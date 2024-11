Voici la seule ville française qui « vaut le détour » selon une nouvelle étude

Un nouveau rapport a mis à l’honneur les 9 destinations qui “valent le détour” dans le monde entier. Une ville française figure dans ce classement, et n’est ni Paris, ni Marseille !

Il y a quelques jours, nous vous informions que Marseille faisait partie des meilleures destinations pour 2025 selon un média américain. Aujourd’hui, un autre classement a été dévoilé. Publié par l'agence de voyage Expedia, il met à l’honneur une autre ville française.

Les destinations répertoriées dans ce rapport sont des “lieux plus discrets et plus en retrait de la foule que les hauts lieux touristiques”. Neuf endroits ont été mis à l’honneur et une ville française figure dans le classement. Mais ce n’est ni Paris, ni Marseille !

La ville française qui “vaut le détour”

Crédit photo : iStock

Selon le rapport, la destination française à ne pas manquer n’est autre que Reims, le chef-lieu de la Marne. En effet, cette ville est populaire grâce à sa proximité avec Paris. Elle permet également aux touristes de découvrir le vignoble français ainsi que de nombreux faits historiques.

“Si vous êtes à Paris et que vous voulez découvrir une région proche, c’est parfait, vous y êtes en moins d’une heure en TGV. 95% des touristes arrivent avec le vin de champagne en tête. Ils sont étonnés d’entendre parler de Clovis, du sacre des rois ou de la réconciliation franco-allemande”, a affirmé Raphaël De Vasconcellos, guide-conférencier.

En plein cœur de la ville, vous pouvez découvrir la somptueuse cathédrale de Reims, des sites funéraires et des mémoriels de la Première Guerre mondiale, le parc naturel régional de la Montagne de Reims ainsi que la basilique Saint-Rémy, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Crédit photo : iStock

Un afflux de touristes ?

Dans le classement, neuf autres endroits dans le monde entier ont été cités, comme des stations balnéaires du Mexique et de la Thaïlande. Un rapport qui offre un privilège à la ville de Reims, honorée d’être aux côtés de ces pays exotiques.

Ce rapport est une bonne nouvelle pour la ville, qui devrait voir de nouveaux touristes arriver prochainement. En effet, 63% des clients de l’agence de voyage Expedia seraient susceptibles de se rendre dans l’une des destinations citées dans le rapport pour leur prochain voyage. Ainsi, des Américains, des Canadiens et des Néo-Zélandais pourraient bientôt arriver pour découvrir cette fabuleuse ville française.