Préparez-vous, un spectacle sons et lumières gratuit sera projeté au Mont Saint-Michel le 23 juin prochain

Si vous vivez en Normandie ou que vous comptez vous y rendre bientôt, ne manquez pas ce sublime spectacle projeté sur le Mont Saint-Michel le 23 juin prochain.

Quoi de mieux que de se rendre au Mont Saint-Michel tout en profitant d’un spectacle sons et lumières ? Vendredi 23 juin, un événement va être organisé sur l’édifice à l’occasion du Solstice du Millénaire, qui célèbre le millénaire de l’église abbatiale du Mont Saint-Michel.

Crédit photo : Mont Saint-Michel

Projeté sur les murs de l’édifice et dans les airs, le spectacle sons et lumières sera visible entre 23h et 1h du matin. D’une durée de 10 minutes, il sera projeté toutes les demi-heures : à 23h, 23h30, minuit, 0h30 et 1h du matin. Le spectacle sera visible du pied du Mont jusqu’au barrage de Couesnon, tandis que la musique ne sera audible qu’au pied du Mont.

Un spectacle au Mont Saint-Michel

Ce projet a été réalisé par les ateliers BK, un studio de création lyonnais qui crée des contenus visuels animés destinés à la scène et à l’espace public. Dans le studio sont regroupés des illustrateurs, animateurs, artistes 3D, musiciens et ingénieurs.

“Visible depuis les terres, cette chorégraphie lumineuse incarnera une première pour le site qui n’a encore jamais accueilli ce type d’événement. Il ne s’agit pas de raconter l’histoire du Mont Saint-Michel de manière factuelle, mais de cristalliser son essence profonde à travers une proposition visuelle empreinte de poésie. Nous tenions à révéler le Mont Saint-Michel et ses multiples facettes : patrimoine naturel, édifice porteur d’Histoire et forteresse défiant le temps”, ont expliqué les créateurs du spectacle.

Crédit photo : Mont Saint-Michel

Cet événement sera gratuit et ouvert à tous. Pour accéder au Mont Saint-Michel à la tombée de la nuit, il est conseillé de s’équiper de lampes de poche en raison de l’absence d’éclairage public. Des navettes seront mises en place et un espace réservé aux personnes à mobilité réduite est prévu au pied du Mont.

Les parkings, habituellement payants, seront également gratuits dès 18h30. L’occasion idéale pour profiter du coucher du soleil et de faire un pique-nique en attendant le spectacle.