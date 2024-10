Voici le meilleur moment pour prendre l'avion, selon un expert

Jour, heure, mois… Quel est le meilleur moment pour prendre l’avion et profiter de ses vacances ? Un expert en voyage donne sa réponse.

Les vacances, ça commence déjà par le voyage en avion. Alors, lorsqu’il y a un monde fou à l’aéroport, que même arrivé à destination, les touristes sont trop présents et qu’en prime, les prix des billets ont coûté cher, il n’est pas facile de se relaxer. N’est-ce pas ? Mais pas de panique ! Selon des experts en voyage, il existe des jours précis, où il est préférable de voyager : pour obtenir les meilleurs prix, ne pas avoir du retard, et même, profiter d’un séjour loin du monde.



Crédit photo : IStock

Comme le rapporte le média CnTraveller, le meilleur moment de la journée pour voyager, afin de ne pas avoir du retard, serait tôt le matin. Paul Charles, ancien directeur de Virgin Atlantic et PDG du cabinet de conseil en voyages The PC Agency, interrogé par le média, a déclaré :

Il a ajouté : “plus vous prenez l’avion tard dans la journée, plus vous avez de chances que l’avion soit retenu ailleurs par un vol précédent.” À noter que les vols qui partent le soir, sont généralement moins chers. Alors, à vous de voir ce que vous préférez.



Crédit : IStock

Selon l'expert, certains jours et mois sont plus avantageux.

“Le meilleur jour de la semaine pour prendre l’avion, pour le plaisir, c’est le mardi. Cela permet d’éviter les voyageurs en week-end et les familles, et d’avoir plus de places disponibles.”

Côté mois, le professionnel recommande de voyager en octobre :

“La haute saison est terminée, les vols sont encore fréquents avant le changement d’horaire d’hiver, il fait encore chaud en Europe et il fait de plus en plus chaud en Afrique, et les prix des vols sont plus raisonnables. Mais évitez la dernière semaine d’octobre, lorsque ce sont les vacances de mi-semestre, car les prix seront alors plus élevés.”