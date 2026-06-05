Voici le pire aéroport de France, où vous avez 75 fois de plus de risques de rater votre avion

Si vous vous apprêtez à prendre l’avion prochainement, faites attention à l’aéroport que vous choisissez. Un classement a récemment désigné le pire aéroport de France, selon le niveau de ponctualité.

Prendre l’avion est toujours un moment stressant. Nous devons faire attention à mettre nos affaires dans des bagages aux dimensions adaptées, passer les contrôles de sécurité et arriver suffisamment à l’avance à l’aéoport. Mais malgré ces précautions, des facteurs extérieurs peuvent perturber notre vol. Il existe notamment un vol à éviter à tout prix dans la journée quand on prend l'avion.

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C’est notamment le cas à l’aéroport, comme le montre une étude. Luko by Allianz Direct a classé les pires et meilleurs aéroports de France en terme de ponctualité, en se basant sur des données officielles de la base européenne Eurocontrol entre 2020 et 2025. Si l'on connaît déjà le pire aéroport du monde, voici la situation en France.

L’aéroport le moins ponctuel de France

Selon le classement, l’aéroport de Paris-Beauvais est le pire de France car il est le moins ponctuel. Cet aéroport est situé à 80 kilomètres de Paris et une navette permet de faire le trajet entre la capitale et le terminal en 1h15. Mais dans cet aéroport, le retard moyen atteint 75 minutes pour 100 départs.

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Au total, 11 845 minutes de retard ont été accumulées en cinq ans. À Beauvais-Tillé, le risque de subir un contretemps est 75 fois plus élevé que dans d’autres aéroports plus ponctuels.

La raison de tous ces retards ? L’aéroport fonctionne avec beaucoup de compagnies aériennes low-cost, qui ont des horaires très serrés entre les vols. Ainsi, si un avion est en retard le matin, cela va créer un effet domino qui va se répercuter sur l’ensemble des vols de la journée.

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Des aéroports à éviter

En deuxième position, on retrouve l’aéroport de Bergerac-Roumanière, qui doit également être évité car il enregistre 72 minutes de retard sur 100 vols. En cinq ans, le nombre de retards a explosé de plus de 2 097%. Sur la troisième marche du podium se trouve l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, avec 60 minutes de retard pour 100 départs, suivi de Nice-Côte d’Azur (41 minutes) et Calvi-Sainte-Catherine (33 minutes).

À l’inverse, les aéroports à taille humaine sont plus ponctuels. Les meilleurs aéroports de France sont ceux de Brest-Bretagne, Agen-La-Garenne, Angers-Marcé, Annecy-Meythet et Cannes-Mandelieu, qui affichent un score parfait de 0 minute de retard pour 100 départs. Cependant, ces aéroports sont bien plus petits et ont beaucoup moins de vols, ce qui réduit l’offre pour les vacanciers.