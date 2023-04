Il transforme un vieux Boeing 737 en un logement de vacances et c'est hallucinant !

Et si vous pouviez passer une nuit dans un avion ? C’est possible, grâce à Steven Northam, qui a acheté un vieux Boeing 737. Zoom.

Envie de passer une nuit dans un vieux Boeing 737 ? Ce rêve peut devenir réalité grâce à l’entrepreneur britannique, Steven Northam. Il y a quelques années, après avoir vendu son entreprise, il est tombé sur une annonce assez folle sur eBay : la mise en vente d’un vieil avion pour 6165 $ soit environ 6170€. Le Boeing en vente datait de 1968, mais Steven Northam avait déjà une idée en tête. Il souhaitait en faire une location Airbnb. Une fois qu’il a pu acheter l’avion, Steven a choisi de le rénover. Coût total des travaux : 18 500€.

Crédit : Steven Northam/Insider

Un avion inédit

Peinture, isolation, décoration, l’entrepreneur aura déboursé 24 000€ au total pour ce projet insolite. Interrogé par Insider, il a déclaré : "J'ai tout fait, à moi tout seul, un projet de trois mois.” Il a ajouté : "Une fois que j'avais retiré tous les sièges, ce n'était qu'un grand espace vide. Donc, il était divisé en de nombreux domaines différents, c'était le plan." Il a donc fait un espace salon, kitchenette, chambre.

Autre avantage : l’avion est entièrement équipé, notamment d'une connexion Wi-Fi haut débit, de téléviseurs intelligents et de Xbox. Il a également pris soin de garder certains détails de l’avion :"Je ne voulais pas tout démonter et le transformer en une caravane haut de gamme. J’ai conservé les sièges d'origine de l'avion avec les ceintures de sécurité, les casiers de rangement au-dessus de la tête, ainsi que les toilettes d'origine.” Et ce n’est pas tout. L’entrepreneur a également investi la zone de la soute en faisant un espace cosy et détente avec des poufs et canapé. Avec en prime : une vitre au plafond afin de voir ce qu’il se passe à l’étage. Enfin, l’avion dispose aussi d’un simulateur de vol installé dans le cockpit. De quoi se mettre pleinement dans l’ambiance.



Un logement qui peut accueillir 4 personnes, et qu’il facturera prochainement sur la plateforme Airbnb 185€ la nuit. Pour l’instant, Steven Northam attend l’approbation de la plateforme pour débuter la location. À suivre…

