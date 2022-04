Top 20 des noms de villages les plus drôles

La France regorge de villages dont le nom atypique peut étonner, mais surtout… Faire rire ! En voici quelques-uns pour égayer votre journée.

Qui décide du nom des villages ?

Si vous avez cliqué sur le lien de cet article, c’est que vous voulez passer un petit moment de rigolade devant ces noms de villages peu communs. Et vous ne risquez pas d'être déçu ! Mais avant cela, concentrons-nous d’abord sur l’un des points importants concernant ces nomsinsolites : qui les attribue ?

Nous avons tellement l’habitude que tout ait un nom que nous ne nous arrêtons plus sur cette question. Alors voici la réponse : les noms propres, qu’il s’agisse d’un pays, d’une région, d’une ville ou d’un village, sont étudiés par la toponymie. Il s’agit de cette science qui étudie les noms des lieux. Le nom est généralement donné par rapport à un évènement remarquable qui s’est passé sur le lieu en question. Il peut également être question d’un peuple ou d’une tribu ayant élu domicile dans la région.

En France, l’entité responsable de l’attribution du nom d’un village, d’une commune, d’un département… est la Commission Nationale de Toponymie.

20 noms de villages français qui vous donneront le sourire aux lèvres !

De nos jours, attribuer un nom à un endroit géographiquement précis passe par plusieurs étapes, comme :

La collecte d’informations;

La création du nom;

L’officialisation du nom;

L’approbation du nom;

La diffusion du nom.

Autant dire que nommer un village n’est pas une partie de plaisir. Concentrons-nous maintenant sur l’avant-dernier point : l’approbation du nom (en arrivant plus bas dans l’article, vous comprendrez pourquoi). Lorsque ces noms de villages insolites sont passés en revue, il est assez surprenant de voir que plusieurs personnes se sont dit « Ok, c’est drôle, mais ça passe ! » lors de la proposition des noms. Et pourtant, apparemment, c’est le cas. Voyons cela plus en détail.

Montcuq

Commençons par l’un des noms de villages les plus sujets aux « memes » sur les réseaux sociaux : Montcuq. Inutile de préciser pourquoi ! Montcuq est un village situé dans le Lot où vivent 1 200 heureux Montcuquois. Ces habitants ont été popularisés en 1976, grâce à Pierre Bonte et Daniel Prévost, deux humoristes ayant fait un sketch sur Montcuq dans l’émission Le Petit Rapporteur.

Note : le nom des habitants de Montcuq est à la fois une désignation d’où ils vivent et une réponse à la question « où habites-tu ? » : « à Montcuquois ».

Bezons

Bezons n’est en aucun cas la ville la plus libertine de France, même si son nom pourrait le suggérer. Cette ville se trouve sur la rive droite de la Seine, dans le département du Val-d’Oise. Les habitants de Bezons sont appelés Bezonnais, et sont tout de même au nombre de 29 000.

Note : il n’y a aucune statistique prouvant que les habitants de Bezons soient plus « amicaux » et « ouverts » que ceux des autres villes.

Bidon

Vous en avez assez de passer vos vacances sur une île paradisiaque au doux nom de rêve ? Optez alors pour une petiteville françaiseau nom Bidon. Située dans lesud de l’Ardèche, cette ville compte 251, pas bedonnants, mais Bidonais et Bidonaises.

Note : le nom Bidon n’a aucun lien avec le ventre. Il provient du patois lou bidoun, signifiant « endroit où il y a de l’eau ».

Bizou

Dans la catégorie « villages français affectueux », nous avons Bizou. Il s’agit d’un village peuplé par 130 Bizoins, et situé dans le département de l’Orne.

Note : Bizou est la preuve que le Nord n’est pas si froid que ça !

Bourré

Après une soirée bien arrosée, est-il préférable de rentrer bourré ou de rentrer à Bourré ? Si l’un de ces mots désigne un état dans lequel l’ébriété est plus ou moins élevée, l’autre désigne un village qui se trouve dans le Loir-et-Cher. Les habitants de ce charmant village sont au nombre de 676 et répondent au doux nom de « Bourrichons ».

Note : le prix de la pinte de bière y est effectivement moins cher que sur une terrasse parisienne. Insolite !

Camembert

Amoureux du fromage, nous vous donnons rendez-vous à Camembert. 187 joyeux Camembertois vivent dans ce village situé dans l’Orne, dans le Nord. Et oui, il s’agit bel et bien du berceau du fromage du même nom.

Note : à un type de fermentation près, ce village aurait pu s’appeler Maroilles, aussi un fromage typiquement normand.

Chatte

Connue pour son jardin ferroviaire, ainsi que pour la fabrication de ravioles : Chatte. Situation : en Isère,près de Saint Marcellin. Cette commune de 2 500 Chattois doit son nom à « Casta », ce qui signifie « château ».

Note : les chats sont particulièrement heureux dans cette ville.

Froidcul

Froidcul est l’un des villages de campagne de la commune de Moyeuvre-Grande en Moselle. Il habite 3 000 habitants et le comité national lui a attribué le titre de « ville fleurie ».

Note : les habitants de Froidcul aiment sortir de chez eux en pantalons, pour des raisons nominales évidentes.

Corps-Nuds

Partons en Bretagne, en Ille-et-Vilaine,près de Rennes, dans le village de Corps-Nuds. Peuplé de 3 100 Cornusiens, ce village n’est en aucun cas naturiste.

Note : l’orthographe de ce village est attribuée aux scribes du Moyen Âge. Voulant faire de l’esprit et emplis d’une envie soudaine d’humour, ils auraient trouvé drôle de remplacer Cornutpar Corps-Nuds.

Deux-Verges

Si un jour vous passez dans le Cantal, faites un tour par Deux-Verges. Ce mini-village ne compte que 50 habitants à l’heure actuelle.

Note : les habitants de Deux-Verges n’ont pas encore d’appellation officielle. Si l'inspiration vous vient, vous avez encore le temps de déposer un dossier à la Commission Nationale de Toponymie. Deux-Vergeois, Deux-Vergeais, Deux-Vergites, Bi-verges… C’est cadeau !

Hébécrevon

« Où allons-nous ? », « Bah… Hébécrevon ! ». Si votre mari vous donne cette réponse au volant alors qu’il vous avait promis un week-end en amoureux, ne paniquez pas ! Hébécrevons est un village situé dans le département de la Manche. En janvier 2016, il est devenu une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Théreval. Vous y trouverez 1 138 Hébécrevonnais… Bien vivants !

Note : si le nom de ce village n’appelle pas vraiment à la vie, à proximité se trouvent tout de même plusieurs complexes touristiques à voir absolument, comme le Presbytère de Brectouville.

La Trique (Deux-Sèvres)

La Trique est situé à proximité de l'Erauderie et proche de Charrueau. C'est en tout cas une ville de France au nom particulier !

Le Cercueil

Toujours dans la même catégorie que Hébécrevon, nous avons Cercueil. Il se situe dans l’Orne et, à partir du moment où vous avez aperçu le panneau du village, vous partez à la rencontre de 137 sympathiques Cercueillais, bien vivants.

Note : les habitants de Cercueil habitent bel et bien dans des maisons et ne sortent pas la nuit pour trouver des veines jugulaires à mordre et à drainer.

Monteton

Monteton est joli et se situe dans le Lot et Garonne. Ce village au nom pas très habituel est peuplé de 330 Montetonnais, hommes et femmes.

Note : il n’existe aucune ville du nom de Mont-Saint, Mapoitrine ou encore Mont-Buste dans les environs.

Trécon

Trécon fait partie de ces villages aux noms burlesques, pour des raisons évidentes. Il se situe dans la Marne et est peuplé de 82 très contents Tréconniers.

Arnac-La-Poste

Arnac-La-Poste n’est pas une incitation à voler les timbres collés sur les enveloppes des boîtes aux lettres. Cette ville est située en Haute-Vienne et compte 1 700 habitants. En 2006, c’est à Arnac-La-Poste que furent organisées les rencontres des communes de France aux noms burlesques.

Note : les habitants de Arnac-La-Poste, les Arnacois, sont des personnes honnêtes et ne tentent aucunement d'entourlouper tout le monde.

Poil

« Allons à Poil ! » est une invitation au voyage, alors, remettez vos vêtements. Il s’agit d’un village de 131 habitants, se situant dans la Nièvre. Il y a de quoi être au poil à Poil !

Note : les habitants habillés à Poil sont appelés Pictiens, et non Poilus comme vous pourriez le penser. Cette dernière est une appellation réservée aux vétérans de la Première Guerre mondiale.

Vatan

Ce village au nom pas très accueillant se situe dans l’Indre. Vous y ferez la rencontre de 2 000 chaleureux Vatanais qui ne penseront pas (tous) à vous tenir hors de leur ville.

Note : Vatan est l’un de ces villages étapes à passer lors des voyages. Cela signifie que l’on n’y reste pas forcément très longtemps.

Anus

Anus est un hameau de Bourgogne, se situant à une vingtaine de kilomètres d’Auxerre. Anus est peuplé de 130 habitants. Il figure dans le classement des villages au nom le plus insolite de France.

Note : si vous apercevez de loin le panneau du village, ne vous attendez pas à une senteur en particulier. Tout comme l’argent, Anus n’a pas d’odeur.

Sallespisse

Voyageons dans les Pyrénées Atlantiques pour découvrir la commune de Sallespisses, peuplée de 577 habitants. Son nom trouve son origine dans la langue germanique, avec le nom « Saal », pour « château » et dans la langue latine, avec le nom d’homme « Piccius ».

Note : faites attention, les habitants de Sallespisses sont les Sallepissiens. Évitezde froisser 577 personnes en vous trompant de suffixe.