Titanic : découvrez la fin alternative surprenante du film finalement supprimée par James Cameron au montage

À l'occasion de la rediffusion de Titanic ce mercredi soir sur TF1, on revient sur une autre fin à laquelle avait songé son réalisateur James Cameron.

Crédit : 20th Century Fox

On connaît tous le film Titanic et sa fin, toujours au centre des débats, vingt-cinq ans après sa sortie. La mort de Jack en a fait pleurer plus d’un. Et même si beaucoup pensent qu’elle aurait pu (dû) être évitée, cela a toujours été une certitude pour James Cameron.

Cependant, ce n’est pas cette partie du final de Titanic qui aurait pu en être autrement, au grand dam des fans du film.

En effet, une fin alternative avait été envisagée par l’équipe du film et James Cameron, avant d'être finalement abandonnée.

Une fin alternative abandonnée par James Cameron

Crédit : 20th Century Fox

Dans la fin de Titanic telle qu’on la connaît, de nos jours, Rose, alors âgée, cache au capitaine Brock Lovett que le Cœur de l’Océan (le fameux collier que lui a offert son fiancé dans le paquebot) est toujours en sa possession. Un bijou que le capitaine et son équipe s’évertuent à retrouver dans les profondeurs des océans, en vain.

Le film se clôture avec Rose jetant le collier à la mer, là où repose son bien-aimé Jack.

Dans une autre fin, Rose s’apprête à jeter le bijou dans l’océan sous les yeux de l’équipage qui tente de la dissuader : « Vous cherchez les trésors au mauvais endroit Monsieur Lovett. Seule la vie est inestimable », explique Rose avant de lancer le bijou à la mer. D’abord surpris, le capitaine Brock Lovett est finalement pris d’un fou rire incontrôlable. Il propose une danse à la petite-fille de Rose, Lizzy, dont on avait deviné une romance se dessiner dans les scènes précédentes et par ce geste, en oublie ses envies de fortune.

Une fin logiquement abandonnée par le réalisateur canadien car celle-ci était sûrement considérée comme trop improbable.