Cette île de 6 hectares en Bretagne est à vendre au... même prix qu'un appartement parisien

Une île bretonne est actuellement en vente pour les personnes à la recherche d’un cadre idyllique, à un prix défiant toute concurrence.

La Bretagne est une destination qui fait rêver de nombreux Français. Si certains aiment simplement partir en vacances dans ce coin de la France, d'autres, en revanche, aimeraient s’y installer.

Crédit photo : Kretz

Si c’est votre cas, bonne nouvelle, car une île est actuellement en vente en Bretagne au même prix qu'un appartement parisien. Entre la tranquillité et la beauté de l'océan et le tumulte de la vie parisienne, le choix peut être évident pour ceux qui ont besoin d'espace.

Un espace préservé

Il s’agit de l’île de Reic’h, dans le Morbihan. Similaire à cette autre île paradisiaque en vente en Bretagne, ce territoire est riche en espaces naturels et privés, avec ses cinq plages à couper le souffle. L’île est mise en vente par l’agence immobilière de luxe Kretz.

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“Entre espace boisé, lande et réserve naturelle, elle abrite une faune et une flore particulièrement riches et préservées. Oiseaux marins, espèces migratrices et biodiversité littorale y trouvent refuge dans un équilibre rare et intact. 5 plages aux caractères distincts ponctuent le littoral de l’île entre criques confidentielles, longues étendues de sable et anses abritées”, peut-on lire sur l’annonce immobilière.

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Une île de luxe en Bretagne

Deux grandes maisons sont installées sur l’île : une résidence principale de 140 m² et une maison de gardien. Cette île n’est pas la seule à attirer les habitants puisque l’île sauvage de Quéménès, également en Bretagne, cherche également de nouveaux locataires.

Crédit photo : Kretz

Cependant, l’île de Reic’h a quelques inconvénients. Elle est très mal isolée et il peut y faire très froid en hiver. Pour cette raison, il est conseillé de faire des travaux dans la maison. Des rénovations dont le coût est estimé à hauteur de 200 000 euros. Rajoutez à cela le prix de 2,5 millions d’euros pour acheter l’île, et vous en deviendrez le propriétaire.

Si ce prix peut paraître exorbitant, il est pourtant l’équivalent du montant d’un appartement de 4 à 5 pièces au centre de Paris.

Une comparaison qui peut faire réfléchir.