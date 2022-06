Voici le pire aéroport du monde, selon un classement international

Chaque année, l’entreprise AirHelp établit un classement des meilleurs et des pires aéroports du monde.

Crédit : Sharon Hahn Darlin

AirHelp, une société allemande de gestion des sinistres spécialisée dans les demandes d'indemnisation pour perturbations aériennes, a publié pour la première fois son classement des principaux aéroports du monde en 2015 et continue de publier des classements actualisés chaque année. Sa liste la plus récente a été publiée en 2019, à partir de données recueillies entre janvier et décembre 2018.

Les aéroports sont notés sur une échelle de 10 points en fonction de trois critères. D’abord la ponctualité, qui mesure la ponctualité des départs et des arrivées des vols et représente 60 % du score global d'un aéroport. Ensuite la qualité du service représente 20 % de la note. Cette dernière est évaluée par la qualité du service à la clientèle, la rapidité des temps d'attente pour la sécurité et la propreté de l'aéroport. Et enfin, la nourriture et les magasins constituent les derniers 20% du score. Les données sont recueillies auprès des passagers qui évaluent les options de nourriture et de magasins sur une échelle de un à cinq.

Dans son règlement, AirHelp explique qu'il exclut les aéroports pour lesquels il est impossible d'obtenir des données et que le classement ne comprend que les aéroports les plus connus et les plus utilisés du monde. En tête de liste, on retrouve l’aéroport international Hamad du Qatar, qui a battu 131 autres aéroports pour se hisser à la première place en obtenant une note globale de 8,39 sur 10.

En revanche, de nombreux autres aéroports n’ont vraiment pas été à la hauteur, se classant parmi les pires de la planète. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, un grand nombre d’entre eux sont situés en Europe. En effet, selon le classement d'AirHelp, huit des dix aéroports les moins bien classés au monde sont sur le Vieux continent. La liste des dix aéroports les moins bien classés comprend également un aéroport du Moyen-Orient et un aéroport d'Amérique du Nord.

Crédit : AirHelp

Le pire aéroport du monde se trouve à Lisbonne

Selon AirHelp, l'aéroport Humberto Delgado de Lisbonne est considéré comme le pire au monde par les voyageurs. Anciennement appelé aéroport Portela, il a accueilli plus de 31 millions de passagers en 2019, ce qui en fait le 16e aéroport le plus fréquenté d'Europe. Les passagers se sont plaints des longues files d'attente à l'immigration, attendant parfois jusqu'à six heures pour passer le contrôle des passeports. Le 29 mai dernier, l’aéroport portugais était encore fois fidèle à sa réputation en raison d’une «assemblée générale des syndicats des services d’immigration, de 6 heures à 9 heures, qui a affecté 4 500 passagers» a rapporté le quotidien local Jornal i.

Pour tenter d’endiguer ce problème persistant qui donne une mauvaise image du pays à travers le monde, le gouvernement a décidé d’agir en mettant en place un plan d’urgence. À l’approche de la saison estivale et des affluences très importantes de touristes, il a notamment annoncé que 238 policiers allaient renforcer les services d’immigration pour le contrôle aux frontières, soit une hausse des effectifs de 82 %.

Voici les 10 meilleurs aéroports :

1. Hamad International Airport (Doha, Qatar)

2. Tokyo International Airport (Tokyo, Japon)

3. Athens International Airport (Athènes, Grèce)

4. Afonso Pena International Airport (Curitiba, Brésil)

5. Gdańsk Lech Wałęa Airport (Gdańsk, Pologne)

6. Moscow Sheremetio International Airport (Moscou, Russie)

7. Singapore Changi Airport (Singapour, Singapour)

8. Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad (Hyderabad, Inde)

9. Tenerife North Airport (Tenerife, Espagne)

10. Viracopos / Campinas International Airport (Campinas, Brésil)

Et les 10 pires aéroports :

1. Lisbon Portella Airport (Lisbonne, Portugal)

2. Kuwait International Airport (Koweït, Koweït)

3. Eindhoven Airport (Eindhoven, Pays-Bas)

4. Henry Konda International Airport (Bucharest, Roumanie)

5. Malta International Airport (La Valette, Malte)

6. Manchester Airport (Manchester, Royaume-Uni)

7. Paris Orly Airport (Paris, France)

8. Porto Airport (Porto, Portugal)

9. Billy Bishop Toronto City Airport (Toronto, Canada)

10. London Gatwick Airport (London, Royaume-Uni)