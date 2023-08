Agacé par leur comportement, un pilote d'avion fait la morale à ses passagers, la vidéo fait le buzz

Une passagère d'un vol d'American Airlines a filmé une scène étonnante. Lassé de devoir supporter les incivilités, le pilote a rappelé les règles de bienséance à tous les voyageurs.

Ce pilote n’hésite pas à cibler ses passagers indisciplinés

Si l’on se fie aux dires de ce pilote de la compagnie American Airlines, les voyageurs sont de plus en plus impolis. Et cela ne semble pas du tout plaire à ce commandant de bord.

Pour bien faire comprendre à ses passagers qu’il n’est plus possible de travailler dans ces conditions, il s’est adressé directement à ces derniers lors de l’embarquement.

Face à cette situation pour le moins étonnante, une passagère a tout de suite sorti son smartphone pour enregistrer les déclarations du pilote. Ces images ont été rapidement partagées et relayées sur les réseaux sociaux. En moins d’une semaine, elles ont été visionnées plus de quatre millions de fois.

L’embarquement s’est accompagné d’un rappel clair des règles de politesse

Agacé et épuisé par le comportement de ses passagers, ce pilote d’American Airlines a profité de l’embarquement pour leur demander d’être courtois les uns avec les autres. Appelant au respect d’autrui, il a ajouté qu’il ne devrait pas avoir à demander cela.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anna Leah Maltezos (@lone_didion)

Puis il a invité les voyageurs à s’adresser aux agents de bord avec politesse et respect. “Vous écouterez ce qu'ils ont à dire car ils représentent ma volonté dans le cockpit ou dans la cabine" a-t-il précisé ajoutant que seule la volonté du pilote compte.

Et la leçon ne s’est pas arrêtée là puisque ce commandant de bord américain a également rappelé que chacun se devait de ranger ses affaires de manière à ne pas encombrer l’espace des autres occupants de l’avion.

Sur chacun de ses vols, ce pilote demande aux voyageurs “impolis et égoïstes” de ne pas laisser trainer leurs déchets.

Sur la vidéo postée sur les réseaux, on peut l’entendre s’adresser directement à tous ceux qui consultent leur téléphone portable avec un volume élevé et sans écouteurs. “L'expérience sociale consistant à écouter des vidéos en mode haut-parleur et à parler sur un téléphone portable en mode haut-parleur ? C'est terminé" a-t-il lancé tout en précisant à ses passagers que personne dans cet avion ne souhaitait écouter leurs contenus vidéos.

Avant de conclure, ce pilote pas comme les autres a rappelé que toutes les personnes assises sur un siège du milieu devaient avoir accès à deux accoudoirs.

Une intervention largement approuvée par les internautes

Largement relayé sur la toile, ce long message d’un commandant de bord adressé à ses passagers a convaincu de très nombreux internautes. Rapidement, des milliers de commentaires bienveillants ont envahi cette publication.

Il faut dire que de plus en plus de compagnies aériennes constatent une multiplication des actes d’incivilité dans leurs avions. Aux États-Unis, près de mille incidents liés à des mauvais comportements ont déjà été signalés au cours de l’année.

Certaines compagnies étrangères ont rapporté que des passagers indisciplinés ont été à l’origine de violences envers des agents de bord, ont ouvert les portes de l’avion, activé les toboggans d’urgence ou encore menacé de faire exploser une bombe, et ce, parce qu’ils n’étaient pas satisfaits du repas servi pendant le vol.