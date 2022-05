Top 30 des plus belles plages paradisiaques du monde

Les plus plages paradisiaques sont dans cet article, et elles vont vous faire rêver. Voici les 30 plus belles plages paradisiaques du monde pour aller en vacances au soleil.

Quand on pense aux plages paradisiaques, on s'imagine tous en voyage sur un transat, soleil, les pieds dans le sable fin, un cocktail à la main en contemplant la vue sur la mer bleu turquoise. Si vous voulez quitter la grisaille française et vous envolez au soleil, cet article est fait pour vous. N'oubliez pas votre appareil photo pour prendre de merveilleuses photographies des plages paradisiaques que vous visitez. Découvrez les 30 plus belles plages paradisiaques du monde.

La plage anse source d’argent aux Seychelles

Magnifique vue sur la plage Anse source d'argent aux Seychelles. Crédit : IStock

Au cœur de l'Océan indien, les 115 îles des Seychelles se situent au large des côtes de l’Afrique. Les plages sont toutes plus belles les unes que les autres… celle qui a retenu notre attention est la plage Anse source d'argent. L'archipel des Seychelles est réputé dans le monde entier pour ses plages de sable blanc et les nombreux rochers qui ajoutent du charme à ses plages. Cette plage tropicale des Seychelles est classée parmi les plus belles et plus visitées au monde, elle vous accueillera dans un décor spectaculaire.

Rabbit beach sur Lampedusa (Italie)

Photo de la plage de Rabbit beach sur Lampedusa. Crédit : IStock

Inutile de faire des heures et des heures de vol pour trouver une plage paradisiaque. Il suffit de vous rendre en Italie, sur la petite île de Lampedusa située au sud de la Sicile. Eau turquoise, sable fin, soleil agréable, vous serez au paradis ! C'est certain, la plage de Rabbit est l'une des plus belles plages du monde.

La plage de Bora Bora

Sublime photo de la plage de bora bora avec parasols et table dans l'eau. Crédit : IStock

Si on vous dit plage paradisiaque vous répondrez sûrement Bora Bora ! Effectivement, c'est l'une des premières destinations paradisiaque au monde. L'île de Bora Bora fait partie de la Polynésie Française. À quelque 5 800 kilomètres de l'Australie, ce trésor niché au cœur de l'océan Pacifique est l'une des îles les plus connues au monde. Pour souligner sa beauté et sa rareté, elle est surnommée la perle du Pacifique. Souvent choisie comme destination pour un voyage de noces, cette île regorge de beauté.

Pink sand beach aux Bahamas

Photo prise du ciel de la plage de sable rose aux Bahamas. Crédit : IStock

Amateurs de plages insolites : décollez pour les Bahamas direction la plage de sable rose la plus connue. Cette plage aux couleurs incroyables s'étend sur cinq kilomètres. Sa particularité : son sable est rose. Cette différence de couleur serait due à des restes de coquillages et coraux roses échoués sur la plage et broyés par le remous des vagues. La plage de pink sand et son eau cristalline vous feront passer des vacances inoubliables.

La plage Bahia Honda en Floride

Journée ensoleillée sur la plage de Bahia Honda en Floride. Crédit : IStock

Se baigner dans une eau turquoise avec vue sur un ancien pont de chemin de fer en ruine ? C'est possible en Floride. Lors d'un voyage sur la côte Est des États-Unis, profitez de la plage Bahia Honda, vous serez surpris. Située au sud de l'île du même nom, la plage Bahia Honda offre un paysage improbable. Elle s'inscrit dans un parc national qui s'étend sur deux kilomètres. En vacances sur cette plage, vous profiterez du sable blanc, l'eau turquoise et vous profiterez d'un pique-nique sur les tables prévues à cet effet. Pour les spécialistes d'activités nautiques, le parc et la plage proposent de nombreuses activités, notamment du snorkeling (randonnée palmée).

La plage Cahuita au Costa Rica

Magnifique photo de la plage de Cahuita au Costa Rica. Crédit : IStock

Cahuita est une immense étendue se sable composée de trois plages différentes. Vous trouverez la playa negra (plage noire) caractérisée par son sable noir. Elle est idéale pour la baignade et le surf. Les deux autres sont des plages magnifiques de sable blanc : playa blanca et playa vargas. Avec une eau à 25 °C, difficile de ne pas plonger dans ces eaux bleu turquoise pour une activité plongée ou surf. Ne soyez pas surpris de voir des singes sur la plage, ils sont comme chez eux à Cahuita !

La plage de Grande saline à Saint-Barthélemy

Vue paradisiaque sur la plage des salines à Saint Barthélemy. Crédit : IStock

En France aussi on retrouve des plages de rêve. L'île française tropicale de Saint-Barthélemy, sur les Petites Antilles, est un véritable petit coin de paradis. À Saint-Barth, place au sable blanc, température élevée et eau transparente. Un combo parfait pour des vacances rêvées. Attention toutefois, l'île paradisiaque est très appréciée des naturistes…

La plage Turquoise Bay en Australie

En Australie, la plage de turquoise bay sous un beau soleil. Crédit : IStock

Comme son nom l'indique, sur cette plage, l'eau est turquoise. Pour tous les fans de plongée, c'est sur la plage Turquoise Bay qu'il faut aller. L'expérience est incroyable. Vous garderez de cette plage paradisiaque une collection d'images inoubliables ! Pour atteindre le site de plongée australien, il est conseillé de marcher jusqu'à l'extrémité sud de la plage, puis laissez-vous porter par le courant vers le nord du banc de sable. Une fois arrivé, vous profiterez d'un lieu incroyable : coraux colorés, tortues, calamars et de nombreuses espèces de poissons rares.

La plage 4K à Koh Rong au Cambodge

Plage nommée "4K" à Koh Rong au Cambodge. Crédit : IStock

Découvrez le Cambodge et ses plages de sable blanc à couper le souffle. Pour un voyage inoubliable au Cambodge, faites une pause sur la plage 4K. Elle vous offrira tout le réconfort souhaité : sable fin et blanc comme neige, décor traditionnel et eau turquoise.

La plage de Palombaggia, en Corse

Vue sur la magnifique plage de palombaggia en Corse, eau turquoise et sable fin. Crédit : IStock

Qui a dit que la France n'avait pas ses plages paradisiaques ? Au sud de l'île de beauté française, cette plage touristique attire chaque été des milliers de visiteurs. Farniente, sable blanc, et eau translucide seront de la partie. Par ses paysages de folie, entre mer et montage, la Corse n'a pas fini de vous surprendre. En famille, en couple ou entre amis, la Corse est l'île idéale pour des vacances réussies en France.

La plage de Cayo Levisa à Cuba

Vue sur la plage déserte de cayo levisa à Cuba. Crédit : IStock

Dans les Caraïbes, pour un voyage en famille, venez profiter d'un cadre idyllique à l’abri des regards sur la plage quasiment désertique de Cayo Levisa. Loin de l'agitation des grandes villes, cette plage tropicale aux paysages naturels spectaculaires offre un cachet spécial à vos vacances paradisiaques. Solitude est le maître mot. En effet, pour accéder à cette plage de sable fin, vous devez obligatoirement vous y rendre en bateau. En plus de vous baigner dans une mer bleu azur pour vous rafraîchir, Cayo Levisa constitue l’un des meilleurs sites de plongée du pays. Nul doute, vos photos de vacances seront inoubliables.

La plage Sarakiniko en Grèce

Vue aérienne sur les roches incroyables de la plage sarakiniko en Grèce. Crédit : IStock

Bienvenue sur la Lune ! Sarakiniko est sûrement l'une des plages les plus insolites du monde. Si vous rêviez d'aller sur la Lune, décollez pour la Grèce et passez une journée sur la plage de Sarakiniko. Vous y découvrirez une incroyable roche blanche, lissée et façonnée par le temps. Sa forme et sa couleur de nacre contrastent avec la couleur turquoise de la mer. Les activités sont nombreuses et variées.

Pour les accros aux souvenirs, vous pourrez immortaliser la journée avec des photos toutes plus belles les unes que les autres ou les plus audacieux pourront opter pour un saut de falaise des rochers dans les eaux profondes en dessous. Un conseil : restez jusqu'au coucher du soleil les couleurs ocres se lieront parfaitement avec la mer et les roches volcaniques.

Tulum beach au Mexique

Magnifique photo de la plage Tulum Beach au Mexique, vue sur les palmiers. Crédit : IStock

Le Mexique abonde de plages paradisiaques. Sable blanc, eau transparente et palmiers, tout y est pour passer des vacances inoubliables. La plus belle plage du pays est sans doute celle de Tulum, la ville mythique du Mexique. Il est conseillé d'y aller de bonne heure pour profiter de la plage déserte et faire une photo de plage vide.

La plage des Whitsundays en Australie

Plage des Whitsundays en Australie bordée par les eaux transparentes. Crédit : IStock

Dans le top 30 des plus belles plages paradisiaques du monde, on retrouve l'Australie. Au large de la côte Nord-Est du pays, les Whitsundays sont un paradis tropical bordé par la mer de corail. Au cœur de la grande barrière de corail, l'archipel des Whitsundays est constitué de 74 îles. Cette plage paradisiaque est l'un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer les activités nautiques, notamment la voile.

Quoi de mieux que le ciel pour découvrir cet archipel magique ? Si vous partez dans ce petit coin tropical pour vos vacances, vous pourrez profiter des nombreuses excursions en hélicoptère ou hydravion. Pour ceux qui préfèrent garder les pieds dans l'eau, bon nombre d'activités sont proposées : croisière, location de voilier, plage, plongée, snorkeling.

La plage Malcapuya aux Philippines

Un palmier sur la plage Malcapuya aux Philippines. Crédit : IStock

Cocotiers, palmiers, sable fin et eau à plus de 25 °C… toutes les caractéristiques d'une plage paradisiaque tropicale sont réunies pour un voyage en famille. La plage de Malcapuya résume à elle seule le paradis. Des touristes et des familles philippines affluent tous les ans pour se baigner et profiter de l'eau claire et turquoise. On comprend pourquoi !

La plage de Selong-Belanak en Indonésie

Vue sublime sur la plage de Selong-Belanak en Indonésie, roche, montagne et eau transparente. Crédit : IStock

Comme en témoigne cette photo, cette longue plage en forme d'arc de cercle est encerclée d'une eau transparente. Cette belle plage s'inscrit dans un village de pêcheurs typique de l'Indonésie. Depuis une vingtaine d'années, le tourisme se développe dans cette partie du globe, et des hôtels et restaurants participent au rayonnement de la plage. Accessible par une belle route vallonnée, cette plage est connue des surfers débutants qui se plaisent à surfer la petite vague qui traverse la baie.

Cocoa Island aux Maldives

Logements suspensdus sur pilotis sur la plage de cocoa island aux Maldives. Crédit : IStock

Avez-vous déjà rêvé de vivre des vacances sur une île avec seule l'eau turquoise comme frontière ? Ce paradis tropical se trouve dans l'archipel des Maldives, sur l'île de Caafu. Cocoa Island est un complexe de vacances de luxe spécialement construit pour l'île. Pour des vacances all inclusive, Cocoa Island est faite pour vous. Hôtel luxueux, meilleurs restaurants des Maldives et activités touristiques de plein air, savourez des vacances reposantes. Cet îlot au cœur de l'océan indien est constitué d'une végétation tropicale dense et d'une eau plus que transparente. Pour une journée ensoleillée inoubliable, laissez-vous embarquer par une péniche privée pour profiter d'une atmosphère de pur luxe.

La plage de Saona en République Dominicaine

Magnifique photo de la plage de Saona en République Dominicaine. Crédit : IStock

Si vous êtes en famille en République dominicaine, il serait dommage de passer à côté de la belle plage tropicale de Saona. Cette plage est un incontournable pour tous les touristes en vacances dans les tropiques. Ne soyez pas surpris de croiser plus de cocotiers ou de palmiers que d'habitants, l'île n'abrite que 1 200 habitants. Profitez de plages à perte de vue, fermez les yeux et garder ces images précieuses en tête.

La plage d’Ouvéa en Nouvelle Calédonie

Magnifique photo contrastée entre l'eau turquoise d'Ouvéa et le ciel chargé. Crédit : IStock

Ouvéa est surnommée « l'île la plus proche du paradis » en voyant cette photo, on comprend pourquoi. L'île et ses plages de rêve se situent à moins de trois heures de vol de Sydney et 24 heures de l'Europe. Sa rareté vient du fait que tout est totalement préservé : l'éclatant lagon, la richissime végétation et le sable précieux. D'ailleurs, le lagon d'Ouvéa est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est une destination tropicale où le soleil et les paysages incroyables sauront vous donner le sourire. Vous garderez de la plage d'Ouvéa une collection de souvenirs.

La crique de la Porte de l’Enfer en Guadeloupe

Très belle crique de la porte de l'enfer en Guadeloupe. Crédit : IStock

Retour aux Antilles françaises, pour découvrir ce bijou tropical. De très impressionnantes falaises frappées par le fracas des vagues, c'est la première image que vous avez en arrivant sur la crique de la Porte de l'Enfer. Finalement, cette plage porte très mal son nom, il n'y a pas plus idyllique que cette destination. Cette belle plage tropicale offre un paysage naturel insolite. C'est un arrêt obligatoire pour les touristes. Une photo, une baignade et une randonnée, le tour est joué !

Attention, ne confondez pas cette plage avec son homonyme, la Porte d'Enfer du Moule, située plus au sud sur un plan. Cette plage est encore plus sauvage.

La plage de Matemwe à Zanzibar

Vue aérienne de la grande plage de Matemwe à Zanzibar. Crédit : IStock

Vous avez envie d'un voyage inoubliable entre eau turquoise, palmiers et coucher de soleil à couper le souffle ? Prenez la direction des plages de Tanzanie. Ce pays d'Afrique est un très beau pays qui se caractérise par des immenses plages désertiques. Matemwe est d'ailleurs la plus grande plage de Zanzibar. Bungalow, hôtel luxueux ou résidence locale, vous trouverez le logement de votre choix pour des vacances de rêves !

La plage de Koh Mook en Thaïlande

Bateau de pêche traditionnel sur la plage de Koh Mook en Thaïlande. Crédit : IStock

Bienvenue sur l'île de Koh Mook en Thaïlande, une petite île traditionnelle encore épargnée par le tourisme de masse. Si dans vos plans de vacances, vous comptiez partir sur l'île thaïlandaise, il est plutôt recommandé de s’y rendre en hiver c’est-à-dire de décembre à février. Concernant les logements, il y en a pour tous les prix sur l’île de Koh Mook. Des guesthouses pas chères et qui sont le plus souvent situées près du ponton principal à l’hôtel plus luxueux, tout le monde y trouve son compte. Profitez des belles plages ainsi que du soleil ardent de Thaïlande !

La plage de l'Ostriconi en Corse

Vue aérienne de la sublime plage d'Ostriconi en Corse du nord. Crédit : IStock

À seulement une quinzaine de kilomètres de L’Île-Rousse, la plage paradisiaque de l'Ostriconi est l'une des plus belles plages de Corse. Connue pour son littoral paradisiaque, cette plage est accessible uniquement à pied par un sentier. Cette plage au paysage époustouflant est un paradis pour les vacanciers et pour les habitants du nord de la Corse. Pour des vacances d'une durée de quelques jours, vous garderez de la Corse une collection d'images mémorables. Ne soyez pas surpris de croiser une ou deux vaches sur la plage, elles sont autant chez elle que vous sur cette plage !

La plage Trou-aux-biches sur l'Île Maurice

Vue de la plage paradisiaque Trou-aux-biches sur l'île Maurice. Crédit : IStock

Cette plage exceptionnelle est la plus romantique de l'île Maurice. Étendue sur plusieurs kilomètres, la plage de l'île Maurice s'inscrit dans un cadre sublime. Au bord d’un lagon limpide elle offre une baignade des plus agréables. Sur les plages de l'île Maurice, les palmiers se fondent dans le paysage pour offrir une véritable carte postale. Pour ce qui est des activités, l'eau à plus de 25 °C vous invitera à plonger dans les profondeurs pour découvrir les fonds marins colorés propices à des plongées fantastiques.

Pour un voyage inoubliable, logez dans l'hôtel Sakoa, le plus mythique de l'île Maurice, directement situé sur la plage tropicale de Trou-aux-Biches. Entre vue époustouflante et merveilleux coucher de soleil, vos photos de vacances seront mémorables.

La plage d’Esperance en Australie : Lucky bay

Deux kangourous sur la plage esperance en Australie. Crédit : IStock

Véritable coup de cœur, cette destination paradisiaque promet des moments inoubliables à contempler et à prendre en photos. Une excursion en bateau vous permettra de découvrir Lucky bay par la mer, sachant que cette plage a été élue la plage la plus blanche d'Australie en 2006. Des eaux bleu turquoise, un sable blanc éclatant et, cerise sur le gâteau, quelques kangourous qui s’y baladent régulièrement (comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus).

La plage de Cayo Jutias à Cuba

Magnifique vue de la plage Cayo Jutias à Cuba. Crédit : IStock

Une envie d'un voyage paradisiaque en famille ? Plage de sable blanc, soleil, barrière de corail… la plage de Cayo Jutías plante son décor de carte postale paradisiaque dans le Golfe du Mexique, au large de la côte ouest de Cuba. Au programme ? Snorkeling, plongée, bateau, excursion touristique et bronzette ! Sortez l'appareil photo.

La plage Nosy Iranja à Madagascar

Photo splendide de la plage Nosy Iranja à Madagascar. Crédit : IStock

Cette escapade paradisiaque va vous faire plaisir ! Nosy Iranja est l'une des îles les plus connues de l’archipel. Elle émerveille tous les visiteurs qui viennent fouler sa grande étendue de sable blanc. Une destination d’une beauté sans pareil où de nombreuses activités sont possibles. Laissez-vous aller par la beauté des paysages, une eau turquoise et des couchers de soleil fabuleux sur la mer. Une des activités emblématique à faire là-bas, c'est une excursion sur l'île aux tortues. D'une durée de deux heures, cette rencontre avec les tortues sera l'occasion de contempler une vue panoramique sur les deux îlots paradisiaques reliés par un banc de sable blanc et découvrir des villages de pêcheurs.

La plage de Dahkla au Maroc

Plage désertique de Dahkla au Maroc. Crédit : IStock

Pas un humain à l'horizon… Vous rêvez de vivre une expérience à la Robinson Crusoé ? La plage de Dahkla est faite pour vous. Étendue sur des centaines de kilomètres de sable fin, Dakhla vous offre un décor sublime en totale symbiose avec une nature aussi mystérieuse que préservée. La baie de Dakhla est paradisiaque. Vous découvrirez une collection d'animaux sauvages abrités dans la lagune : oiseaux migrateurs, flamants roses, tortues, phoques moines, raies et dauphins à bosse. Avis aux spécialistes de surf, kitesurf ou windsurf, depuis 2014, la ville est classée numéro une des spots mondiaux de la glisse.

La plage de Zakynthos en Grèce

Vacancière sur un bateau devant la plage de Navagio, surnommée la plage de l'épave. Crédit : IStock

Zakynthos, aussi appelé Zante, est un lieu de vacances plein de charme. Pour plein de raisons, cette île grecque est l'une des plus fascinantes. Paysages paradisiaques, vie nocturne, activités touristiques ou climat idéal, c'est une île typique de Grèce à visiter absolument. Une de ses plages les plus connues est Navagio, aussi appelée « Plage de l'épave » en raison du bateau échoué sur celle-ci (voir la photo ci-dessus). Depuis que ce bateau s'est échoué en 1983, cette plage est devenue une destination populaire. Lors de votre séjour, découvrez le bonheur de se baigner dans une eau translucide à quelque 25 °C.

La plage de Belize en Amérique centrale

Photo magnifique de la plage de Bélize. Crédit : IStock

Le top 30 des plus belles plages paradisiaques du monde se termine avec ce petit coin de paradis au milieu de la mer des Caraïbes. Ce petit pays d'Amérique centrale, aux influences mayas, fait partie des destinations les moins connues par les Européens. Au fin fond des Caraïbes, entre le Mexique et le Guatemala, le Belize jouit des plus belles plages d'Amérique où eau turquoise et sable blanc se fondent. Pour les amateurs de coucher de soleil, c'est sur la côte ouest de l'île qu'il faut se rendre en vacances.