous fera vivre des moments exceptionnels entre terre et ciel. Le London Eye a ainsi obtenu la seconde place du classement des plus belles vues panoramiques du monde avec 34975 avis positifs issu du célèbre site TripAdvisor.

3 – La Tour Eiffel, la plus belle vue de Paris, et de France

Vue panoramique de nuit depuis le sommet de la tour Eiffel. Crédit : Istock

La renommée de Paris comme grande destination touristique mondiale n’est plus à faire. L’un de ses sites les plus visités est bien sûr la tour Eiffel. Au-delà de la prouesse technique qu’elle représente pour son époque, cette « tour » métallique offre l’une des plus belles vues panoramiques du monde. Ainsi, elle a gagné la 3eplace du classement des plus beaux points de vue du monde avec 32875 avis positifs. Depuis ses hauteurs, vous bénéficiez d’une vue à 360° sur tout Paris, notamment sur plusieurs de ses monuments, comme le musée de l’Orangerie et le jardin des Tuileries, le Musée du Louvre, ou encore le Centre Pompidou. La perspective offerte sur le quartier de La Défense constitue aussi l’une des plus belles vues panoramiques qu’offre la tour Eiffel.

4 – Machu Picchu: une vue à couper le souffle

Vue plongeante sur Machu Picchu. Crédit : Istock

Située sur un promontoire rocheux, à 2438 mètres, l’ancienne cité inca Machu Picchu offre l’un des plus beaux panoramas qui soient. Signifiant « vieille montagne », Machu Picchu donne une vue imprenable sur les montagnes alentour et le fond de la vallée de l’Urubamba où serpente la rivière du même nom. C’est dans cette région que le fleuve brésilien Amazone prend sa source.

5 – Preikestolen, Norvège: un site d’observation naturel

Vue sur le fjord Lyse depuis le site de Preikestolen. Crédit : Istock

Beaucoup d’entre nous ont certainement déjà pu apprécier la beauté de ce site remarquable qu’est Preikestolen à travers une photo ou un film. Située en Norvège, cette terrasse naturelle de granit culmine à une hauteur de 604 mètres et donne une vue littéralement à couper le souffle sur le fjord Lyse et la montagne environnante. Expérimentez la sensation de flotter dans le vide en vous installant au bord de la falaise. Un moment inoubliable.

6 – Le Mont Saint-Michel: panorama lointain et vue sur la baie

Belle vue panoramique depuis les murs extérieurs de l’Abbaye du Mont Saint-Michel. Crédit : Istock

Le mont Saint-Michel n’est pas seulement un site historique. Il offre aussi une vue imprenable sur les alentours. Depuis ses hauteurs, le monument donne une vue incomparable sur la baie du Mont Saint-Michel, mais aussi sur les villes limitrophes de Granville et Avranches. À découvrir ou redécouvrir.

7 – Plateforme panoramique de Dachstein Sky Walk en Autriche

Des touristes sur la plateforme Dachstein Sky Walk. Crédit : Istock

Si vous avez envie de sensations fortes et d’une expérience unique, la plateforme panoramique de Dachstein Sky Walk est recommandée. Ce lieu constitue l’une des attractions les plus connues d’Autriche. Vivez la sensation de voler dans les nuages tout en ayant les pieds sur terre, et appréciez la belle vue sur les montagnes environnantes.

8 – Five Fingers, autre site d’observation panoramique d’Autriche

Vue plongeante depuis le site d’observation Five Fingers, Autriche. Crédit :Istock.

Five Fingers est une autre plateforme d’observation conçue pour promouvoir le tourisme en Autriche. Érigée sur la montagne Krippenstein qui fait partie du massif glaciaire du Dachstein, Five Fingers offre un panorama de grande beauté sur les montagnes environnantes et le lac.

9 – Le Grand Canyon, vue magnifique sur un paysage de rêve

Vue sur le Grand Canyon depuis le point Mohave, direction nord-ouest. Crédit : Istock

Le Grand Canyon offre un spectacle époustouflant aux visiteurs, et ce, à tout moment de la journée. Depuis différents sites d’observation, notamment South Rim, il est possible d’apprécier la palette de rouge des parois rocheuses, en particulier au lever et au coucher du soleil, mais aussi l’immensité du canyon à perte de vue. Pour plus de sensations, le Grand Canyon Skywalk est un site à ne pas manquer. Cette plateforme suspendue dans le vide, au-dessus du fleuve Colorado, dispose d’un sol en verre transparent. Vous avez la sensation de voler, tout simplement unique.

10 – Rio de Janeiro, vue sur la ville et sa plage

Vue aérienne sur Rio de Janeiro. Crédit : Istock

Autre célébrité, la ville de Rio de Janeiro est notamment réputée pour le panorama exceptionnel qu’elle offre depuis ses hauteurs. Pour sortir des circuits classiques, il suffit de se poster au sommet de la montagne Corcovado pour avoir une vue plongeante sur les favelas, le Pain de Sucre et la plage de Rio de Janeiro. Les vues plus lointaines font aussi partie du spectacle.

11 – Une vue à pic depuis La Fenêtre de Dieu, Afrique du Sud

Vue sur la vallée de la rivière Blyde, Afrique du Sud. Crédit : Istock

Les sites naturels offrant des panoramas exceptionnels ne manquent pas. La Fenêtre de Dieu, « God’s Window », en Afrique du Sud, plus exactement dans la province du Mpumalanga, en est l’un des plus beaux exemples. Depuis cet endroit, le relief tombe à pic et offre une vue époustouflante sur la forêt en contrebas ainsi que sur la chaîne de montagnes escarpée du Drakensberg.

12 – Vallée, campagne et village de Wengen, Suisse

Vue plongeante sur le village de Wengen et la vallée. Crédit : Istock

La Suisse présente l’un des plus larges choix de paysages et de panoramas qui soient. Dans le canton de Berne, situé dans le district d’Interlaken, le village de Wengen se niche à flanc de montagne. Depuis cet endroit, vous pouvez bénéficier d’une vue de toute beauté sur la campagne suisse, la vallée en contrebas, les falaises abruptes et les montagnes imposantes.

13 – Panorama sur la vallée de Bac Son, Vietnam

Vallée de Bas Son, Vietnam. Crédit : Istock

Le Vietnam se caractérise par ses paysages de campagne, ses vallées et ses montagnes au relief caractéristique. En passant dans le district de Bac Son, il est impossible de rater l’une des plus belles vues que les visiteurs puissent découvrir dans la région. Depuis le site de Nà Lay auquel il est possible d’accéder après bon nombre de marches, vous pouvez apprécier la beauté de la vallée du Bac Son sillonée de rizières verdoyantes ou dorées.

14 – Tunnel View, parc national du Yosemite

Vallée du parc national du Yosemite, États-Unis. Crédit : Istock

Les sites d’intérêt touristique et les monuments naturels remarquables ne manquent pas aux USA. Dans le parc naturel du Yosemite, vous pouvez apprécier une vue panoramique sur le « Tunnel View » depuis la route. Sur le même axe, vous pouvez observer la vallée, la chute Bridalveil ainsi que la falaise de granit d’El Capitan.

15 – Le Brevent pour observer le Mont-Blanc

Vue sur le Mont-Blanc depuis le Brevent. Crédit : Istock

Le Mont-Blanc est sans doute la plus connue des montagnes de France. Haut de 4510 mètres, il peut s’apprécier sous différents angles, mais la plus belle vue s’obtient depuis le site du Brevent qui dispose d’une terrasse aménagée pour le spectacle. Tranquillité et air pur sont au rendez-vous dans ce paysage de montagne d’exception.