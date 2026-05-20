Les 5 meilleures destinations pour profiter du “dusking”, la nouvelle tendance voyage

Si vous aimez voyager, découvrez le “dusking”, une nouvelle tendance voyage qui plaît de plus en plus aux globe-trotteurs. Voici 5 destinations à privilégier pour profiter au maximum de ce phénomène.

Partir en voyage a de nombreux avantages. Vous pouvez découvrir de nouveaux paysages, rencontrer des habitants pour en apprendre davantage sur leur culture et goûter à une gastronomie différente. Si vous aimez voyager pour admirer la beauté des paysages, il existe une nouvelle tendance qui pourrait vous plaire.

Il s’agit du “dusking”, une tendance originaire des Pays-Bas et de certaines régions d’Afrique, qui consiste à admirer les couchers de soleil, mais pas seulement. Il s’agit d'un vrai mode de vie qui vous pousse à profiter de ce moment de la journée pour ralentir le rythme, profiter et vous déconnecter. Posez votre téléphone, prenez votre temps et contemplez les couleurs chatoyantes du ciel.

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Si vous aimez les couchers de soleil et que vous voulez vous mettre au “dusking”, bonne nouvelle : Holafly, une société de connectivité internet pour touristes, a publié le “Global Dusking Index”, un classement des meilleurs spots de couchers de soleil dans le monde. Pour cela, les chercheurs ont combiné les tendances voyages, la demande sur les réseaux sociaux mais aussi les sciences de l’atmosphère.

La beauté atmosphérique, une science qui explique comment se forment les couchers de soleil, se définit en quatre critères distincts : la clarté du ciel, la diffusion de la lumière, les éléments naturels et les lieux qui attirent le plus les voyageurs. En se basant sur ces critères, les chercheurs ont classé les destinations selon leur “qualité atmosphérique” pour trouver les meilleurs couchers de soleil du monde.

Voici les cinq meilleures destinations pour profiter des couchers de soleil.

1. Santorin, Grèce

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Santorin est l’une des destinations les plus réputées pour ses couchers de soleil remarquables, et cela s’explique scientifiquement. Les données atmosphériques de l’île montrent que Santorin bénéficie d’un “ciel remarquable”, notamment depuis le célèbre point de vue sur la caldeira. De là, vous pouvez admirer les couleurs chaudes du coucher de soleil ainsi que ses reflets sur les maisons blanches de Santorin, notamment depuis l'igloo de cet hôtel qui offre un cadre enchanteur. Mais attention : aujourd’hui, ce site est victime de son succès et très fréquenté.

2. Bali, Indonésie

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Bali est surnommée “l’île des Dieux” et est réputée pour ses couchers de soleil spectaculaires, à tel point que le terme “Bali golden hour” est devenu un incontournable sur les réseaux sociaux. Il s’agit du terme le plus recherché parmi toutes les destinations touristiques.

Pour en profiter au maximum, il est conseillé de s’éloigner de la pollution lumineuse et de s’installer sur une plage paisible, de préférence avec du sable volcanique noir pour plus de contraste, afin d'admirer le paysage. Vous pouvez également choisir un point de vue dominant la jungle pour voir le soleil se coucher sur l’océan Indien.

3. Tenerife, Espagne

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Cette île des Canaries est également réputée pour ses couchers de soleil magnifiques. Là encore, la science est formelle : Tenerife bénéfie d’un “ciel exceptionnellement dégagé et d’une géométrie solaire sans obstacle”, ce qui signifie que les nuages sont peu présents et que vous aurez la garantie d’observer de merveilleux couchers de soleil durant votre séjour.

Tenerife est également très fréquentée et pour cette raison, il est recommandé de s’éloigner des stations balnéaires et de monter vers le mont Teide pour avoir une meilleure vue. De cet endroit, vous pourrez notamment admirer le soleil se coucher sur une mer de nuages, pour un résultat spectaculaire.

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4. La côte amalfitaine, Italie

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La côte amalfitaine s’étend sur 50 kilomètres de littoral, dans la région de Campagnie, en Italie. Avec ses falaises abruptes, ses petites plages et ses villages de pêcheurs, elle séduit les touristes pour sa beauté et ses couchers de soleil. Il s’agit d’une valeur sûre puisque la côte amalfitaine a obtenu de bons résultats sur les quatre critères de la beauté atmosphérique. N’hésitez pas à vous rendre dans cette destination pour voir le soleil se coucher sur la mer Tyrrhénienne.

5. Les Maldives

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Si les Maldives sont réputées pour être une destination propice à une lune de miel, elle offre aussi de très beaux couchers de soleil. Plusieurs facteurs scientifiques expliquent cela : l’île est située près de la ligne équatoriale où les couleurs sont pures et intenses. En plus de cela, le climat tropical offre un taux d’humidité très élevé, ce qui donne des couleurs plus vives et plus variées. Les Maldives sont très populaires sur les réseaux sociaux pour leurs couchers de soleil puisque les photos de ces derniers cumulent plus de 400 millions de vues sur TikTok et Instagram.

Si vous voulez devenir un adepte du “dusking” et admirer les plus beaux couchers de soleil de la planète, vous savez désormais dans quelles destinations vous rendre.