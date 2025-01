Voici la ville française la plus attractive de France en 2025, selon une étude

Quelles sont les villes les plus attractives de France, où il fait bon vivre ? Pour le savoir, découvrez le classement publié par cette société immobilière.

Pour la huitième année consécutive, la société immobilière Arthur Loyd a publié son baromètre sur l’attractivité des agglomérations. Ce classement indique quelles sont les villes françaises les plus attractives et où il fait bon vivre. Pour parvenir à ce résultat, la société prend en compte 75 paramètres comme l’économie de la ville, l’accueil des entreprises, le dynamisme démographique, la qualité de vie, le coût du logement ou encore l’accès aux services publics.

En prenant en compte que le plus beau village du monde se trouve en France et que Paris a été exclue de l’étude, les autres villes ont été classées selon leur taille pour mieux les comparer. Découvrez les résultats.

Les grandes villes de France les plus attractives

Comme l’année dernière, Toulouse est en tête des très grandes métropoles, suivie de Lyon et Bordeaux. Cette ville attractive a une très bonne économie, connectivité et offre une belle qualité de vie. Une belle distinction pour la ville rose qui fait partie des 10 meilleures villes à visiter dans le monde.

“Toulouse conserve fermement sa place de leader parmi les très grandes métropoles, renforçant sa position de référence en matière d’attractivité. Lyon, qui autrefois occupait la tête du classement, doit se contenter de la seconde place, marquant une légère perte de terrain face à la dynamique toulousaine”, précise l’étude, selon BFMTV.

Crédit photo : iStock

De son côté, Lille est la meilleure ville en termes d'accueil des entreprises et en immobilier. Lyon se retrouve seulement cinquième en qualité de vie à cause du coût élevé du logement, de l’accès aux soins de santé qui doit être développé et du taux d’insécurité élevé.

Concernant les grandes métropoles, c’est Rennes qui est en tête, suivie de Montpellier et Strasbourg. Grâce à son économie, sa mobilité et son bon accès aux soins, Rennes est une destination privilégiée pour les étudiants.

Crédit photo : Arthur Loyd

Dijon et Bayonne en progression

Dijon est en première place du classement des métropoles intermédiaires (300 000 à 500 000 habitants), devant Caen et Angers. Avec son patrimoine historique et gastronomique, Dijon atteint la première place grâce à sa bonne qualité de vie, son offre universitaire et son accès aux soins.

Crédit photo : iStock

Enfin, Bayonne arrive en tête des agglomérations de taille moyenne (100 000 à 300 000 habitants), devant Poitiers et Valence. Le cadre de vie est idyllique à Bayonne, une ville située entre océan et montagne, avec sa belle qualité de vie, sa faible pollution atmosphérique et un taux de sécurité élevé pour les habitants.

Vous savez désormais vers quelles villes vous tourner si vous souhaitez vous installer en France.