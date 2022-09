Vivre au Canada : 15 choses à savoir avant de partir

Partir vivre au Canada est une aubaine autant pour les travailleurs que pour les étudiants. Voici l’essentiel à savoir si vous souhaitez déménager dans ce pays.

1- Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde

À voir aussi

La carte topographique du Canada. Crédit : dikobraziy

Saviez-vous que le Canada possède le deuxième territoire le plus vaste au monde après la Russie ? Sa superficie s’étend sur 9984 670 km². Raison pour laquelle le taux d’immigration dans cette région est particulièrement élevé. Nombreuses sont les familles désireuses de changer de vie qui choisissent de déménager dans l’une des grandes villes du pays. Québec, Vancouver, Ontario et Toronto figurent parmi les plus appréciées. Et pour cause, il est facile d’y trouver un emploi et un logement. Comme le pays recense de prestigieuses universités comme « The University of British Columbia » ou encore « The University Of Alberta » , les étudiants s’y plaisent également.

2- Vivre au Canada : comment obtenir le Visa ?

Un exemplaire d’une demande d’immigration au Canada. Crédit : Manjurul

L’immigration au Canada nécessite une demande de Visa préalable. Le Visa temporaire est indiqué pour les travailleurs et les étudiants. Il permet à ces derniers d’occuper le statut de visiteur temporaire et leur fait profiter de 3 programmes au choix :

Un Visa Visiteur;

Un Permis d’études;

Un Permis de travail.

Si vous désirez immigrer au Canada sans changer de nationalité, le Visa Permanent est requis. Il propose aussi plusieurs types de programmes permettant à chacun de trouver son compte. Les formalités pour une demande de Visa dépendent de votre profil. Pour ne pas vous perdre, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables.

3- Trouver un logement avant de partir au Canada

La recherche de logement au Canada. Crédit : SvetaZi

Pour immigrer dans ce pays en toute sérénité, il est judicieux de trouver un logement en amont de votre départ. Entre la location, la sous-location et la colocation, le choix dépendra entièrement de vos besoins et de votre budget. Larecherche d’une maison ou d’un appartement à louer au Canada s’avère plus simple qu’en France en raison de l’importance de l’offre et de la demande. Si vous venez dans le pays pour les études, vous pouvez trouver un toit sur le campus. Les travailleurs et les immigrants permanents pourront, quant à eux, compter sur les sites de logement en ligne et les agences immobilières.

4- Partir au Canada : les villes où il fait bon vivre

La ville de Vancouver, au Canada. Crédit : NikolayShubin

Si vous souhaitez vous épanouir dans votre nouvelle vie, il convient de déménager dans une ville calme et chaleureuse. Au Canada, vous trouverez plusieurs villes attractives idéales pour une famille. Vancouver se retrouve en tête de liste. Il est situé dans un très beau cadre naturel. Vous y trouverez plusieurs établissements d’enseignement, des centres de santé renommés à l’échelle internationale, de magnifiques sites touristiques et culturels…

À part Vancouver, vous vous plairez aussi à Toronto, la capitale financière du pays. Sinon, vous pouvez aussi déménager à Montréal. Cette ville est parfaite pour trouver un bon emploi et élever des enfants.

5- Le coût de la vie au Canada

Un couple d’étrangers faisant leur achat dans un marché au Canada. Crédit : Bobex-73

Le coût de la vie dans le pays de destination est un critère essentiel à prendre en compte avant tout projet de déménagement international. L’un des points forts de ce pays d’Amérique du Nord est qu’il vous permet de mener un train de vie confortable avec un petit budget.

Le loyer, le transport, la téléphonie et la nourriture y sont particulièrement moins élevés que dans beaucoup d’autres pays. Bien évidemment, le prix du logement dépendra de la région et du quartier choisi.

Vos dépenses en loyer oscilleront entre 1 500 et 3 000 dollars. Niveau habillements et accessoires indispensables du quotidien, il vous sera facile de trouver des bons plansune fois sur place.

6- La météo au Canada

Une jeune femme profitant de son séjour au Canada. Crédit : VlaDee

Devenir un résident permanent du Canada nécessite de la préparation. En effet, comme le pays est très grand, les conditions climatiques peuvent varier d’une province à une autre. Comme en France, le territoire est soumis à 4 saisonspendant l’année : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.

Cependant, la saison hivernale dans cette partie du globe est particulièrement rude. Avant de vous y rendre, nous vous conseillons de glisser plusieurs vêtements chauds dans votre valise. Les étés peuvent aussi être très chauds. Prévoyez donc des vêtements légers, un chapeau et quelques paires de sandales.

7- Vivre au Canada : les langues les plus parlées

Un étudiant suivant un cours de langue en ligne. Crédit : Prostock-Studio

Lors d’un projet de voyage et de déménagement, la barrière linguistique figure toujours au centre des craintes. Rassurez-vous, la plupart des Canadiens parlent le français et l’anglais. Vous pourrez continuer à parler la langue de Molière dans les provinces d’Ontario, d’Ottawa et d’Alberta. Le Québec est aussi une province canadienne francophone. Autrefois appelée la « Nouvelle France » , elle a préservé les vestiges de la colonisation. D’autres langues classées de non-officielles sont pratiquées dans ce pays à savoir le cantonais, le pendjabi, l’italien, l’espagnol et le portugais. Vous trouverez plusieurs personnes parlant ces langues pendant votre séjour dans certaines provinces.

8- Partir au Canada avec vos affaires personnelles

Une famille en plein déménagement. Crédit : g-stockstudio

Pour mieux vous habituer à votre nouvelle vie, surtout si vous partez vivre au Canada avec des enfants, mieux vaut emmener vos affaires personnelles. Prenez aussi le temps de déterminer le système de déménagement adapté à vos besoins et à votre budget :

Déménagement par voie maritime;

Déménagement par avion;

Déménagement par conteneur;

Il vous faudra suivre les démarches requises. Afin de réduire le coût du transport, triez ce qui vous est indispensable et ce qui est superflu. Il est aussi bon de savoir que le voltage de l’électricité dans ce pays est de 110 V contre 220 V en France. Il est donc inutile de prendre certains appareils électroménagers avec vous au moment de déménager.

9- Immigration au Canada, qu’en est-il de l’assurance santé ?

Une famille profitant de leur assurance santé au Canada. Crédit : dolgachov

Le système de soins est un des points essentiels à ne pas négliger lorsque vous prévoyez une expatriation dans un nouveau pays. Au Canada, le système de santé est très développé et vous aurez droit à une prise en charge de vos frais de santé. Pour un séjour de plus de 12 mois, vous devez souscrire une assurance maladie. Si le séjour est prévu se terminer plus tôt, une assurance voyage peut suffire. Les soins médicaux de base sont gratuits pour les citoyens canadiens, les travailleurs temporaires, les résidents permanents et les étudiants bénéficiant d’une bourse. En tant qu’expatrié, vous aurez droit à une protection sociale universelle.

10- Vie au Canada : comment trouver un emploi ?

Un homme cherchant du travail sur internet. Crédit : fizkes

Pour mener une vie confortable au Canada, il vous faut trouver un emploi stable et bien payé. Les opportunités dans ce pays sont nombreuses, à condition de procéder de la bonne manière. Si vous avez de l’expérience dans un domaine spécifique, il vous sera facile de trouver du travail rapidement. En tant que stagiaire, vous trouverez différentes offres correspondant à votre profil dans les différentes entreprises locales. Les programmes de préparation à l’emploi vous aideront aussi à trouver du travail au Canada plus facilement. N’hésitez pas à consulter les petites annonces et à vous inscrire sur les plateformes de recherche d’emploi afin de maximiser vos chances.

11- Vivre au Canada : comment obtenir votre permis de conduire ?

Un étudiant au Canada ayant récemment obtenu son permis de conduire. Crédit : Vladimir Razguliaev

Le permis de conduire international ou PCI ayant été délivré à l’étranger ne peut s’utiliser d’une manière permanente au Canada. Vous devez présenter un permis de conduire validé par le gouvernement provincial ou territorial du pays pour pouvoir circuler aisément dans les villes canadiennes. L’obtention de ce dernier dépendra de votre expérience de conduite et de la province dans laquelle vous prévoyez d’immigrer. En général, deux examens pratiques et un examen écrit sont nécessaires. N’hésitez pas à suivre quelques cours et à en apprendre davantage sur le code de route au Canada pour faciliter l’obtention de votre permis.

12- La devise canadienne

La monnaie canadienne. Crédit : dbarcroft

Pour partir au Canada l’esprit tranquille, il vous faut avoir un minimum d’argent canadien dans votre porte-monnaie. N’hésitez donc pas à échanger vos billets en euros à la banque en amont de votre départ. Vous pouvez aussi utiliser un ATM ou cash machine, un système de distribution de billets propre aux pays anglophones. Contrairement à la France et autres pays européens, le pays utilise le dollar canadien, ce qui peut rendre vos achats compliqués au début. Pour ne pas vous perdre, faites-vous accompagner par un natif ou par un guide. Vous pourrez ainsi apprendre les bases avant de vous débrouiller seul.

13- Vivre au Canada : qu’en est-il de la gastronomie ?

Un plat concocté dans un restaurant canadien. Crédit : Kresopix

Vivre au Canada, que ce soit d’une manière temporaire ou permanente, est une expérience à ne pas manquer. Le pays propose une gastronomie très diversifiée pour les amateurs de belles saveurs. Une fois sur place, vous mangerez beaucoup de légumes, de poissons et de viandes. La poutine est le plat national du Canada, une recette à base de frites et de sauce brune originaire du Québec. Vous la retrouverez au menu des restaurants de chaque province canadienne. Lors de votre immigration dans ce pays, vous aurez aussi la chance de goûter à la fameuse tourtière, un plat à base de viande de porc, de bœuf ou de poulet.

14- Partir au Canada : les divertissements sur place

Des touristes prenant du bon temps au Canada. Crédit : Ceri Breeze

Si vous souhaitez commencer une nouvelle vie au Canada et vivre de belles aventures, il vous faut un loisir. Ce pays est connu pour sa passion pour les jeux en ligne. Cependant, vous pourrez aussi y pratiquer d’autres activités enrichissantes comme la randonnée, le shopping, la lecture. Pendant votre temps libre, il sera intéressant d’aller au marché pour rencontrer d’autres personnes. Vous vous ferez ainsi des amis et vous plairez davantage dans votre nouveau pays. Au Canada, les activités culturelles et artistiques ne manquent pas. Une occasion de vous enrichir et de passer du bon temps.

15- Le Canada est un pays idéal pour élever des enfants

Des enfants heureux. Crédit : Inside Creative House

Le Canada figure dans la liste des meilleurs pays pour élever des enfants. Si vous êtes un couple désireux de fonder une famille dans les meilleures conditions, poser vos valises dans ce pays est recommandé. Il procure un sentiment de sécurité et de bien-être autant pour les parents que pour les bambins. En effet, vous y trouverez de très bonnes écoles, des parcs de loisir, des bibliothèques respectueuses des normes… Le système de santé dans ce pays le rend aussi attrayant. Les familles auront plus d’assurance au quotidien. Enfin, au niveau du coût de la vie, il vous sera plus facile de mener une vie confortable avec des enfants au Canada.