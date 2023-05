La SNCF va proposer 10 000 billets de train à seulement 1 euro

À l’occasion de la première année de la mise en place du “Ouigo Train Classique”, la SNCF va mettre en vente 10 000 billets de train à seulement 1 euro.

Il y a un an, la SNCF a mis en place les trains Ouigo, qui proposent des trajets plus longs mais à des petits prix. Les voyageurs de ces trains spéciaux déboursent entre 10 et 49 euros par trajet, et 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Depuis sa mise en place, cette nouveauté semble porter ses fruits car depuis un an, 1,3 million de voyageurs ont embarqué à bord des trains Ouigo.

Crédit photo : iStock

Quatorze gares peuvent actuellement accueillir des trains Ouigo, notamment celles situées sur les axes Paris-Lyon et Paris-Nantes. L’offre pourrait par la suite s’étendre dans d’autres gares comme Bordeaux, Marseille, Rennes, Lille ou Bruxelles.

10 000 billets de train à 1 euro

Pour fêter le premier anniversaire du service Ouigo, la SNCF va vendre 10 000 billets de train à seulement 1 euro. Si vous voulez profiter de cette grande opportunité, sachez que les billets seront vendus le mardi 23 mai uniquement, à partir de 7 heures du matin. Vous pourrez vous les procurer en ligne sur l’application Ouigo ou sur le site internet ouigo.com. De plus, les voyages devront avoir lieu entre le 24 mai et le 5 juillet.

1 an = 1 euro. Les calculs sont bons. — OUIGO (@OUIGO) May 17, 2023

Pour profiter de cette offre imbattable, il faudra être rapide car l’obtention des billets se fera selon la règle du “premier arrivé, premier servi”. Soyez-donc au rendez-vous le 23 mai prochain.