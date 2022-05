Les 5 astuces pour payer vos vacances moins cher cet été

Partir en vacances, ce n’est pas donné à tout le monde. Entre le coût du billet et la vie sur place, la facture peut vite monter. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour faire des économies et s’évader à petit prix.

Cette fois, ça y est. Après de longs mois à hésiter et à vous serrer la ceinture, vous avez finalement décidé de partir en vacances pour profiter d’un repos bien mérité. Mais vous vous retrouvez alors face à un cruel dilemme, comment vous en tirer au meilleur prix. Pas de panique, on vous explique tout.

Évitez les destinations à la mode

Vos amis ne vous parlent que de l’Islande et des Antilles et vous vous dites que vous aimeriez aussi en profiter ? Le problème, ces destinations, comme beaucoup d’autres, sont de plus en plus chères et souvent saturées par le tourisme. Pour profiter de vacances reposantes et à petit prix, commencez par sélectionner une destination qui n’a pas encore été victime du tourisme de masse et qui propose encore des prix attractifs.

Par exemple, notre coup de cœur du moment est la Slovénie. Quatrième pays le plus boisé d’Europe, il propose des paysages magnifiques, entre lacs, montagnes, forêts et plages. Encore peu visité, il est devenu en 2017 le “pays le plus durable du monde” grâce au prix décerné par l’organisation Green Destination. Également récompensé pour sa gastronomie, il est frontalier avec l’Italie, la Hongrie, l’Autriche et la Croatie. Idéal pour un road trip à travers l’Europe.

Et si vous en doutiez, il n’est pas nécessaire de partir loin pour être dépaysé. Même en France, il existe des destinations de rêve, comme celle proposée par l’hôtel Balmoral, situé en plein centre historique de Menton, face à la Méditerranée, sur la Promenade du Soleil.

Crédit : Pixabay / hpgruesen

Organisez-vous pour trouver les billets les moins chers

Une fois la destination choisie vient le moment de réserver votre billet d’avion, de train ou de bus par exemple. Quoi qu’il en soit, là aussi des astuces existent pour faire baisser les prix.

La première étape consiste à partir en période creuse, si vous pouvez vous le permettre. En effet, les prix s’envolent durant les périodes de vacances officielles et partir quelques semaines avant ou après peut diviser le prix de votre billet par 5 !

Ensuite, nous vous recommandons de réserver votre billet un maximum à l’avance. Plus vous vous y prendrez tôt, moins il sera cher. Alors si vous pouvez l’acheter 1, 2, voire 6 mois avant de partir, vous ferez d’énormes économies. Et si vous êtes plutôt du genre à vous décider au dernier moment, sachez que vous pouvez aussi avoir de jolies surprises. Pour garantir le taux de remplissage de leurs avions, les compagnies bradent souvent les prix quelques jours avant le vol. Le moment parfait pour en profiter, si vous n’avez pas peur du risque !

Partez à plusieurs, entre amis ou en famille

De manière générale, voyager seul vous coûtera bien souvent plus cher qu’à plusieurs. Et ça tombe bien, il est de toute façon plus amusant de partir en groupe ! De plus, des organismes comme Vacances Bleues proposent de nombreuses offres de séjours à petit prix partout dans le monde pour les groupes de voyageurs.

Alors que ce soit avec vos amis ou votre famille, posez-vous ensemble une soirée pour trouver la destination de vos rêves. En plus de limiter les dépenses sur les billets et l’hébergement, cette solution vous permettra aussi d’économiser sur la location de véhicule et le prix du carburant.

Crédit : Pixabay / sarahbernier3140

Devenez home-sitter ou pet-sitter

Si vous souhaitez vous épargner le prix du logement et avez du temps à consacrer, vous pouvez vous essayer au home-sitting ou pet-sitting. Le concept est simple. Il s’agira de résider chez des particuliers en leur absence et de vous occuper de leur logement, de leurs plantes ou encore de leurs animaux.

Et dans la suite logique du home-sitting, vous pouvez aussi tenter le home exchange, qui consiste comme son nom l’indique, à échanger votre maison avec celle d’un habitant du lieu où vous souhaitez voyager. Enfin, si vous préférez loger à l’hôtel, vous pouvez toujours mettre votre logement en location pendant votre absence pour avoir une rentrée d’argent bienvenue.

Sortez des sentiers battus pour limiter les dépenses

Enfin, notre dernière astuce (mais pas des moindres) concerne votre vie de tous les jours une fois sur place. Pour faire des économies, il existe plusieurs réflexes à privilégier.

Pour commencer, limitez les activités payantes et mettez le paquet sur les activités gratuites. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n’y a pas besoin de payer des fortunes pour profiter. Entre les randonnées, les balades en ville, les visites d’églises ou de musées gratuits, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer.

Crédit : Pixabay / Pexels

Dans la même optique, ne passez pas tous vos repas dans les restaurants. Acheter vos ingrédients et cuisiner vous-même allègera grandement la facture.Quant aux visites, pas besoin de payer un guide pour en apprendre plus sur l’histoire du lieu de vos vacances. Certains locaux, nommés les Greeters, proposent de faire visiter bénévolement leur ville aux voyageurs.

Si vous suivez ces quelques conseils, nous n’avons aucun doute que vous réussirez à passer des vacances de rêve sans vous ruiner. Alors, où allez-vous partir cet été ?