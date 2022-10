Vacances de la Toussaint 2022 : où partir au soleil cet automne ?

Nombreuses sont les personnes à attendre impatiemment l’automne, notamment les vacances de Toussaint. Où séjourner pour profiter du soleil ? Les réponses.

Les dates des vacances de Toussaint 2022 par zone et les jours fériés du calendrier scolaire

Une mère et son fils marquant sur un calendrier la date des vacances de Toussaint par zone. Crédit photo : SerrNovik

Beaucoup attendent avec impatience les vacances de Toussaint de l’année 2022, tout comme celles de Pâques, et les jours fériés. Pour certains, cette période représente une occasion de se ressourcer avant le retour en classe des enfants. En effet, les déposer et les récupérer à l'école impose un rythme souvent épuisant, sans oublier le travail à assurer en parallèle. Pour d’autres, elle constitue une opportunité de profiter du soleil avant l’arrivée de l’hiver. Il s’agit aussi de se retrouver entre proches et d'évacuer le stress du quotidien, même si les fêtes de fin d’année approchent également.

Avant de partir en vacances, il faut avant tout connaître la date de départ idéale. Pour cela, il faut vous renseigner sur le calendrier scolaire. En effet, de la zone dans laquelle se trouve l’établissement de vos enfants dépendent les dates de fin de cours, de reprise de classe et autres. Ce calendrier établit toutes les vacances scolaires nationales. Vous pouvez même cocher les plus importantes sur le calendrier de l'école ou du collège : vacances, événements scolaires, jours fériés, fête de Noël, Pâques et autres.

Généralement, les dates diffèrent d’une zone à une autre. Il existe trois zones en France, à part la Corse : A, B et C. En ce qui concerne les vacances de Toussaint de l’année 2022, il faut savoir que le calendrier indique la même date pour la fin des cours et la rentrée de classe dans chaque zone. Ainsi, le programme scolaire annoncé par le ministère de l'Éducation nationale indique que les vacances dans les zones A, B et C iront du week-end du 22 octobre jusqu'au 7 novembre 2022. En ce qui concerne la Corse, une vérification par zone sur le simulateur de service-Public. fr est conseillée, car le département dispose parfois de programmes scolaires différents.

Pour information, la zone A est composée par:

Besançon

Bordeaux

Clermont-Ferrand

Dijon

Grenoble

Limoges

Lyon

Poitiers.

La zone B est constituée par:

Aix-Marseille

Amiens

Caen

Lulle

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg.

La zone Cregroupe Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Après la vérification du programme scolaire du ministère de l'Éducation nationale, il faut réfléchir aux destinations et à l'achat des billets.

Paris : une belle destination nationale pour les vacances scolaires comme la Toussaint

Un père et une mère profitant de leur dernier jour de vacances à Paris. Crédit photo : encrier

Le week-end marquant le début des vacances de Toussaint approche à grands pas pour le plus grand plaisir des parents et des enfants. Cette période représente une nouvelle occasion de découvrir une ville, des parcs ou de ne pas penser aux cours tout simplement. Pour profiter pleinement des vacances, il faut d’abord réfléchir à la destination nationale ou internationale idéale.

Si vous privilégiez une destination nationale, sachez que de nombreux villages et villes en France sont parfaits pour des vacances de Toussaint en famille. Paris n’est pas la destination à laquelle vous penseriez forcément au moment de réfléchir à un voyage. Pourtant, cette ville regorge de sites d’intérêt et propose des activités pour tous les âges. Pour profiter du soleil, de nombreuses piscines locales vous ouvrent leurs portes durant les vacances scolaires. En bonus, vous aurez l’opportunité de visiter de nombreux sites emblématiques parisiens. Pendant les vacances automnales, les touristes sont moins nombreux. Vous pourrez ainsi prendre votre temps pour faire du shopping ou découvrir les monuments de la ville : Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Notre-Dame-de-Paris, Musée du Louvre et musée de l'a*mée des invalides. Vous pouvez expérimenter les nuits insolites comme celle d'Halloween.

Bordeaux, Nice: quelle autre destination nationale avant l'arrivée de l'hiver et de Noël ?

Bordeaux et son miroir d'eau, une destination nationale ensoleillée durant les vacances de Toussaint Crédit photo : EoNaya

Vous êtes plutôt passionné d’histoire ? Un voyage au Pays cathare, dans l’Aude, peut vous convenir parfaitement. Vous apprécierez sans doute explorer les nombreux châteaux, abbayes médiévales et musées sur place. Mis à part ces sites, le sentier cathare, entre Durban et Duilhac, vous invite à de belles balades ensoleillées.

Pour profiter du soleil, vous pouvez aussi séjourner à Marseille. Ne manquez pas d’apprécier ses nombreuses spécialités culinaires au cours de vos vacances. Vous avez aussi la possibilité de farnienter au gré des îles du Frioul après une balade en bateau. L’expérience est inoubliable, qu’elle soit vécue en famille, en couple ou entre amis. De nombreux autres beaux endroits vous attendent pour les vacances de Toussaint de l’année 2022 :

Lille et ses alentours

Bretagne, à Carnac

Îles d’Hyères

Avignon

Bordeaux

Montpellier

Versailles

Nice.

Ces villes vous proposent de nombreuses activités à faire en famille, à commencer par Nice où il est possible de partir en croisière dans la baie de Villefranche. Autre idée à expérimenter, vous pouvez opter pour un séjour dans le Médoc et prendre le temps de découvrir les bons vins qui y sont produits.

Week-end, Halloween ou vacances de Toussaint : destination la Corse

Un lieu magnifique en Corse sublimé par un lever du soleil en pleine saison du printemps, idéal pour un voyage en famille Crédit photo : joningall

Vous souhaitez aller plus loin que Paris, Nice ou Bordeaux, sans parcourir trop de distance ? En été, la Corse est une destination privilégiée par les amateurs de belles plages et de bronzage. L’île promet de belles surprises aux vacanciers en famille, entre amis ou en couple.

Entre octobre et novembre, le climat est doux en Corse, avec des journées ensoleillées. Vous pouvez profiter des plus belles plages de l’île durant votre séjour. De plus, elles sont quasi exclusives étant donné qu’il s’agit d’une période hors-saison. Vous pouvez vous amuser en toute liberté avec vos enfants et pratiquer les activités que vous souhaitez sans à avoir peur de gêner les autres. Que vous passiez des vacances en famille ou entre amis, il vous sera plus facile d’accéder, avec ou sans guide, aux plus beaux sites comme Palombaggia, Santa Giulia ou Calvi.

La Corse se dévoile aussi sous un autre visage durant les vacances de Toussaint. Cette période coïncide avec des événements culturels importants pour le département comme la fête des Morts entre le 1eret le 2 novembre. Le nom de la fête n’est pas jovial, certes, mais de nombreuses célébrations marquent cette occasion. Elle représente aussi une opportunité d’apprécier des spécialités culinaires traditionnelles comme les Bastelles, les Sciacci ou les Pains des Morts de Bonifacio.

Pour couronner le tout, le prix des billets d’avion durant les vacances de Toussaint est moins élevé en dehors de la période estivale. Les opérateurs locaux proposent même des promotions sur les tickets permettant d’assister aux spectacles d'Halloween et autres festivités.

Quel pays de l'Europe visiter en famille avant de repenser à l'emploi et à la fête de Noël ?

Stockholm à l'approche de la célébration d'Halloween Crédit photo : Alexander Shapovalov

En Europe, vous avez l’embarras du choix en termes de destinations ensoleillées. Toutefois, certains pays sont plus intéressants que d’autres pour la Toussaint. Parmi les options qui s’offrent à vous, la Suède est très accueillante durant cette période. Vous apprécierez sûrement l’ambiance particulière de Stockholm pour Halloween. D’autant plus que la nuit est beaucoup plus longue, ce qui vous permet de faire la fête durant de longues heures. Les journées sont plus courtes, mais elles permettent d’apprécier un paysage époustouflant sous un doux soleil. Tout le pays est plongé sous un camaïeu d’orange, de jaune et d’ocre en automne. Vous pourrez aussi apprécier le musée des épaves à Stockholm.

La Turquie : une nouvelle destination pour les vacances scolaires

Un jeune homme heureux d'avoir pu visiter le musée Zugma Mosaic Museum lors d'un voyage scolaire en Turquie Crédit photo : Thankful Photography

La Turquie est une idée de destination surprenante, d'autant plus qu'Halloween n'y est pas célébrée. Cependant, sachez qu’une partie de ce pays se trouve à courte distance des frontières de la Grèce. Entre autres, vous pouvez séjourner dans la ville d’Istanbul pour vos vacances. Vous y apprécierez de belles balades avec un guide local pour découvrir la Sainte-Sophie, le palais de Topkaki et les bazars stambouliotes. Vous pouvez aussi expérimenter les fameuses croisières sur le Bosphore.

L'Égypte, pour se ressourcer pendant les vacances de Toussaint

Un homme souhaitant télécharger des informations sur les vols pour le week-end correspondant à la date des vacances de Toussaint annoncée par le ministère de l'Éducation Crédit photo : ronstick

Vous avez toujours rêvé de faire des safaris ou simplement de découvrir le continent africain dans toute sa splendeur ? Fin octobre et début novembre sont les périodes idéales pour visiter des pays comme l’Égypte. La température y est plus clémente durant cette période, ce qui vous permet d’apprécier de longues balades, de découvrir divers monuments, des villes historiques et un paysage d'automneétonnant.

Pour les vacances de Toussaint, l’Égypte est l’une des destinations les plus conseillées. Grâce à son climat agréable, il sera possible de profiter du soleil sans craindre les brûlures de peau. Il est même possible de continuer à se baigner jusqu’à fin octobre, ce qui est difficile entre mai et septembre. Pour les activités, la visite des pyramides est incontournable. Vous pouvez aussi contempler les merveilles proposées de la ville d’Alexandrie : citadelle de Qaitbay, pont Stanley, palais Montaza, et autres. D’autres villes du pays sont incontournables à l’image du Caire, de Charm El Cheikh, de Hurghada et de Louxor.

Le Kenya : une zone de l’Afrique proposant de nombreuses activités de loisirs touristiques

Un groupe d'amis découvrant un lieu de passage d'éléphants durant un safari proposé par un guide local Crédit photo : pierivb

Le Kenya est aussi une destination à privilégier pour profiter des beaux jours durant les vacances de Toussaint 2022. Le pays se distingue par son taux d’ensoleillement au beau fixe toute l’année. L’intérêt d’y venir en octobre ou en novembre est de profiter du soleil sans subir l’affluence des touristes. Concernant les activités, le safari avec un guide spécialisé est conseillé. Vous partirez à la rencontre d’animaux comme des tigres ou des éléphants. Vous découvrirez en même temps des villages reculés et des parcs abritant une faune et une flore endémiques.

Vacances de Toussaint avec guide : où profiter du soleil en Amérique

Vacances scolaires : Des parents jouant avec leurs enfants sur une belle plage au Brésil avant le retour à l'école Crédit photo : Stefan Lambauer

L’Amérique propose aussi de nombreuses destinations idéales pour profiter du soleil avant le retour en classe des enfants.

Quand il s’agit de soleil et de plage, un séjour au Brésil s’avère incontournable. Ce pays est connu pour ses kilomètres de plages de sable fin.

Vous pouvez aussi programmer des excursions à la découverte des belles chutes d’Iguazú se trouvant à la frontière avec l’Argentine. Vous n’aurez pas à vous inquiéter de l’humidité, car entre septembre et novembre, c’est le printemps au Brésil. Le soleil est au rendez-vous, mais avec des températures plus clémentes. Après les chutes, visitez la fameuse statue du Christ Rédempteur dans la ville de Rio de Janeiro avec ou sans un guide.

Vous êtes déjà allé au Brésil ? Le Costa Rica peut aider vos enfants à se ressourcer avant le retour en classe ou au collège. De plus, le prix des billets et des réservations est moins élevé avec des codes promo entre octobre et novembre.