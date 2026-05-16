Kath Cross, une Galloise de 49 ans, a vendu tous ses biens pour partir vivre sur les routes et voyager avec son compagnon. Un choix de vie radical qu’elle ne regrette pas.

Le mode de vie nomade séduit de plus en plus de personnes. Et pour cause : il promet à la fois liberté et belles économies, deux arguments de poids pour ceux qui veulent changer de vie.

Kath Cross fait partie de ces adeptes. En 2022, cette Galloise de 49 ans a pris la décision de vendre sa maison pour partir vivre sur les routes avec son compagnon, Stuart Hall, 48 ans, rapporte le Daily Star.

Ils quittent tout pour vivre sur les routes

Le couple s’est rencontré un an avant son grand départ, au sein d’un groupe de randonnée dans le sud du pays de Galles. Partageant la même passion pour les voyages, les tourtereaux ont rapidement commencé à explorer ensemble les environs.

Selon le tabloïd britannique, Kath et Stuart ont passé environ un mois en Écosse en camping-car au début de leur relation.

Un an plus tard, après le départ de ses enfants, la quadragénaire a quitté sa maison en location à Cardiff et vendu l’ensemble de ses biens personnels pour adopter un style de vie nomade.

« J’en avais marre de payer un loyer chaque semaine, alors j’ai tout vendu. Plus je vendais mes affaires, plus je me sentais libre », explique-t-elle dans les colonnes du média.

Avant d’ajouter :

« Quand j’ai vendu mes biens, j’ai réalisé que ce ne sont pas vous qui possédez les choses, mais elles qui vous possèdent. Avec un crédit immobilier ou des paiements de voiture, vous êtes prisonnier de la société, bloqué parce que vous devez rester là où vous êtes et payer vos factures ».

Le couple vit désormais dans un van aménagé, un Mercedes Sprinter de 7,5 mètres entièrement équipé.

Crédit Photo : SWNS

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Un mode de vie à moins de 50 euros par jour

Jusqu’à présent, les deux voyageurs ont parcouru plus de 40 000 km au cours de leurs aventures à travers le désert du Sahara, l’Europe et l’Écosse, à bord de leur maison sur roues.

Au total, Kath et Stuart ont visité plus de quinze pays, dont la France, le Danemark, l’Italie, l’Albanie, la Grèce, la Macédoine du Nord et le Kosovo.

Crédit Photo : SWNS

S’ils ont quitté leur pays natal, les aventuriers continuent de travailler sur les routes. Ils créent, écrivent et partagent du contenu de voyage, un travail qui leur permet de subvenir à leurs besoins et de vivre confortablement.

Bien que leur budget varie selon les destinations, les quadragénaires dépensent entre 900 et 1 200 livres sterling (environ 1 050 à 1 400 euros) par mois, soit moins que le loyer de l’ancienne maison de Kath à Cardiff.

Vous l’aurez compris, le duo dépense environ 30 à 40 livres sterling (soit 35 à 47 euros) par jour, dont près de la moitié est consacrée au carburant.

Aujourd’hui, les deux partenaires ne regrettent pas leur décision radicale.

« C’était un choix entre deux vies, et nous ne regrettons pas une seconde », confie Kath.

Ils prévoient désormais de se rendre en Serbie, en Croatie et en Slovénie, pour un road trip qui promet des paysages à couper le souffle. Interrogés sur leurs plus beaux souvenirs, ils évoquent le désert du Sahara et les montagnes de l’Atlas.

De quoi faire rêver !