Voici les 5 plus beaux aéroports du monde, des lieux incroyables qui valent le détour

Envie de vous évader ou bien de choisir votre prochaine destination ? Voici le top 5 des plus beaux aéroports du monde. Zoom.

Un aéroport peut parfois en dire long sur son pays. Souvent considéré comme la représentation première de la destination, les aéroports sont de plus en plus chouchoutés. Architecture impressionnante, boutiques de luxes à gogo, jardin botanique à visiter, musée, aquarium… Les possibilités sont désormais infinies.

Parmi les critères d’évaluations donnés par de nombreux voyageurs, voici le classement établi en 2022 par CN Traveler sur les plus beaux (et pratiques) aéroports du monde.

#5 L’aéroport de Zurich

En bas du top 5, on note le populaire et apprécié des voyageurs : l'aéroport de Zurich. Selon les passagers, il est réputé pour son large choix de restaurants, son architecture moderne et sa terrasse d’observation qui donne vue sur les montagnes de Suisse.

Crédit photo : iStock

#4 L’aéroport de Dubaï (DXB

Luxe, grandeur et modernité sont les maîtres mots de cet aéroport gigantesque. Le hub abrite aussi l'un des plus grands centres commerciaux hors taxes au monde. De quoi ravir les amoureux de shopping. Parmi les compagnies les plus réputées du monde, on y retrouve la célèbre Emirates.

Crédit photo : iStock

#3 Incheon à Séoul

L’aéroport de la Corée du Sud a su s’imposer au fil des années. En plus de son architecture moderne, cet aéroport se compose d’une patinoire intérieure, d’un spa et de nombreux stands proposant de la cuisine locale. Un aéroport qui ne laisse pas indifférent.

Crédit photo : iStock

#2 Changi à Singapour

Vous l’avez sûrement vu partout sur les réseaux sociaux, l’aéroport de Changi à Singapour est un véritable joyau. Comme le rapporte CN Traveler, l’aéroport abrite l’une des compagnies aériennes les plus puissantes du monde : Singapour Airlines. Ce hub se démarque également par ses activités inédites : la visite du célèbre Jewel conçu par Moshe Safdie, qui comprend des forêts intérieures et des cascades impressionnantes. L’aéroport propose aussi aux voyageurs de découvrir un jardin d’orchidées, un jardin de papillons, une salle de cinéma gratuite ou même une piscine sur le toit. Une véritable expérience.

Crédit photo : iStock

#1 L’aéroport d’Istanbul (IST)

En tête de liste, l’aéroport qui a fait le plus d’effet est celui d’Istanbul. Et on comprend pourquoi.

En 2018, la Turquie se donne le pari d’ouvrir le plus grand aéroport du monde. Et c’est réussi. Avec une architecture moderne, cet aéroport accueille est devenu un hub international. Le plus ? L’aéroport est composé de robots qui dirigent et accompagnent dans leurs déplacements les passagers et voyageurs. Pas mal, non ?

Crédit photo : iStock

Et la France dans tout cela ? Paris-Charles de Gaulle (CDG) ne semble pas être dans la liste. Dommage…