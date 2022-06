Les passagers de cette croisière en direction du triangle des Bermudes seront remboursés si le bateau... disparaît

Une entreprise touristique spécialisée dans les croisières offre le remboursement des billets à ses passagers si le navire… disparaît dans le célèbre triangle des Bermudes.

Objets de mythes et autres fantasmes depuis des décennies, le triangle des Bermudes (situé dans l’océan Atlantique), qui aurait été le théâtre de plusieurs disparitions soudaines de navires, continue d’alimenter les croyances les plus folles, bien que celles-ci ne reposent sur aucune information fiable.

Qu’importe, ce mythe est si ancré dans l’imaginaire collectif qu’il est parfois synonyme de réalité, au point de devenir un argument commercial.

Crédit photo : Norwegian Prima

Les billets remboursés si le bateau… disparaît dans le triangle des Bermudes

Illustration avec la compagnie Norwegian Prima qui a promis de rembourser intégralement ses passagers embarquant pour une croisière entre New York et les Bermudes, si d’aventure le paquebot disparaît dans le tristement célèbre triangle.

« N’ayez pas peur de disparaître lors de cette excursion » qui « a un taux de retour de 100 % et votre argent vous sera remboursé dans le rare cas où vous disparaîtrez », peut-on lire ainsi sur le site de la compagnie, comme l’explique le quotidien britannique The Mirror.

Crédit photo : Norwegian Prima

Cette promesse est évidemment faite sur le ton de la plaisanterie mais elle a au moins le don de faire une sacrée publicité pour cette croisière de rêve, dont les billets sont vendus entre 1 100 et 5 300 euros.

Cette escapade est prévue pour le printemps 2023 et nul doute qu’elle devrait attirer beaucoup de passagers à la fois curieux et attirés par ce trajet.

Pour rappel, le triangle des Bermudes - parfois appelé le « triangle du diable » - serait responsable de la disparition inexpliquée de plus de 50 navires et 20 avions, selon plusieurs théories plus ou moins farfelues.

Autant de mystérieuses tragédies qui alimentent le mythe d’un endroit maudit.

Crédit photo : Wikimedia Commons