Pendant trois ans, cette croisière unique vous fait visiter 135 pays

Une toute nouvelle croisière propose un voyage incroyable à travers 135 pays, pour une durée de trois ans.

Crédit photo : Life at the Sea

Faire le tour du monde est un rêve que beaucoup partagent. Que ce soit en bateau, par avion, en train, en voiture ou à travers la créativité de la débrouillardise, il existe de multiples façons de voyager à travers le monde. Bien souvent, il est question de volonté, de temps, et aussi d’argent car vivre une vie de nomade n’est pas donné à tout le monde.

Pour celles et ceux qui le veulent, et surtout qui le peuvent, se couper de sa vie quotidienne pour partir à l’aventure est une évidence. Et si on vous disait qu’il est possible de partir trois ans, à travers 135 pays, à bord d’un seul et même vaisseau ?

Crédit photo : Life at the Sea

Un vaisseau maritime en l’occurrence ! C’est ce que propose la toute nouvelle croisière Life at the Sea ! Cette croisière se déroulera, à partir du 1er novembre 2023, en partant d’Istanbul, jusqu’au 1er novembre… 2026, dans la même ville !

375 ports dans 135 pays, pendant trois ans

En effet, pendant trois ans, elle voguera sur toutes les mers du monde pour parcourir 80 000 kilomètres, faire escale dans 375 ports et vous permettra de visiter 135 pays.

Crédit photo : Life at the Sea

Évidemment, ce sera difficile de s’arrêter de travailler pendant trois ans pour se permettre un tel voyage sans interruptions. C’est pourquoi la croisière permettra également à ses voyageurs de pouvoir travailler, étant spécialement équipé pour le télétravail.

Sur cette croisière, un MV Gemini complètement rénové, vous y trouverez donc ce dont vous aurez besoin : restauration, couchage, wifi gratuite, médecin, salle de réunion, etc…

Crédit photo : Life at the Sea

Forcément, une telle opportunité ne sera pas donnée et il faudra débourser au minimum 28 000 euros par an, donc 84 000 euros pour l’ensemble du voyage, afin de prendre place sur la croisière.