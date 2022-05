Top 12 des plus belles îles paradisiaques du monde

Pour vos prochaines vacances au soleil, partez au bout du monde et décompressez sur une île paradisiaque. Laquelle ? Vous avez le choix parmi ces 12 plus belles îles paradisiaques.

Qui n'a jamais rêvé d'un voyage au soleil sur une île paradisiaque, loin de la vie quotidienne, de la folie des grandes villes et du brouhaha ? Sur ces 12 plus belles îles paradisiaques que nous vous présentons dans cet article, vous avez la certitude de passer d'excellentes vacances reposantes, les pieds dans le sable blanc. Prêts pour passer des vacances sur une des plus belles îles paradisiaques comme Robinson Crusoé ?

Partout dans le monde, en Thaïlande, aux Seychelles, en Polynésie Française, sur l'île Maurice ou aux Maldives, se cachent des trésors au milieu des océans turquoise. Découvrez sans plus attendre (peut-être) votre prochaine destination de vacances dans ces 12 plus belles îles paradisiaques au monde.

Bora bora

Bora bora est l'une des plus belles îles paradisiaques au monde. Crédit : IStock

Située au nord-ouest de Tahiti, en plein cœur de la Polynésie française, Bora Bora est une petite île du Pacifique sud bordée par l'océan Pacifique. Cette île paradisiaque est un véritable trésor de ressources naturelles. En vacances à Bora bora, vous pourrez faire de la plongée sous-marine dans une eau turquoise et découvrir des milliers d'espèces de poissons et de récifs coralliens. De nombreuses activités nautiques sont proposées à Bora bora pour explorer le lagon en jet ski, en paddle, en bateau ou en pirogue à balancier.

L'île de Koh lipe en Thaïlande

Magnifique vue aérienne d'une plage de sable blanc sur lîle de Koh lipe en Thaïlande. Crédit : IStock

Quittez la France et envolez-vous en Thaïlande pour vos vacances. Cette île thaïlandaise est un véritable paradis sur Terre. Entre terre et mer, roches et eau turquoise, vous pourrez découvrir cette île paradisiaque en moins de deux heures à pied. En effet, l'île ne fait que 2 kilomètres carrés. L'île de Koh lipe est connue pour ses plages paradisiaques de sable blanc, son eau transparente et ses activités aquatiques comme le snorkeling ou la plongée. Côté logements, vous apprécierez la diversité des logements : bungalow en bambou typique de l'île, hôtel ou resort.

L'île de Palau en Micronésie

L'île de Palau en plein coeur de l'archipel de Palaos, de l'eau turquoise borde les îles. Crédit : IStock

Située au nord de l'Indonésie, l'île de Palau se situe en plein cœur de l'archipel de Palaos. Laissez-vous embarquer pour un voyage dépaysant sur l'île de Palau. Lors de votre séjour, vous pourrez vous baigner dans une eau à 29 °C, explorer les sentiers de randonnées comme les récifs coralliens sous l'eau. Palmiers, eau turquoise et dépaysement feront partis de votre voyage. L'île paradisiaque de Palau vous invitera à découvrir ses richesses culturelles, son histoire et ses habitants.

L'île espagnole de Mayorque

Découvrez l'île paradisiaque espagnole de Mayorque, avec ses eaux transparentes et sa richesse naturelle incroyable. Crédit : IStock

C'est dans la période estivale que l'île de Mayorque est prisée. Cette île regorge de surprises. Si parfois elle est critiquée pour son trop-plein de béton, elle est saluée pour ses criques, ses villages authentiques et sa capitale Palma de Mayorque pleine de charme. Plongez au cœur de l'authentique île paradisiaque espagnole et découvrez ses villages suspendus, ses plages de sable blanc et ses lagons d'eau turquoise. À seulement 1 h 40 de vol de la France, l'île de Mayorque vous fera passer des vacances mémorables.

Tahiti, en Polynésie française

Vue sur un hamac et des bungalows sur pilotis sur la plage de Tikehau à Tahiti. Crédit : IStock

Bienvenue en vacances sur la plus grande île de Polynésie française : Tahiti ! Pour un séjour en famille ou un voyage de noces rêvé, Tahiti vous accueillera avec le traditionnel collier de fleurs polynésiennes. En vacances sur l'île de Tahiti, vous profiterez des plus belles plages de l'archipel : la plage de sable noir de Taharuu, la plage peu profonde de la pointe de Vénus, la plage de l'hôtel le méridien et la plage de sable blanc Rohotu. Tahiti fait partie des destinations les plus prisées chaque année.

Hawaï, l'archipel volcanique

Décollez pour l'île paradisiaque d'Hawaï pour vos vacances, au programme : surf, plage et soleil. Crédit : IStock

Rattaché aux États-Unis, l'archipel volcanique d'Hawaï est situé en plein cœur du Pacifique central. Véritable destination paradisiaque, Hawaï regorge de trésors naturels, à commencer par son volcan Kilauea, un des plus actifs au monde. Soleil, palmiers, vue sur des paysages extraordinaires sont des éléments incontournables de l'île. Nous ne pouvons pas parler de cette île paradisiaque sans parler du surf. Le surf est une véritable religion sur cette île. Amateurs ou confirmés, Hawaï est la destination de surf qui accueille des milliers de passionnés du monde entier chaque année.

L'île Maurice

Découvrez les magnifiqus dégradés de bleu dans l'océan Indien aux bords de l'île Maurice. Crédit : IStock

Quel sera votre prochain voyage ? On vous conseille fortement de découvrir l'île Maurice, île paradisiaque située à l'ouest de l'océan Indien. Si vous rêvez d'un voyage les pieds dans l'eau et des paysages incroyables, vous serez comblés. L'île Maurice propose beaucoup de plages fascinantes, et il y en a pour tous les goûts : la plage Belle Mare étendue sur 10 km de sable blanc, l'île aux Cerfs pour sa végétation intense, la plage Flic-en-Flac, la plage la plus populaire de l'île. Excursions avec des dauphins, balade en bateau au coucher du soleil ou balade dans la ville de Maurice, cette île saura vous surprendre.

San blas island au Panama

Une île déserte paradisiaque en plein coeur des Caraïbes. Crédit : IStock

Bienvenue au paradis ! Vous voulez être dans la peau de Robinson Crusoé le temps de vos vacances ? Les îles San blas, dans la mer des Caraïbes, sont le spot idéal pour jouer l'aventurier. Avec son paysage de carte postale, ces îles des Caraïbes offrent une vue incroyable. Voguez en pirogue de micro-île en île déserte. L'archipel des îles San blas compte 370 îles et seulement 60 sont habitées. Sous les hauts palmiers et devant les eaux transparentes, vous n'aurez plus envie de partir.

L'île de la Réunion

Vue aérienne sur le Piton de la fournaise, volcan encore en activité sur l'île paradisiaque de la Réunion. Crédit : IStock

Surnommée «l'île intense», l'île de la Réunion porte bien son surnom. Intense pour son patrimoine naturel, intense pour sa richesse culturelle et intense pour son climat tropical, l'île de la Réunion regorge de trésors. Cette île tropicale est connue pour le volcan le Piton de la Fournaise, toujours en activité qui offre aux touristes un spectacle incroyable lors de ses éruptions. L'île de la Réunion abrite une faune et une flore unique au monde, qui lui a permis d'être inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses « Pitons, cirques et remparts » en 2010. Plages, lagons, baies d'eaux turquoise n'attendent plus que vous pour des vacances magiques.

L'île Cozumel au Mexique

Paradis sur terre, c'est l'île de Cozumel au Mexique. Crédit : IStock

Ce petit bout de terre au cœur des Caraïbes est la troisième plus grande île du Mexique. Avis à tous les amateurs de plongée sous-marine, Cozumel est réputée pour être l'une des meilleures destinations de plongée au monde. En vous aventurant sous les eaux cristallines du Mexique, vous découvrirez les fonds marins et leurs barrières de corail. Si vous partez en voyage sur l'île de Cozumel, faites un tour dans la réserve de Punta Sur située sur la pointe sud de l'île. Cette réserve naturelle de 1 000 hectares est la plus grande réserve écologique de l'île. Ce paradis naturel s’étend entre plages de sable blanc, lacs et palmiers.

L'atoll d’Ari aux Maldives

Un hamac en plein milieu de l'océan indien sur l'atoll d'Ari, sur l'archipel des Maldives. Crédit : IStock

Ce petit bout de terre au milieu de l'océan Indien comblera les vacanciers les plus exigeants en quête de dépaysement. Un atoll est une île corallienne abritant un lagon en forme annulaire. L'atoll d'Ari, comme tous les atolls, se compose d'un récif barrière formés par l'accumulation de coraux. Pour les plus sauvages d'entre vous, privilégiez la partie nord de l'île et abrite des hôtels de prestige. À l'inverse, la partie sud de l'atoll est plus touristique. Une sieste à l’ombre des palmiers, une baignade dans les eaux chaudes et transparentes ou une visite de l'atoll en bateau : vous aurez de quoi passer d'excellentes vacances aux Maldives.

L'île de Mahé aux Seychelles

Magnifique vue sur la plage et l'île de Mahé aux Seychelles. Crédit : IStock

Envie d'une plage de sable blanc avec personne aux alentours ? Décollez pour l'île de Mahé, en plein milieu de l'archipel des Seychelles. Mahé est l'île principale des Seychelles et abrite 70 000 habitants, ce qui représente 90 % des Seychellois. Pour vous occuper pendant vos vacances, vous aurez le choix entre des activités variées : découverte à pieds de la capitale Victoria, une randonnée dans le parc national du Morne Seychellois, des excursions en bateau vers les îles voisines ou des après-midi à faire de la plongée avec un masque et un tuba.