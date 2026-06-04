Participez à une chasse au trésor pour retrouver un lingot d'or de 20 000 € en Laponie

Cet été, visitez la Laponie autrement en participant à une grande chasse au trésor. Le but : trouver un lingot d’or de 20 000 euros, promis au vainqueur.

La Laponie est une région de la Finlande qui fait rêver de nombreux voyageurs. Elle séduit surtout l’hiver pour ses paysages enneigés, ses aurores boréales et son célèbre village du Père Noël.

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Mais la Laponie peut aussi être visitée en été. Il s’agit d’une destination idéale pour profiter de la nature avec ses parcs nationaux, ses lacs et ses sentiers forestiers.

Trouver un lingot d’or

Si vous avez l’intention de vous rendre en Laponie cet été, vous pourrez participer à un événement pas comme les autres. En effet, la petite ville de Levi organise une grande chasse au trésor, intitulée “Chasse au soleil de minuit” dans toute la région. Cette station touristique a caché un lingot d’or d’une valeur de 20 000 euros dans la nature.

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La chasse au trésor va débuter le 18 juin prochain et se terminera le 22 août. Tout au long de l’été, vous découvrirez des indices qui vous feront parcourir les sentiers de randonnée, les pistes cyclables et les sites emblématiques de la Laponie. Cependant, rien n’empêche les joueurs de trouver le lingot d’or par eux-mêmes, sans attendre les indices. Cette chasse au trésor est similaire à ce trésor de 750 000 euros, caché en France et au Royaume-Uni.

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Respecter l’environnement

Si vous êtes libre de participer à cette chasse au trésor, vous devrez respecter une règle non négociable : protéger l’environnement. Le lingot n’a pas été enfoui sous terre, il est donc interdit de creuser et de dégrader les sites naturels.

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À travers cet événement, l’objectif des organisateurs est de faire découvrir la Laponie autrement et de mettre en valeur cette région durant l’été.

“Nous voulons offrir aux voyageurs une nouvelle raison de visiter Levi, lorsque le soleil ne se couche jamais et que le paysage montagueux révèle une facette totalement différente de lui-même”, a indiqué Statu Pesonen, PDG de Visit Levi.

Les visiteurs qui trouveront le lingot d’or obtiendront cette récompense, alors n’hésitez plus.