Les 10 plus belles iles espagnoles

Avec ses îles, l’Espagne est une destination de prédilection pour les amateurs de détente et de beaux paysages. Découvrez les 10 plus belles îles espagnoles.

Les 10 plus belles îles espagnoles pour des vacances de rêve

Baie de rêve, île de Minorque, aux Baléares. Crédit : Poike

L’Espagne rime avec soleil et détente, et ses îles constituent ses plus grands atouts. Qui n’a jamais rêvé des plages de rêve ou des paysages pittoresques des îles espagnoles – de vrais paradis pour les amoureux de la natureet de véritables joyaux pour le pays ? Qui peut résister au charme des villages de pêcheurs de Majorque, ou à l’attrait des parcs nationaux de Tenerife et Lanzarote? Qui n’a jamais entendu parler d’Ibiza et de son ambiance festive nocturne, ou des spots exceptionnels de Fuerteventura pour les adeptes du surf? Choisissez votre future destination aux Canaries, dans l’océan Atlantique, ou aux Baléares en mer Méditerranée, plus précisément au sud-est de la côte catalane. Ces chapelets d’îles disposent du statut d’autonomie. Celui des Baléares est déclaré par la loi organique 1 / 2007. Ces archipels ont su préserver leur culture et leur richesse linguistique, et le catalan, autre langue espagnole officielle, y est pratiqué. Découvrez les 10 plus belles îles espagnoles qui sont sans doute parmi les plus belles du monde !

1 – L’île de Majorque, îles Baléares

La cathédrale de Palma de Majorque. Crédit : frederic prochasson

Majorque est la plus grande des îles Baléares. La langue officielle y est le catalan, en plus de l’espagnol. C’est une destination très prisée, que ce soit pour la beauté de ses sites naturels, la richesse culturelle de ses villes ou encore pour ses plages paradisiaques. Il y a toujours une activité à faire à Majorque, un site à visiter, de beaux paysages naturels à découvrir au cours de votre voyage à Majorsque. Dans la capitale, Palma de Majorque, vous serez émerveillé par les ruelles étroites chargées d’histoire qui parcourent la ville, par ailleurs parsemée de nombreux bâtiments anciens. Parmi les sites religieux à ne pas manquer figurent la cathédrale Palma de Majorque et la chapelle Trinidad. Vous pouvez aussi découvrir des villages pittoresques, à l’instar de Cala Figuera qui est un village de pêcheurs.

À Majorque, la nature est également opulente et vous offre l’embarras du choix. Visitez les grottes de La Cuevas, découvrez les falaises ou les montagnes à la nature luxuriante. Ses plages de rêve, vierges ou fréquentées, vous feront également envier, sans oublier ses baies baignées d’eaux turquoise. Les parcs naturels ne sont pas en reste, à l’instar du parc Mondragor où vous découvrirez diverses espèces de lézards, entre autres. Si vous êtes fan de randonnée, le Monastère de LIuc est un passage et un site d’intérêt incontournable.

2 – Ibiza, îles Baléares

Belle vue depuis la plage de Cala d’Hort à Ibiza. Crédit : amoklv

Ibiza, autre joyau des Baléares, est synonyme de fête et de nuits sans fin, mais pas seulement. Dans la capitale éponyme, appelée Eivissa en catalan, les night-clubs ne sont pas les seules attractions. Des idées de balades et d’autres activités à faire vous y attendent. Marchez le long de la promenade de la Marina pour vous dégourdir les jambes, ou enrichissez vos connaissances sur l’île en visitant le musée archéologique. Évadez-vous sous le signe de la nature en explorant les criques ou le parc naturel des Salines où vous pouvez observer des oiseaux migrateurs. N'oubliez pas d'immortaliser la plage paradisiaque qui s'y trouve et la mer au fond cristallin. Et si vous affectionnez les activités nature, ne manquez pas de faire de la plongée pour découvrir la richesse de la faune sous-marine locale. La plage de Cala d’Hort est un autre site à ne pas manquer pour découvrir Ibiza et sa beauté naturelle. Cette plage se distingue par son panorama qui vous permet d’observer un beau coucher de soleil, mais aussi d’avoir une vue sur l’île d’Es Vedra. À Ibiza, vous trouverez des hôtels proches de la plage pour allier fête et détente.

3 – L’île de Minorque, Baléares

Un bar au sommet d’une falaise à Minorque. Crédit : Carlos Cairo

À quelques minutes de parcours de sa grande sœur, Minorque est la deuxième plus grande île de l’archipel espagnol des Baléares, communauté autonome espagnole au même titre que les îles Canaries. Considérée comme l’une des perles de la mer Méditerranée, elle offre de beaux paysages vierges de toute activité ou de toute habitation. Ici, le tourisme de masse est absent et la verdure règne. Elle a été classée Réserve de la Biosphère, car étant la mieux préservée de l’archipel.

Découvrez Ciutadella, où se dresse un cheval de bronze, emblème de la ville. Faites un tour au marché aux poissons, ou visitez les autres sites d’intérêt comme le musée municipal ou la cathédrale de Minorque. La ville dispose de plusieurs hôtels et compte aussi plusieurs phares. Celui situé au Cap Cavalleria est considéré comme le plus beau. Minorque regorge de lagons ainsi que de belles plages baignées de sable blanc et de galets, comme Cala Morell, Calla Macarella ou Playa Son Saura pour ne citer que ces exemples.

4 – L’île de La Palma, Canaries

Mirador de la Caldera de Taburiente, île de La Palma. Crédit : Javier Jimenez Lopez

La Palma est l’une des îles appartenant à l’archipel des Canaries. Avec son relief volcanique et ses quelques plages de sable noir, elle a été épargnée de l’afflux touristique que connaissent ses plus grandes sœurs. Appelée La Isla Bonita ou «la belle île», elle offre une grande diversité de sites, faisant le bonheur des amoureux de la nature et des randonneurs. Des sommets volcaniques aux forêts vierges, en passant par les bananeraies et les criques profondes, La Palma possède une belle diversité de sites naturels. Le volcan Cumbre Vieja a connu récemment une éruption. Vous pouvez aussi y contempler la Caldeira de Taburiente depuis un balcon naturel qui la surplombe. La principale ville de La Palma est Santa Cruz, mais l’île dispose aussi de plusieurs communes connues pour leurs anciennes activités portuaires. Elles abritent des maisons coloniales qui affichent fièrement leur style.

5 – Formentera, îles Baléares

Passerelle pour se rendre sur la plage de Els Arenals, Formentera. Crédit : LUNAMARINA

Des îles Baléares, Formentera est la plus préservée. Avec ses plages de sable fin, ses eaux cristallines, ses falaises ocreetses criques vides de toute présence humaine, elle offre des paysages de grande beauté qui font son charme. Formentera est surtout connue pour ses plages, à l’instar de Ses Illetes, Cala Savina, Els Arenals, Playa Tanga. Au-delà de sa beauté naturelle, Formentera dispose d’autres attraits, comme ses villages caractéristiques.

6 – L’île de Tenerife, Canaries

Ville de Candelaria, Tenerife. Crédit : Balate Dorin

Tenerife est la plus grande des îles Canaries. Bien que localisée au large de la côte Atlantique, elle est réputée pour son climat ensoleillé qui perdure quasiment toute l’année, ainsi que pour la diversité et la beauté de ses paysages. Pour les amateurs de randonnée, cette île d’origine volcanique offre différents sites et parcours à découvrir. Au-delà de sa réputation de grande destination de vacances, Tenerife possède un charme particulier avec ses villages, ses piscines naturelles, ses plages et ses falaises abruptes. L’île abrite aussi la plus haute montagne d’Espagne: le volcan de Teide. Celui-ci fait partie du parc national qui porte son nom. Aux alentours, vous pouvez apprécier une multitude de paysages volcaniques aussi originaux qu’impressionnants, à l’instar de Lano Ucanca, Pico Viejo et Alto de Gujara. Les offres d’hôtels locales répondent aux besoins des visiteurs.

7 – Lanzarote, îles Canaries

Paysage coloré à Lanzarote avec le lac vert et la plage de sable noir. Crédit : Sybille Reuter

Lanzarote est un autre joyau des îles Canaries. Avec la grande beauté de ses paysages sauvages, elle a également été classée Réserve de la Biosphère. Comme ses sœurs, cette île est d’origine volcanique et dispose de sites typiques, comme celui du parc national Timanfaya. C dernier affiche une multitude de panoramas qui ne se retrouvent nulle part ailleurs, comme ses champs de lave noire contrastant avec ses dunes rouges, un mélange qui lui procure un air de paysage martien. Autre attraction naturelle d’origine volcanique, Vameo Del Aga est un tunnel souterrain qui s’est formé lors de l’éruption du Monte Corona. Les plages font également partie du charme de Lanzarote, comme celles de Papagayo, Las Conchas, ou encore Caleta Del Mero.

8 – L’île de Fuerteventura, Canaries

La plage de Playa de Morro, Fuerteventura. Crédit : Elena Krivorotova

En dépit de ses paysages arides, Fuerteventura, deuxième plus grande île des Canaries n’en reste pas moins l’une des plus belles îles espagnoles. Elle est principalement connue comme étant la destination de prédilection pour les adeptes du surf, de la voile et des autres activités nautiques. Elle dispose de longues plages de sable fin à l’instar de Playas de Jandia, ou de Plata de Cofete où vous pourrez apprécier la vie sous-marine. Son relief d’origine volcanique offre une diversité de petits chemins qu’il est possible de parcourir en VTT pour des escapades nature authentiques. Si vous souhaitez découvrir la vie locale, rendez-vous dans les villages de Lajares et Betancuria.

9 – La Gomera, îles des Canaries

Sentier pédestre dans la forêt primaire du parc national de Garajonay. Crédit : pawopa3336

La Gomera est l’une des plus sauvages des îles Canaries. Son nom évoque le langage primitif utilisé par les habitants pour communiquer à distance, et qui repose sur l’usage de sifflets. Comme vous pouvez vous en douter, le calme règne sur l’île de La Gomera, où la nature exhibe sa beauté luxuriante, comme en témoigne la forêt primitive du parc national de Garajonay. La Gomera dispose d’autres sites remarquables, comme les falaises basaltiques de Los Organos. Vous pouvez faire connaissance avec les locaux en visitant le village d’Agulo perché sur une montagne.

10 – Grande Canarie, troisième plus grande des îles Canaries

Paysage authentique de la Grande Canarie, îles Canaries. Crédit : tupungato

Appelée l’île des contrastes, Grande Canarie est souvent qualifiée de mini-continent, tant elle offre une diversité de visages. Vous y trouverez aussi bien une montagne enneigée que des dunes de sable dignes du Sahara, mais aussi de très belles plages et des paysages dignes des Caraïbes avec ses bananeraies. Parmi les sites remarquables à ne pas manquer, visitez les Canarii, situés à l’est de l’île pour admirer des ruines archéologiques laissées par les anciens habitants. L’île offre d’autres attraits naturels pour le plus grand plaisir des amateurs de beauté naturelle.