Voici la destination préférée des Français pour cet été

Savez-vous déjà où vous partirez en vacances cet été ? Si ce n’est pas le cas, voici les destinations préférées des Français, pour vous donner des idées.

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin de l’année scolaire et les vacances tant atendues. Cet été, de nombreuses familles vont partir en vacances en montagne, au bord de la mer ou à la campagne. Plus aventureuses, certaines vont même voyager dans d’autres pays pour se détendre, découvrir d’autres cultures et admirer des paysages incroyables.

Parmi toutes les destinations possibles, quelle est la préférée des Français cet été ? Voici une question à laquelle ont répondu les sites Booking et Liligo dans un nouveau classement qui devrait vous donner des idées si vous n’avez encore rien réservé. Voici les 12 destinations prébiscitées par les Français cette année.

Quelles destinations pour cet été ?

En dernière position du classement, on retrouve la ville d'Athènes, en Grèce, suivie de Bangkok (Thaïlande), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et New York (États-Unis). En huitième position se trouve une ville française bien connue : Marseille, qui séduit les vacanciers notamment grâce à ses calanques à proximité.

Marseille. Crédit photo : iStock

À la suite du classement, on retrouve Lisbonne (Portugal), Rome (Italie), Londres (Royaume-Uni) et Marrakech (Maroc) en quatrième position.

Une très belle ville européenne se trouve à la troisième place sur le podium : Barcelone, en Espagne. Elle séduit les touristes pour sa culture, ses maisons colorées et ses spécialités locales, ainsi que ses deux stations balnéaires : Lloret de Mar et Salou.

Barcelone. Crédit photo : iStock

Paris est classée en deuxième position cette année. Une hausse de la fréquentation qui s'explique sans doute par les Jeux Olympiques qui vont attirer des millions de visiteurs. Si Barcelone et Paris sont sur les marches du podium, quelle ville arrive en première position ?

La destination préférée des Français

Cette année, à la tête du classement, on retrouve la ville de Montréal, au Canada. Après des années de restriction liées à la pandémie, les Français semblent vouloir s’évader au-delà des frontières européennes pour découvrir la culture québécoise.

Montréal. Crédit photo : iStock

En visitant Montréal, vous pourrez vous promener dans les rues animées de la ville, profiter des grands espaces verts, vous imprégner de la culture locale et bien sûr, déguster les plats typiques comme la célèbre poutine.

De nombreuses destinations qui vous donneront des envies d’évasion cet été.