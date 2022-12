Il décide de parcourir 12 000 km à vélo en traversant le continent africain du Nord au Sud

Ce lundi 5 décembre, Antoine va s’envoler pour Le Caire afin de partir pour un périple du Nord au Sud de l’Afrique, le tout à vélo.

Crédit : mihtiander/ iStock

Originaire de Houdan, dans les Yvelines, Antoine s’est lancé un défi : parcourir 12 000 kilomètres à vélo du Nord de l’Afrique au Sud. C’est depuis Le Caire, capitale égyptienne, qu'Antoine débutera son aventure avant de traverser dix pays pour atteindre Le Cap, capitale sud-africaine.

« Quand j’étais lycéen j’avais très envie de voyager. J’ai toujours aimé rencontrer l’autre », raconte le Houdanais qui a déjà fait du bénévolat pour différentes associations d’aide aux migrants à Calais et au Sénégal pour les enfants défavorisés, pour nos confrères d'Actu Ile-de-France.

C’est lorsqu’il s’est offert un vélo en juillet 2022 qu'Antoine s’est lancé à l’aventure. D’abord vers le Mont-Saint-Michel via la Véloscénie puis désormais vers l’Afrique.

80 km de vélo par jour pour sortir de sa « prison sociale »

Crédit : Actu78

Après six longs mois de préparation, Antoine peut partir à la rencontre de nouveaux visages et de nouveaux pays et cultures. C’est avec un sac de bagages léger (20 à 30 kg) et le minimum nécessaire qu'Antoine va s’élancer (une tente, un sac de couchage, des médicaments, une trousse de secours, un kit de réparation pour vélo et des vêtements).

Il prévoit ainsi un budget de 10 à 15 euros par jour pour la nourriture parmi les 5000 euros d’économies qu’il a investi pour ce voyage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Rey (@tonio.explorer)

Le Houdanais espère notamment faire des rencontres et observer les magnifiques paysages du continent africain comme le désert de Namibie, en plus de ses 80 km de vélo par jour. Le tout, simplement pour le plaisir, sans réelle cause à défendre et pour se sortir de sa « prison sociale ».

Si l’envie lui prend, Antoine ne s’interdit pas de poursuivre son périple jusqu’en Amérique du Sud. L’aventurier partagera son périple sur les réseaux sociaux.