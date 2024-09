Pourquoi cet aéroport proche de l'Everest est le plus dangereux au monde ?

Vous souhaitez imiter Inoxtag et vous rendre au sommet de l’Everest ? Avant ça, vous devrez atterrir à Tenzing-Hillary, l’aéroport considéré comme le plus dangereux du monde.

Parcourir le monde librement et rapidement est un luxe que la plupart d’entre nous ne réalisons pas. Seulement, il existe certains lieux isolés dont l’accès relève parfois du parcours du combattant. C’est le cas de cet aéroport.

Situé à Nukla, au Népal, l’aéroport Tenzing-Hillary a été construit en 1964 par Sir Edmund Hillary et doit son nom à ce dernier, ainsi qu’au sherpa Tenzing Norgay, ceux-ci étant les premiers à avoir gravi le mont Everest, dans la chaîne de l’Himalaya.

Car l'aéroport est surtout connu pour être le principal desservant le camp de base de l’Everest. Un passage quasi-obligé pour les férus d’escalade souhaitant atteindre le toit du monde, à l’image du YouTubeur Inoxtag, qui a récemment sorti un documentaire racontant son incroyable périple.

Tenzing-Hillary, l'aéroport le plus dangereux du monde

Mais Tenzing-Hillary a surtout acquis une renommée internationale en étant classé aéroport le plus dangereux au monde pendant plus de 20 ans, dans le cadre de l’émission Most Extreme Airports, diffusée sur History Channel en 2010.

Et s’il profite de cette inquiétante distinction, c’est à cause de plusieurs raisons.

Crédit photo : Forbes

Des conditions extrêmes

Tout d’abord, l’aéroport Tenzing-Hillary est situé à 2 846 mètres d’altitude, dans une région montagneuse aux conditions climatiques extrêmes.

La seule piste d'atterrissage, longue de 527 mètres et penchée à 12° pour faciliter le décollage, n’est accessible qu’aux hélicoptères et aux petits avions de tourisme, et coincée entre une montagne et un précipice vertigineux.

Crédit photo : iStock

De plus, la météo rend les manœuvres plus que compliquées, avec des vents violents fréquents et une visibilité réduite, si bien que l’aéroport peut être fermé dans des délais très courts pour limiter les risques.

Seuls quelques pilotes chevronnés autorisés à atterrir

C’est d’ailleurs pour toutes ces raisons que l’Autorité de l’Aviation Civile du Népal n’autorise qu’un nombre réduit de pilotes chevronnés et répondant à des standards élevés, à atterrir à l’aéroport Tenzing-Hillary.

Crédit photo : iStock

En somme, le simple fait de se rendre dans cet aéroport est déjà une aventure en soi.