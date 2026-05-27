Voici la ville française où les habitants sont les plus heureux, selon une étude

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Grenoble

Un récent classement vient de dévoiler les destinations où les habitants sont les plus heureux au monde, et une ville française fait partie de cette liste prestigieuse.

Vous voulez déménager dans une nouvelle ville mais vous ne savez pas où partir en France ? Une nouvelle étude pourrait vous aider puisqu’elle a dressé la liste des destinations où les habitants sont les plus heureux. Alors que la Finlande est le pays considéré comme le plus heureux au monde, deux villes françaises tirent leur épingle du jeu.

Un couple heureux dans la rueCrédit photo : iStock

L’organisme londonien Institut for Quality of Life a publié le “Happy City Index”, un classement des 250 villes les plus heureuses du monde. Pour dresser ce classement, les chercheurs ont analysé plusieurs critères comme l’environnement, le taux de chômage des jeunes, l’accès à l’enseignement supérieur, le nombre de parcs par km2 ou encore la fréquentation des transports publics par habitant.

Au total, les chercheurs ont passé au crible 3 400 villes et ont récolté 150 000 données. Sans plus attendre, voici les villes dans lesquelles les habitants sont les plus heureux.

La ville la plus heureuse de France

Sur le podium, on retrouve les villes de Copenhague, Helsinki et Genève. Il faut attendre la 23ème place du classement pour découvrir la première ville française, qui n’est autre que Grenoble.

GrenobleCrédit photo : iStock

En suivant les critères de l’étude, Grenoble est une ville idéale pour les habitants pour son environnement et sa qualité de vie. La capitale des Alpes est suivie de près par Paris en 25ème position.

La suite après cette vidéo

Des villes pour être heureux

Plus loin dans le classement, on retrouve d’autres villes françaises comme Bordeaux (70ème), Toulouse (99ème), Strasbourg (115ème), Nancy (127ème), Le Mans (195ème), Marseille (198ème), Nice (204ème) et Mios (226ème).

Si vous voulez d’autres idées de destinations, n’hésitez pas à vous rendre dans la “ville idéale” qui offre la meilleure qualité de vie en France. Des destinations qui ne demandent qu’à accueillir de nouveaux habitants.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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