Un pilote expérimenté révèle la vérité sur l'utilité de la célèbre “position de sécurité” en avion

Vous avez sûrement déjà entendu parler de la célèbre "position de sécurité" en avion en cas d’incident ? Un pilote en dit plus sur le réel intérêt de cette consigne.

Comment être en sécurité dans un avion en cas d’incident ? On le sait, il faut absolument avoir sa ceinture attachée, mais également se mettre dans la fameuse "position de sécurité", appelée "Brace position".

Pour rappel, cette position consiste à placer sa tête le plus proche possible du dos du siège situé devant soi. Le but ? Lorsque l'on se trouve en avant et légèrement courbé, on se protège au moment d’un impact et notamment lors d’un atterrissage forcé.



Une position pour éviter le "coup du lapin"

Nick Eades, un pilote très expérimenté, interrogé par Ladbible, s’est confié sur cette très célèbre position, qui a de quoi effrayer plus d’un voyageur. En réalité, cette position est un véritable allié pour se protéger au maximum en cas d’impact. L’homme a confié au média : "Ce que vous essayez de faire dans cette position, c'est d'empêcher de vous briser le cou lors d'un impact majeur."

Il a ajouté : "Vous essayez simplement de mettre le corps dans une position qui subira le moins de dégâts possible. C'est comme un coup du lapin : vous essayez d'éviter ce mouvement brusque de la tête, qui peut entraîner des blessures graves, voire la mort."

Selon le pilote de ligne, cette expression est d’ailleurs de moins en moins enseignée aux futurs et jeunes personnels de bord. La raison ? Tout le monde (les passagers) ne peut pas forcément comprendre précisément de quoi il s’agit : "ce terme devrait être remplacé par une expression plus simple comme "tête baissée" ou "mains au-dessus de la tête”. Au moins, cela donne une idée de quoi faire à quelqu'un qui se trouve probablement dans la situation la plus stressante de sa vie."

Vous l’aurez compris, en cas d’impact ou d’atterrissage d’urgence, il est important de se mettre dans cette position de sécurité afin de limiter les risques de blessures. Vous êtes prévenus…