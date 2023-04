Les 5 meilleures activités à faire en groupe pour passer un moment inoubliable

Rien de mieux que de faire des activités en groupe (ou seul) pour profiter de son précieux temps libre. Parfois, les activités sont tellement nombreuses qu’il est difficile de savoir vers lesquelles se tourner. Pas de panique, pour vous guider dans vos choix, nous avons sélectionné 5 activités à faire en groupe pour passer des moments inoubliables.

En extérieur ou en intérieur, au sol ou dans les airs, en mode détective ou sportif, il existe des activités pour tous les goûts. Le plus dur sera de choisir. Alors pour vous aider dans cette tâche compliquée, surtout en groupe afin de faire plaisir à tout le monde, nous vous avons concocté une sélection variée d’activités qui plairont à coup sûr à bon nombre d’entre vous.

Et quoi de mieux pour organiser vos sorties entre amis ou famille que de se rendre sur le site de réservation Funbooker. Le site propose plus de 8000 expériences à faire aux quatre coins de la France. En plus, ce n’est pas les idées qui manquent. Vous allez voir qu’il y a une ribambelle d’activités à faire dont vous vous souviendrez encore longtemps.

5 activités à faire en groupe

Canoë

Pour les plus sportifs et téméraires d’entre vous, on commence avec une sortie canoë. Funbooker vous propose plus de 120 sites en France à des prix variables. Descendre l’Eure entre amis, visiter Lyon sur un kayak ou bien faire du canoraft dans les gorges de l’Isère, les choix sont nombreux et les paysages sublimes.

Hélicoptère

Si vous préférez visiter les lieux et admirer les paysages sans avoir à lever le petit doigt, on peut aussi vous suggérer un baptême en hélicoptère. Les plus beaux tours et vols vous sont proposés à travers la France : un vol en mer au-dessus du célèbre Fort Boyard ou à la neige au-dessus du Mont-Blanc depuis les Arcs. Pour ceux qui préfèrent la ville, on a ce qu’il vous faut, un vol en hélicoptère entre Paris et Versailles afin de ne pas faire la queue pour admirer les monuments de la capitale. Une autre façon, originale, de découvrir la Ville Lumière.

Cours de pâtisserie / cuisine

Après toute cette agitation, pourquoi ne pas revenir sur la terre ferme avec une activité plus posée ? Les meilleurs ateliers de France sont disponibles et sont ouverts pour petits et grands. Si vous habitez Paris, vous aurez une multitude de choix. À l’école Ducasse, aux Galeries Lafayette, un atelier pâtisserie Dorayaki dans le 11ème… le tout encadré par des chefs attentifs et toujours de bon conseil. Une bonne façon de reprendre des forces après vos activités mouvementées. En groupe, vous pourrez ainsi comparer vos pâtisseries et élire le meilleur d’entre vous. Des ateliers sont répartis dans toute la France, à Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice…

Poterie

Pour ceux du groupe qui préféreraient des activités plus reposantes et créatives, on vous suggère la poterie. Contrairement aux idées reçues, la poterie n’est pas une activité ringarde et vieillotte. Essayez de réaliser, à votre tour, les magnifiques objets des artisans façon Kintsugi ou autres ateliers céramiques dans une ambiance bon enfant. Il y a forcément un atelier près de chez vous, histoire de vous prendre pendant quelque temps pour Demi Moore ou Patrick Swayze dans Ghost.

Escape game

Enfin, rentrez dans la peau de Sherlock Holmes ou n’importe quel autre détective de votre choix pour résoudre mystères et énigmes. Ce qu’il y a de très sympa avec ce genre de jeu, c’est que vous pouvez choisir votre thème. Vous êtes amateur de polar, un escape game est fait pour vous. Vous préférez le monde de Dracula, celui des pharaons, des braquages de banque ou de musée, il y en a pour tous les goûts. Une façon ludique de se creuser les méninges.