Four Seasons lance des croisières en yacht de luxe, et les premières images donnent vraiment envie

Si vous aimez les voyages et les beaux hôtels, vous connaissez certainement la chaîne de luxe Four Seasons. Et justement, le groupe réputé pour la qualité de son service et la beauté de ses établissements lance une nouvelle formule : Four Seasons Yachts.

Crédit : Tillberg Design of Sweden

Le principe est simple, il s’agit de transposer ce qui fait la force est le succès du groupe hôtelier sur des bateaux de luxe que chaque vacancier et sa famille ou ses amis pourront occuper en toute tranquillité. Four Seasons Yachts « s’adresse à des clients exigeants désireux de réimaginer leur amour du voyage en faisant l'expérience de la splendeur des voyages modernes en mer » peut-on lire sur le site web de l’entreprise.

Ce nouveau service de voyage version luxe devrait être proposé au public à partir de la fin de l’année 2025. Les yachts qui serviront à rendre ce programme unique opérationnel sont actuellement en construction à Trieste, en Italie. Le premier navire comptera 14 ponts et 95 suites et permettra aux plus chanceux de se goûter aux avantages des croisières sans pour autant prendre la mer sur d’immenses paquebots touristiques accueillant plusieurs milliers de passagers.

Crédit : Tillberg Design of Sweden

Fidèle à la mode Four Seasons, le bateau est aussi luxueux que possible : la réalisation de chaque suite personnalisée coûte environ 4,5 millions d’euros. Dans un souci « d’intimité, de flexibilité et d'espace », les conceptions des cabines permettront de créer des domaines semblables à des villas dans un cadre résidentiel nautique. De grandes baies vitrées allant du sol au plafond de chaque chambre offrent une vue imprenable, tandis que le vaste espace extérieur, grâce à une terrasse privée, est l'endroit idéal pour prendre un verre au coucher du soleil. Ces logements commenceront à une superficie de 54 mètres carrés, et la plus spacieuse d’entre elles, une suite sur quatre niveaux baptisée « Funnel », offrira plus de 892 mètres carrés.

Outre Four Seasons, cette nouvelle entreprise passionnante est le fruit d'un travail de longue haleine. Le groupe de construction navale Fincantieri, leader mondial, apportera son ingénierie et son savoir-faire d’exception pour construire les navires de Four Seasons Yachts. L'expert du secteur Larry Pimentel et les entrepreneurs du luxe Nadim Ashi et Philip Levine sont également à la tête du projet. Les architectes principaux, le Ssuédois de Tillberg Design et les Londoniens de Design Studio, superviseront la conception des extérieurs et des suites, sous la direction créative de Prosper Assouline.

Un hôtel 5 étoiles sur l’eau

Les restaurants, les salons et les bars ont été soigneusement étudiés, qu'il s'agisse de café réalisé par des experts, de sushis méticuleusement préparés ou d'une coupe d’un champagne savamment sélectionné. Le yacht sera équipé d'un spa, d'un salon et d'un programme de bien-être, la piscine pourra se transformer en salle de cinéma en plein air ou en espace événementiel, et la grande piscine transversale sera également l'endroit idéal pour se prélasser au soleil ou se détendre en profitant d’un moment de baignade.

Plaçant la durabilité au premier plan, le navire utilisera des carburants verts, des sources d'énergie à émission zéro et des émissions atmosphériques bien meilleures que les normes internationales. Et ce n’est pas tout, dans le futur, Four Seasons a déjà prévu d'intégrer d'autres technologies vertes de pointe.

