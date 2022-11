Quand partir en vacances en Côte d'Ivoire ?

Voulez-vous partir à la découverte d’un pays ou simplement voyager en famille pour un bon moment de relaxation au bord de la mer ? La Côte d’Ivoire est une destination parfaite pour des vacances remplies d’aventures. Magnifique pays qui a beaucoup de choses à offrir comme la gastronomie, la culture musicale et autre, la Côte d’Ivoire est à visiter à tout prix. Cependant, avant d’y aller, il faut savoir à quel moment partir et bien se préparer pour le voyage.

Crédit : visagov.com

La saison sèche : le meilleur moment pour partir en Côte d’Ivoire

Si vous voulez pleinement profiter des activités en plein air ou encore de la plage et de la mer, la saison sèche est l’idéale pour vos vacances en Côte d’Ivoire. Si vous voulez par ailleurs découvrir la faune et la flore de cette partie d’Afrique, le bon moment est entre le mois de décembre et le mois de mars. Vous pouvez alors visiter le parc national de Comoé qui est la plus grande réserve africaine. Vos enfants apprécieront de voir en vrai les lions, léopards et éléphants. Mais aussi, des singes verts et babouins et également d’autres espèces d’animaux typiques du pays. Partir en vacances en Côte d’Ivoire pendant la saison sèche vous permettra de voir toutes les merveilles qui y sont incontournables.

Cependant, même s’il y a un vol direct pour Abidjan depuis la France et d'autres pays européens, avoir un visa pour la Côte d'Ivoire est nécessaire pour votre voyage. Il est clair que fournir tous les documents nécessaires pour un visa de voyage est assez fatigant, car vous allez faire beaucoup de va et vient dans différents organismes. Pour cela, vous pouvez vous fier à l’expertise du site visagov.com pour vous aider dans la préparation de votre visa de voyage. En effet, ce site est spécialisé dans le domaine et son expertise peut vraiment vous être très utile. En effet, vous n’avez plus à vous soucier ni à vous occuper de toutes différentes paperasses pour le visa en question. En plus, cela vous évitera également de faire des erreurs qui peuvent vous coûter vos vacances en Côte d’Ivoire. Et le top, cela vous évite d’attendre longtemps sur une longue file d’attente pour faire tamponner ou valider votre visa de voyage.

Les incontournables à voir lors des vacances en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire est un pays à la beauté naturelle époustouflante. En effet, vous trouverez dans cette partie du monde des sites naturels, mais également une belle culture musicale typique du pays que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour profiter de vos vacances en Côte d'Ivoire, visitez à tout prix sa capitale qui est une ville cosmopolite avec des quartiers contrastés. Mais faites attention à ne pas vous retrouver dans les quartiers le soir, ils sont presque tous réputés pour leur violence.

Si vous allez à Sassandra, petite ville à l’Ouest du pays, vous pouvez pêcher avec les pêcheurs locaux. Mais en plus de cela, la plage est magnifique avec l’eau turquoise où vous pouvez vous détendre de longues heures. Si vous êtes plus pour un peu de randonnée en famille pendant vos vacances en Côte d’Ivoire, la ville de Man est adaptée pour ce genre d’activité. La ville est verdoyante et vous y trouverez un petit marché local avec les produits locaux, mais aussi une bambouseraie où il y a la plus célèbre cascade du pays.